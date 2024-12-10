前「美國隊長」基斯伊雲斯回歸《復仇者聯盟5》新身份極保密

前「美國隊長」（Captain America）基斯伊雲斯（Chris Evans）已經「退休」，新任美國隊長由安東尼麥基（Anthony Mackie）飾演的飛隼（Falcon）Sam Wilson接任。



新任美國隊長由安東尼麥基（Anthony Mackie）飾演的飛隼（Falcon）Sam Wilson接任。（《美國隊長4》劇照）

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外媒報導，基斯伊雲斯將會回歸演出《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）但是角色暫且未知，會以「以某種身份參與」。

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美國隊長在《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）中退休，基斯伊雲斯在今年的《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）再度飾演了霹靂火（Human Torch），有可能因為多元宇宙的存在，他也可能飾演其他變體。

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《復仇者聯盟5》聚焦末日博士，由再度回鍋的「Iron Man」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演，羅素兄弟（Russo brothers）將執導《復仇者聯盟5》和《復仇者聯盟6》（Avengers: Secret Wars），分別於2026年5月1日、2027年5月7日北美上映。

羅拔唐尼回歸MCU，飾演超級反派「Doctor Doom」。（視覺中國）

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