OMG阿媽有喜影評｜當更年期遇上懷孕期　袁詠儀道盡高齡產婦辛酸

「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」，這句歌相信大家都耳熟能詳，媽媽十月懷胎，面對新生命的來臨，思考的就不只是當前的生活和環境，還有面對更多和複雜的問題。曾主演《光》的馬來西亞導演張順源最新自編自導電影作品，夥拍袁詠儀、陳峰、黃潔琪、劉界輝與童繽毓等合演這部親情喜劇，道出母親的偉大，最適合母親節觀看的電影。《OMG！阿媽有喜》以輕鬆喜劇的包裝，寫下高齡產婦面對的複雜心境，家庭互相之間的關懷和愛護，親情和成長的自我思考。



《OMG！阿媽有喜》故事講述53歲的Rita，與丈夫李少雄和兩位兒女，過著安穩的生活之際，突然發現自己懷孕！兩夫婦皆想把孩子拿掉，卻又不懂該如何向對方開口。在一場家庭聚餐上，二人的孩子Mike和Miki意外發現媽媽懷孕的事件，他們感到嘩然。一天，少雄的妹妹Fuk Ling突然從外國歸來，毅然要搬進來和眾人同住。水火不容的姑嫂關係，令李家頓時陷入一場混亂的爭執，同時，當Rita亦開始接受自己成為一位高齡產婦之時，卻發現腹中的小孩有可能患上「唐氏綜合症」，令李家頓時一起面對面臨的抉擇…

《OMG！阿媽有喜》由袁詠儀、陳峰主演。（《OMG！阿媽有喜》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《OMG！阿媽有喜》劇照👇👇👇

+ 15

一部看似是喜劇題材的電影，《OMG！阿媽有喜》於1月在大馬上映，屬當時的賀歲檔期電影，香港則從3月8日婦女節開始優先放映，配合母親節的時期，五月中正式上映，切合電影的主題。無疑，從電影的海報上看，卻感到這是一部以喜劇包裝的家庭式電影，但是，觀看電影的時候，卻發現這其中並不只是一部表面充滿喜劇元素的喜劇，言之有物。

電影從Rita、少雄、Mike和Miki一家四口的家庭故事，展開電影的序幕，從他們四人之間的性格與關係，其實看到這是一個互相有點隔膜的家庭，互相沒有很多的交流和關懷，面對母親再度懷孕，面對小生命的來臨，Mike和Miki起初也難以接受他們的慣常生活會因此而被打破，一家四口都有各自的生活日常。少雄妹妹Fuk Ling的出現，成為了他們四人的一個轉捩點，小生命對於他們的意義和重要。

【圖輯】點圖放大看更多袁詠儀近照👇👇👇

+ 10

喜劇的包裝，生命和親情的探討，家庭彼此之間的重視，縱使彼此對於小生命的來臨，感到矛盾和衝突。對於Rita和少雄來說，他們要再次接受成為新生命的來臨，再次學懂如何要成為一位新生的父母，再次學習照顧小孩，對於他們來說，是一個很大的挑戰，還有的是… 他們也會想到小孩日後的成長，如何照顧小孩，當小孩成長，又能否看著他長大成人呢？這也是當父母心裡所想的一切，是負責，也是責任。同時，已經長大成人的Mike和Miki，要他們接受母親再度懷孕，同時也要面對照顧嬰兒的一刻，他們的心態雖然複雜，難以接受，但心裡其實也是希望能夠看到小生命的來臨，跟他一起成長的經歷，或許對Mike和Miki也是再來一次的成長過程。

無疑，因為不同文化差異的關係，觀看《OMG！阿媽有喜》的時候，或許會對故事會略為覺得有點老土，這也無可厚非，但是，影片整體的水準卻是四平八穩，故事結構完整，笑中有淚，對於母親再度懷孕，內心複雜的思緒，丈夫和兒女的心境反覆，會有多一點的思考。導演張順源嘗試加入不少的元素，切合不同的文化的結合，令電影增添多一點的可觀性，袁詠儀的演出細緻自然，情感豐富，陳峰、劉界輝、黃潔琪與童繽毓的演出恰好自如，身為父母，身為兒女，觀畢電影過後，也會有一點的共鳴。

《OMG！阿媽有喜》適合於母親節觀看。（《OMG！阿媽有喜》海報）

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​