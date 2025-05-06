雷霆特攻隊*影評｜最廢英雄發著光　Marvel寫給焦慮世代的情書

【雷霆特攻隊*／影評】「當我看著你，我看不見你的錯誤，這就是我們為何需要彼此。」一群弱者聚集在一起不會成為英雄，但會成為我們的模樣。



我們這個世代的人最常焦慮的事情不外乎於「世界末日遲早會來的」以及「我這輩子永遠不可能成功」，這樣的議題早在Jake Schreier執導美劇《齮齕人生》（Beef）就講得淋漓盡致，只是沒想到他會將這樣的命題也帶來MARVEL電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）。

電影透過超級英雄題材的外殼，包裝抑鬱症、心理創傷以及邊緣人物的主題。（《雷霆特攻隊*》劇照）

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《雷霆特攻隊*》作為MARVEL《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）之後才登場的伊蓮娜（科倫絲佩芝 飾演）、「紅色守衛者」亞歷山（大衛哈伯 飾演）以及「美國特工」約翰獲加（懷特羅素 飾演）來說，他們沒參與過拯救世界的大戰，對地球上的人來說並不待見，若再加上早就登場的「鬼魅」艾娃思塔（漢娜約翰卡門 飾演）以及「寒冬戰士」巴基（施巴斯坦史丹 飾演），與其說是過去曾有過罪孽，倒更像是生不逢時，並不像美國隊長、黑寡婦或是蟻俠可以有精神導師可以依循，最終成為了一團混沌的邊緣人。

沒資格成為主流英雄，沒資格成為大反派，活得不上不下，卻更像是銀幕下凝視著這個故事的，我們這群觀眾。

《雷霆特攻隊*》於爛番茄網站分別奪得88%的新鮮度及94%的爆米指數，獲影評人及普羅大眾一致讚好。（截圖）

《雷霆特攻隊*》的核心主角是伊蓮娜，說也有趣，前些時日重看《黑寡婦》，對於她曾對「黑寡婦」娜塔莎說了「我沒有家可以去」特別印象深刻，昔日從6歲開始就被迫與假家庭離異，展開一連串殘酷試驗，必須間接害死摯友，必須在最嚴苛的環境生存下來，而在6歲之前的虛幻家庭竟是支撐她往後人生的關鍵，比較起各懷心思的父母，第一時間捨身而出的娜塔莎才是依歸，即便娜塔莎後來選擇「復仇者聯盟」而離開伊蓮娜，她也始終不離不棄，甚至在姊姊離世之後徹底進入低潮，最終變成為中情局善後骯髒事的隱形特務。

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但還是有什麼留下了，伊蓮娜從小就想當守門員，是因為她想當所有人的最後後盾，她即便愛抱怨、放冷箭，依舊在《黑寡婦》成為小團隊的堅實後盾，而她其實就像娜塔莎一樣，娜塔莎能夠馴服變形俠醫，她也能夠馴服「哨兵」，靠的都是一樣的同理心，經歷過太多挫折與失敗，所以才更心疼與自己相同的人。

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所以從一開始，《雷霆特攻隊*》就注定是文戲為重，武戲其實只是附加部份，片中的所有角色每當遇到衝突，絕大部份都是轉頭離去，不願留下是因為相信自己不可能取勝，電影透過超級英雄題材的外殼，包裹抑鬱症、心理創傷以及邊緣人物的關懷，導演傑克史崔爾自然也很清楚不像《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演占士根（James Gunn）那樣天馬行空、游刃有餘，他所要做的應該是結合眾多在情緒、心靈充滿缺陷，又沒有頂天能力的邊緣人，但也何嘗不是組成了自己的風格，也是後MARVEL時期值得鼓勵的部份。

電影節奏很舒服，暢快淋漓，前半段也很努力特別塑造動作打鬥，不只是伊蓮娜的高空跳躍，伊蓮娜、獲加、鬼魅以及模仿大師近乎你追我打的四人混戰也處理得條理分明，另有「寒冬戰士」巴基力求致敬《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）翻覆卡車、《未來戰士續集》（Terminator 2）電單車追逐，其實也是好看極了。

「寒冬戰士」巴基力求致敬《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）翻覆卡車。（《雷霆特攻隊*》劇照）

不過重點其實是「哨兵」Bob，遭遇家暴、工作一事無成也缺乏被愛，在走投無路的狀態下成為人體實驗者，但他的身體素質竟可以成為史上最強超級英雄，他被心中的陰暗面「虛無」吞噬，想要讓所有事物都消失，不留下任何痕跡，自己則躲在童年的房間，直到有一堆跟他一樣的弱者願意拉他出來，願意一起走出惡夢，那瞬間突然什麼都不算什麼了，無論是被人喜歡或被人討厭，都不那麼重要，這群人始終與我相陪，他們當然不是「復仇者聯盟」那樣光鮮亮麗，但只要對我而言，都是很棒的人，這樣就足夠了。

「哨兵」遭遇家暴、工作一事無成也缺乏被愛，在走投無路的狀態下成為人體實驗者。（《雷霆特攻隊*》劇照）

我很期待再次看到伊蓮娜、寒冬戰士、紅色守衛者、美國特工、鬼魅以及Bob，我覺得，他們會在明年的《復仇者聯盟：末日之戰》（Avengers: Doomsday）繼續給我很棒的回饋。

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【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】