梅麗史翠普二奪終生成就獎　8件事了解梅姨　影后都會容貌焦慮？

2024康城影展在5月底結束，今年74歲的「梅姨」梅麗·史翠普（Meryl Streep）繼2017年拿下金球獎「終生成就獎」後，5月15日再次獲頒最高榮譽「金棕櫚獎」而博得滿堂彩！



1971年就出道的她，50年來出演無數影劇作品，絲絲入扣的演技也讓她獲獎無數，不少經典角色更陪伴我們一路成長至今，為當今影壇樹立了無法被超越的標竿。

梅麗史翠普50年來演繹經典角色無數，74歲奪康城最高殊榮金棕櫚獎，8件事帶你深入認識這位影壇女王（點擊放大瀏覽）▼▼▼

8件事了解影后梅麗史翠普（《穿Prada的惡魔》劇照；01製圖）

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1. 無師自通的演技

1949年6月22日出生於美國新澤西州的梅姨，母親是藝術家、父親在製藥公司工作，可以說都跟演員不相關，但是她卻在12歲時加入校內音樂會展現歌唱以及演藝的天份，大學時期參與了《茱莉小姐》的演出，無師自通的演技使她受到關注，到了1971年，申請上耶魯大學戲劇學院藝術系後，便正式開啟了她的演員生涯。

2. 出道50年演活無數角色

梅姨在出道早期，出演了《曼克頓》、《法國中尉的女人》、《施活的遭遇》、《紫苑草》、《歲月星塵》、《黑暗中的呼號》......等廣受好評的電影讓她的名字逐漸讓人認識，到了2000年，她也端出了《穿Prada的惡魔》、《媽媽咪呀！》、《鐵娘子—戴卓爾夫人傳》......等叫好又叫座的作品接軌中世代。直到近幾年，又透過《畢業舞會》、《千萬別抬頭》讓新世代年輕人認識她，只要有在看電影的朋友，絕對都能叫出幾個曾出演過的神級角色。

3. 奧斯卡、金球獎紀錄保持者

即使出演過數十部作品，但梅姨可不只是跑跑龍套，對於每一個角色她都傾盡全力地呈現給大家，除了每個表情、每個動作都超有戲，各種語言與口音更能變幻自如，也因此她也是多項健力士世界紀錄的保持人，包含30度金球獎提名最終8次獲獎，以及21項奧斯卡獎提名肯定，最終也分別以《蘇菲亞的選擇》 、《鐵娘子—戴卓爾夫人傳》、《克藍瑪對克藍瑪》拿下三座獎座，對於其他女演員，可以說只要當期名單一看到梅姨絕對聞風喪膽。

4. 好嗓音不輸專業歌手

除了演技備受肯定外，梅姨也有一把令人驚艷的好嗓子，從《飛越長生》、《媽媽咪呀！》、《搖滾星媽》到近幾年Netflix大撒錢找超強卡司拍攝的《畢業舞會》，都能聽出梅姨精湛的唱功、細膩的情感堆疊以及天后氣場，但是卻在2016年接下真人故事改編的《走音歌后》，飾演五音不全的歌劇歌手，想必她在當時一定憋得很痛苦！

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5. 兩段刻骨銘心的感情

與多數荷里活明星感情一段接著一段談不同，梅姨的兩段感情都談得刻骨銘心，在1976年認識了多次受到奧斯卡入圍肯定的實力派演員約翰·卡佐爾（John Cazale），可惜在兩年後就因為骨癌逝世......後來幸運的遇到雕塑家唐·甘莫（Don Gummer）兩人結婚一結就是45年，還育有四名子女，好感情羨煞世人，即使在去年被外媒爆料兩人已分居多年，她也曾於受訪時表示並不是因為兩人不相愛，而是更喜歡獨處。

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6. 也曾有過容貌焦慮

即使近年來都以標誌性短髮搭配自然容顏登場，但可別以為梅姨就沒有容貌焦慮，她曾分享在40歲時，一年就收到三次女巫角色的邀約，讓她感嘆影壇對於女性外型的限制，但是她還是堅持不整形，並且在挑選食物也盡量選擇有綠色標章認證的健康食物，也呼籲所有為外貌感到困擾的女人：「我知道自己是誰、是怎麼樣的人，此刻我比以前更感到自由自在，那麼變老就不會令人感到困擾。」

7. 比想象更親民

即使身為美國影壇地位最高的女演員，只要跟梅姨合作過的電影工作者，絕對都被她敬業的工作態度與親民隨和的個性所感染，另一位奧斯卡影后珍妮花·羅倫絲（Jennifer Lawrence）就曾在談話節目《荷伯報到》中分享，在拍攝電影《千萬別抬頭》時，大家都習慣稱呼梅姨為「Goal」，以表達她是所有演員的標竿，但是梅姨卻在事後聊到劇組都稱呼她為山羊（goat），並且以為大家是因為跟她感情好所開的玩笑，藏了數個月的誤會也因此笑翻全網。

8. 善用自身影響力

梅姨除了獲獎無數外，也非常善用她的影響力參與社會活動，不但公益活動沒有少做，更時刻關心性別平權和社會議題。在獲頒金棕櫚獎時，更直接在台上抨擊特朗普的政治理念：「當權者這樣的行為會引起別人模仿，不尊重和暴力是會渲染的，如果掌權者用權勢欺負弱小，那大家都只會是輸家。」即使身處高位，梅姨還是時刻為人著想，就算你不曾被她出演的角色所感動，又怎麼可能不愛她呢？

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