雷霆特攻隊*｜電影「改名」史上罕見　片尾彩蛋竟出自羅素兄弟

漫威電影宇宙（MCU）全新作品《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）在首週上映後創下了北美 7,600 萬、全球 1.62 億美元的佳績（該片預算為 1.8 億）。而各大影評網站的成績分別是：爛番茄（Rotten Tomatoes）88% 新鮮度／94% 爆谷指數、Metacritic 影評均分 68 分／觀眾均分 7.3 分、CinemaScore A-，屬於叫好又叫座，專家看好該片最終能突破 8 億美元的票房。



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在上週票房大戰上《雷霆特攻隊*》以 7,600 萬穩居龍頭，接下來是依舊強勢的《罪人們》（Sinners）以 28% 的跌幅賺了 3,300 萬，第三到第五名則分別是：《MINECRAFT我的世界大電影》1,370 萬、《暗算2》（The Accountant 2）946 萬、《Until Dawn 死亡輪迴》380 萬，以上皆為北美票房成績。

《雷霆特攻隊*》在爛番茄影評網站拿下88%的新鮮度。（截圖）

有趣的是，在北美的影迷也注意到，目前各地區的《雷霆特攻隊*》廣告看板開始被陸續更換，電影名稱改成《新復仇者聯盟》，原文的 THUNDERBOLTS* 換成 *THE NEW AVENGERS ，引起更多的人關注。

《雷霆特攻隊*》電影名稱改成《新復仇者聯盟》。（《新復仇者聯盟》海報）

《雷霆特攻隊*》電影名稱改成《新復仇者聯盟》。（網上圖片）

此外，本片導演Jake Schreier也在受訪時透露，《雷霆特攻隊*》的第二個片尾片段並不是出自他手，而是羅素兄弟（Russo brothers）拍攝的：

大概是四個星期前拍的，不是我導的，那場戲是羅素兄弟在《復仇者聯盟：末日之戰》片場導的。我有在現場，那真的很有趣，看到自己的好朋友們進入一個更大規模的場面去拍攝。我確實有看過一些劇本的草稿。我們大家都有一起參與那場戲的討論，確保角色的表現是真實且合乎他們的發展。但同時，我們也是在把這些角色交到另一個全新的世界與更大的格局中去，你也希望他們能在那樣的設定裡發揮作用。能看到他們在另一個境地、不同的規模下發揮，是件很有趣的事。



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而在上週該片上映時，正在英國進行拍攝的《復仇者聯盟：末日之戰》多位卡司也受邀參與了一場私人的《雷霆特攻隊*》特映會，出席者包含：「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「牌王」卓寧泰坦（Channing Tatum）、「尚氣」劉思慕、「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）、「末日博士」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「石頭人」Ebon Moss-Bachrach、「隱形女」凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）、「恩巴庫」溫斯頓杜克（Winston Duke）及「美國隊長」安東尼麥基（Anthony Mackie）。

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