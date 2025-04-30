右眼目睹左眼從頭顱爆出！鷹眼出書揭瀕死經歷　神秘力量喚回生命

在Marvel系列電影飾演「鷹眼」的謝洛美維納（Jeremy Renner），在2023元旦遭遇事故，不慎被剷雪車輾過，送院後做了2次手術，住院兩周才保住性命。他近日出版回憶錄，透露事件發生的當下其實已經「短暫死去」，甚至身體已經變成有如屍體般的灰綠色，左眼也被壓到爆出眼眶：「我能用右眼看到我的左眼。」



謝洛美維納在Marvel系列電影飾演「鷹眼」（《復仇者聯盟》劇照）

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謝洛美維納在最新回憶錄《我的下一次呼吸》（暫時翻譯，My Next Breath）中，詳述在2023年的那場意外中，被一台重達1萬4000磅的鏟雪車撞上後，所經歷的一切。

謝洛美維納在書中表示，當時他躺在地上無法動彈，骨折超過30處：「我在冰上呼吸了大約30分鐘，這相當於每分鐘做10到20個掌上壓，並持續半小時。他更驚人的表示：

「那時我已經死了。我死了，就在我家門口的車道上。」



謝洛美維納透露事件發生的當下其實已經「短暫死去」。（ig@jeremyrenner）

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謝洛美維納說，當時鄰居看到他身體已經變成有如屍體般的灰綠色，並且閉上了眼睛，心跳降到「每分鐘18下」，幾乎已經要宣告死亡。回顧這段瀕死體驗，謝洛美維納表示，當時突然有一種歡快的感覺，眼前也出現「人生走馬燈」。

謝洛美維納說：「當我死去時，我感受到的是能量，一種持續連接、美麗而奇妙的能量。沒有時間、地點或空間，除了由那不可思議的能量構成的畫面外，什麼都看不到。」

然後就像電影演的，他突然感受到一股力量告訴他「不要放棄！」，並將他的靈魂帶回身體中。經歷1年的拚命復健，謝洛美維納已經大致恢復行動能力。經歷了生死關頭後，友人曾透露，對他而言回歸荷李活演戲「已經不再是首要考量」。

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