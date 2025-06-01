「最佳男配角」曾被當面罵醜卻越來越有型　談奪金像獎後心路歷程

朱栢康以《破‧地獄》拿下香港金像獎最佳男配角，多年來一直演反派的他，甚至被貼上「人渣專業戶」標籤。他不介意被定型，反而認為每個角色都能演出層次。他舉例：「像《搜查瑠公圳》裡我是殺人犯，但為什麼會變成多重人格，才是演出的精髓。」



朱栢康近期因拍戲穿梭於台灣與香港兩地，剃了一個平頭的他，反而得到更多「帥」的稱讚。他笑說：「我知道我不帥，甚至曾有人當面說我醜，連我媽都說我醜啊！」但他越來越有型，還首度登上時尚雜誌封面，帥出另一種高度。

朱栢康以《破‧地獄》拿下香港金像獎最佳男配角。（IG@chu.hong.chu）

【圖輯】點圖放大看更多朱栢康照片👇👇👇

+ 19

談到人生歷程，他坦言和已逝的父親有深刻連結。信仰基督教的父親生前罹病，父親過世後，他曾不斷向上帝追問為什麼。直到某天快睡著時，他看見了一個異常清晰的畫面：

「我看到爸爸和上帝一起離開，有白光，很真實，我知道那不是夢。從那時起，我就不再追問了。」



【圖輯】點圖放大看更多《破．地獄》劇照👇👇👇

+ 19

得獎後，他坦言演出邀約並未大幅增加，但開始接到一些較正面的角色，他笑稱終於可以「改邪歸正」。談到感情觀，他坦言年輕時脾氣火爆，吵架時會大吼大叫，對沒能力或不專業的人缺乏耐性，「那時候氣焰很高，現在老了，想要爆氣、罵人也沒力了。」現在的他變得更淡定：

「我不再對任何人事物輕易下定論。」



【相關圖輯】破地獄影評｜拆解許冠文衛詩雅朱栢康「3大地獄」人間煉獄誰來破?（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

布萊德彼特首談「離婚官司」 親曝感受：得面對的煩憂

娘娘「福痣」沒了！孫儷「唇下痣」藏車禍往事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】