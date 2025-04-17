湯告魯斯《職業特工隊8》4大賣點「預告藏彩蛋」驚見多個歷代任務

睽違兩年湯告魯斯（Tom Cruise）回來了！萬眾期待的系列第8集《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）將於5月22日在香港上映，堪稱今年的年度票房救世主。本集劇情延續前作未完成的任務，繼續對抗手握超級AI的大反派，湯告魯斯領銜原班人馬榮雷美斯（Tom CruiseVing Rhames）、西蒙柏奇（Simon Pegg）、雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）、希莉艾維（Hayley Atwell）、伊沙摩路斯（Esai Morales）、龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）等也都會全員回歸，繼續上山下海展開終極對決。



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《職業特工隊：最終清算》賣點1：票房大導回歸

《職業特工隊：最終清算》由基斯杜化麥哥利（Christopher McQuarrie）執導，他不僅曾獲得奧斯卡最佳劇本，也曾執導、執筆過不少票房大片，像是《烈探狙擊》（Jack Reacher）、《變種特攻》（X-Men）、《異空戰士》（Edge of Tomorrow）等，《職業特工隊》系列更是第四度，包括2015年《叛逆帝國》（Rogue Nation）、2018年《叛逆之謎》（Fallout）以及2023年《死亡清算上集》（Dead Reckoning Part One），都是系列中獲得好評、票房亮眼的集數。

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《職業特工隊：最終清算》賣點2：重溫精彩畫面

在近期釋出的《職業特工隊：最終清算》預告中，竟然回顧了湯告魯斯飾演的「伊頓亨特」（Ethan Hunt）在系列電影中所歷經的多項經典任務與令影迷回味無窮精彩時刻，包括潛入中情局極機密資料庫、克里姆林宮爆炸事件，以及在安全簡報會中投擲毒氣彈等場面。看到這些畫面就表示伊頓亨特過去這些秘密行動如今已經全面曝光，隨之暴露在危險之中。

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《職業特工隊：最終清算》賣點3：原班人馬

湯告魯斯在本片中也再度率領原班卡司大集結，包括希莉艾維、榮雷美斯、西蒙柏奇、伊沙摩路斯、龐克萊門捷夫、亨利科澤尼（Henry Czerny）、瑪麗亞拉嘉里加（Mariela Garriga）等，還有新卡司像是珍娜麥提爾（Janet McTeer）、荷特麥卡藍（Holt McCallany）、尼克奧佛曼（Nick Offerman）、安祖娜比莎 （Angela Bassett）等，還有曾在第一集出現過的羅夫薩克森（Rolf Saxon）也將睽違28年回歸！共同展開這場關乎全人類命運的終極任務。

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《職業特工隊：最終清算》賣點4：湯告魯斯特技再突破

當然觀眾最好奇的，還是《職業特工隊：最終清算》湯告魯斯又會呈現出怎樣的高難度特技，這也是系列電影一直一來大受歡迎的賣點之一。從預告片中可以看到他再度拔腿奔跑的橋段，還有飛車追逐、近身搏擊、高空吊掛、爬飛機，水下任務、潛入航空母艦、出動潛水艇等驚險刺激的大場面，勢必是精彩可期，讓觀眾萬分期待年過60的湯告魯斯還能有怎樣的驚艷演出。

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