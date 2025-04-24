虎毒不影評｜談善言演繹現代母親的窒息與掙扎　餵人奶成母愛枷鎖

「虎毒不食子」，有誰不愛自己的兒女呢？母親懷胎十月，誕下嬰兒，承受最痛的一刻，小天使的降臨，應該是快樂開始，但是，母愛的偉大就是這樣的順境嗎？《淪落人》導演陳小娟第二部自編自導作品，把自己剛成為母親的經歷，創作成一部她的最新電影作品。《虎毒不》母親對女兒的愛無微不至，寫下女性承受的壓抑悲痛，談善言的演出令人讚嘆不絕。



《虎毒不》故事講述剛為人母的淑貞，與丈夫阿偉一起迎接女兒晴晴的誕生，每天，淑貞擔任母親的責任，朝早泵母乳餵餔女兒，下午則回到餅店工作，而丈夫阿偉則每天做物流工作，希望把最好帶給妻子和女兒，讓她們生活過得更好。可是，淑貞每天卻在承受每天育兒的壓力，睡眠不足，阿偉工作疲勞過後，未能一起主動照顧女兒，加上淑貞與外母之間婆熄衝突，和娘家之間的疏離，令她漸漸地失去自我。淑貞只想擔當一位稱職的母親，真的是這麼困難嗎？

《虎毒不》故事講述剛為人母的淑貞，與丈夫阿偉一起迎接女兒晴晴的誕生。（《虎毒不》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《虎毒不》劇照👇👇👇

+ 14

陳小娟第一部自編自導的《淪落人》，是一部講述長者與家傭之間的微妙關係，展開了對於香港社會人際關懷和注視，相隔多年後自編自導的《虎毒不》，則是因為她成為了人母，對於這個新的角色，以故事的創作，描寫了一位母親既是面對嬰兒誕生滿懷歡喜的時刻，同時因為照顧孩子而承受的不同生活壓力。

電影開始便帶出了主題 — 淑貞是一位母親的角色，每天她既是要擔任母親的角色，還要回到餅店當麵包師傅，不同身份的她，外表是帶著笑臉迎人的樣子，但是，別人卻是不懂淑貞的心境，她是如何承受每天生活帶來的抑壓，甚至是休息不足而導致精神壓力。丈夫阿偉每天工作，都是希望淑貞和女兒能夠有幸福的生活，把照顧女兒的責任留給淑貞一人承擔，不過，他卻不會理解淑貞一直活在繃緊的生活裡，以為物質才能夠帶給他們快樂，大概這不是淑貞所希望的。

陳小娟第一部自編自導的《淪落人》，是一部講述長者與家傭之間的微妙關係（《淪落人》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《淪落人》劇照👇👇👇

+ 11

陳小娟選用了「小紅雞」和「小太陽」作始結，母親對於女兒的愛，電影裡清晰可見。片中淑貞一直堅持餵餔母乳，棄用奶粉代替，這一點其實對於非母親的觀眾來說，大概未能理解，由於曾經在奶粉公司工作，這一點則可以加入一點的解釋，母親餵餔母乳，是因為母親能夠把最好的營養給嬰兒，即是代表著母親跟嬰兒之間的親和關係，利用奶粉餵餔的原因，是因為母親不夠母乳的情況之下，才以奶粉代替。淑貞就是因為想讓阿偉與母親及外母知道，她是最疼愛晴晴，她要把最好的帶給晴晴，所以才會堅持以母乳餵餔嬰兒。

【圖輯】點圖放大看更多談善言IG照片👇👇👇

+ 15

電影的英文片名《Montage of a Modern Motherhood》，清楚地解釋到電影的主題，中文片名《虎毒不》則是出自於成語「虎毒不食兒」，意思是指有那一位父母會傷害自己的兒女呢？那片名則少了「食兒」這兩字，又是一個什麼的解說呢？看畢電影過後，可能也會有一點的了解，淑貞和阿偉並不算是「虎」，他們也不毒，那… 這句說話，是否有點反義呢？淑貞一直不想面對照顧女兒承受的壓力，把鬱結埋藏在心底裡，晚上抱著女兒走到街外，嘈吵的哭聲，令她只能活在沉重的空間裡，或許，「虎毒不」會否是指女兒，而不是父母呢？

從片中看到陳小娟嘗試以不少的長鏡頭來處理，既是能夠直接地捕捉著演員們之間的演出和互動，同時亦能夠呈現著故事裡的寫實，無疑，陳小娟希望藉著這些鏡頭的運用，能夠突出電影的真實，同時亦可以拿捏角色的神髓，讓觀眾能夠投入於角色的精神狀態。其中一場可以提及，而不涉及劇透的情節，是談善言與馮素波的一場長鏡部份，二人之間的對話，既是看到劇情的推進，同時亦看到演員對於角色性格的層次提高，加上二人之間的互動，令這場戲成為整部電影的重點所在。

《淪落人》導演陳小娟於社交平台以「看似一帆風順背後的坎坷事跡」為題分享三篇短文，分享自己轉行進影視業後的遭遇。（資料圖片／葉志明 攝）

無疑，觀看影片的過程裡，一直地被受片中的嬰兒叫喊聲纏繞著，對於創作者想說，大概會明白到這是一種對於過去受到壓迫的表達，希望透過影像和電影語言，把這份過去的壓迫抒發出來。不過，作為觀眾，其實是否同樣地一起承受這份抑壓嗎？首先，並不是反對陳小娟這次的處理方式，亦不是說她這個處理不妥，不少導演也會把個人過去的經歷，以電影的方式表達出來，不過，這個沉重的氛圍一直地瀰漫在電影的框架裡，幾乎沒有看到一絲的曙光，也會明白到影片直到最後的一刻，會是怎樣的結局… 作為觀眾，其實會是看得有點吃力，陳小娟把結局留白，讓觀眾也有一點的思考。

談善言這次在電影中的演出確是精彩奪目，全片貫穿著由她飾演的淑貞，她能夠演繹這個角色的內心層次感，隨著電影的發展，層層推進地內心的情緒展現出來，淋離盡致的演出，讓她這次能夠有很大的發揮空間。盧鎮業演出的阿偉，能夠演活了這角色對於作為男人照顧家庭，缺乏對妻子和女兒加深愛護和了解，演出自如，跟談善言的合作亦見有不少的火花。

觀畢《虎毒不》過後，電影中那份沉重抑壓的氛圍，一直彌留在腦海裡，不斷地回想起淑貞感受的悲痛，內心承受的壓迫，無疑對於觀眾來說，或許這並不會是一次享受的觀影過程。不過，從《淪落人》到《虎毒不》的這個經歷，陳小娟的編導技巧純熟不少，對於人物的描寫，劇情的舖陳，或是畫面的設計，均是有不少的進步，結尾的部份，讓觀眾自行地解說最後的結局，首尾呼應的架構，收筆的部份，哼唱著童謠，為電影帶來一點的希望。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​