史迪仔影評｜真人版魅力不減！捉緊原作精髓　教會我們擁抱不完美

史迪仔（Stitch）的魅力相隔23年依舊歷久不衰，根據前版動畫片導演兼「史迪仔」配音基斯辛達斯（Chris Sanders）所言，如果所有迪士尼的王子公主要開派對，他們不會找史迪仔，所有反派要開派對，照樣不會找史迪仔，與其說牠處在灰色地帶，倒不如這個喜歡搗蛋、胡鬧的小可愛，與任何團體都格格不入，但卻格外讓我們這群觀眾感到親切，我們都同樣擁有過這樣的時刻啊，不被喜歡，不被接受，希望有一個人可以過來擁抱我。



《史迪仔》（Lilo & Stitch）的真人版電影好看就在這邊，相較於原作多出了23分鐘的劇情，新增加的角色是隔壁鄰居老太太「圖圖」（Tūtū），並且加重姊姊「蘭莉」（Nani）的戲份，卻捨去一些讓影迷惋惜的橋段，像是父母親離世的原因，還有真正的反派「鋼圖」，改由瘋狂科學家「強霸」（Dr. Jumba）接替，這倒是讓忠實影迷直呼可惜了，畢竟「強霸」在原作動畫裡是個傻氣的科學宅，何苦把它變成反派？最讓人感到可惜的是妮露為史迪仔說《醜小鴨》的故事，那段在動畫可是徹底拉近兩人距離的關鍵啊。

這個喜歡搗蛋、胡鬧的小可愛，與任何團體都格格不入。（《史迪仔》劇照）

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但是即使如此，《史迪仔》仍有抓到原作的精髓，仍是一個站在兒童視角去看待世界的電影。我們也曾經擁有與世界格格不入的時刻，渴望能有一個人過來擁抱我。

「史迪仔」的故事很特別，甚至充滿邊緣人性格，沒有華麗、漂亮的王子公主，沒有漂亮的童話背景，取而代之的是一個孤僻且天馬行空的小女孩妮露，搭配破壞慾強的外星實驗品，雖然看起來很不討喜，卻回歸了質樸的敘事技巧，沒有家庭所以渴望家庭，因為孤獨所以需要找到歸屬。

《史迪仔》真人版電影在爛番茄網站分別奪得69%新鮮度及94%的觀眾評分。（截圖）

史迪仔是626實驗品，一誕生就不被喜愛，「強霸」以為牠是毀滅性生物，卻也有其他外星人認為牠沒有任何意義，史迪仔總是狂暴、躁動，可能一不小心就會徹底走歪，這在其他動畫裡可能會變成徹底的反派，但牠卻在遙遠的地球夏威夷小島上遇見同樣孤獨的妮露，兩人慢慢改變彼此的生活，進而擁抱彼此，沒有任何刻意的口號、正邪對立，只有日常生活的感情互助，彼此就變成更好的人（或生物？），無論你是誰，都不要放棄自己能擁有愛的可能。

史迪仔實在太可愛，我們看著動畫原版的經典畫面重演，包括大鬧寵物領養所，包括妮露與史迪仔一起去海邊，包括強霸與獨眼霹靂總是出錯，包括蘭莉對妹妹的疼愛以及與大衛的情愫，當然別忘了還有新增加的「圖圖」，以及刻意拆開的社工、光頭先生這兩個角色，最後還有女議長跨越數個宇宙來到地球，眼見這群生物即使是不同物種、不同性格，卻想要成為一家人，女議長因而說出那句時隔多年依舊感人的：

「史迪仔要被終生放逐，我宣布牠會在地球終生放逐。」



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這也就是《史迪仔》可能在些許橋段上的處理過於刻意，甚至邀請原版的「蘭莉」配音蒂雅卡瑞拉（Tia Carrere）回歸扮演真人版的社工，原版的「大衛」李截（Jason Scott Lee）則扮演宴會經理，還多安排了一段讓新版「蘭莉」拯救溺水的史迪仔橋段，而且我還另外覺得新版的「蘭莉」麥雅凱洛哈（Maia Kealoha）長得實在太可愛，甚至比原版動畫可愛，有時會有些破壞原版影迷的情緒。

但這一切都不影響我最終對於這部電影的喜愛，因為《史迪仔》是很棒的教育電影，用兒童的心態推心置腹，可以經歷過不完美、憤怒以及惡作劇的時刻，但都不要放棄愛人的權力，無論如何，你都可以溫柔地擁有家庭，我們也都會在你成長路上尊重你的不完美情緒，然後認真思考「我也可以改變」、「我也想要變得更好」，我們就是史迪仔，光是這樣想，內心就能感到一陣溫暖吧。

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