魷魚遊戲2｜李誓環讚「他」玩傳統遊戲超勁　推測李政宰下季3舉動

《魷魚遊戲》第2季已在去（2024）年底全球上架，除了主演的李政宰、李炳憲之外，配角陣容強大。有趣的是，第2季找來曾在第1季中飾演成奇勳的舊友兼前同事的「朴正倍」（李誓環 飾），帶出成奇勳不同的一面。過去李誓環都是演出小角色，這次接到《魷魚遊戲2》的戲約，居然最先被老婆勸退：「你好好跟人家拒絕！」



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李誓環坦言其實在之前自己都是演出一些小配角，未料拿到《魷魚遊戲2》的劇本後，雖然自己仍是演出配角，但戲份已經逼近主角，所以收到邀約之際腦中第一個念頭是：「我真的能加入這麼受到矚目的作品嗎？」甚至就連老婆都勸退他：「你好好跟人家拒絕戲約。」但李誓環深知這是個好機會，絕對不可能拒絕：

「收到戲約後讓我很興奮也很憂慮，隔天更是開始感到擔心。不過我斷掉跟周遭朋友的聯絡還有SNS，專心在劇本上。」



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聊到自己在劇中跟成奇勳之間的關係，李誓環認為兩人是能相互把自己的背後安心交給對方的存在，他也說成奇勳、朴正倍其實早就在人生中輸過一次，才會落得必須參加「魷魚遊戲」的下場，劇中兩人又再度賭上性命：

「雖然我沒辦法在經濟上、實質上為成奇勳付出什麼，但能在生死關頭把自己的背交給對方（守護），要不是有戰袍情誼，不可能做到這種地步吧。」



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《魷魚遊戲2》再度搬出許多韓國傳統遊戲，第二關要組隊挑戰「五人六腳」玩打畫片、打碑石、五粒石、轉陀螺、踢毽子等，李誓環就不禁「抱怨」李炳憲實在太會玩：「李炳憲前輩打陀螺的時候其實閉上眼睛甩出陀螺，直接出錯失敗就好了，我也希望能趕快失敗、趕快拍完，結果他一出手、陀螺就成功落地旋轉。他沒失敗，我應該要表現出很可惜的樣子，結果我看到李炳憲前輩陀螺打很好也在歡呼，其實不該這樣啦，還不一兩次。」李誓環說其他人玩遊戲也都玩得很好，就李炳憲實在「太順手」，更笑稱：

「他是唯一的問題。」



李誓環可說是《魷魚遊戲2》最亮眼的配角。（《魷魚遊戲2》劇照）

只是最後迎來成奇勳只能眼睜睜看著朴正倍被殺害的結局，讓人心痛，李誓環就分析成奇勳接下來可能的三種舉動，首先是會更加燃起復仇之心，或是在心理上全面崩潰而什麼都無法做。第三種則是他推測的發展：

「我完全不知道後面劇情，但我猜成勳因為朋友死去而燃起復仇之心，但他不會只對（遊戲）高層發洩，還會發洩在一起玩遊戲的參賽者身上，我很擔心會演變成這樣。就朋友的立場來說，我希望奇勳不會這樣。」



起初接拍《魷魚遊戲2》讓李誓環不安，但他努力準備角色。（Netflix提供）

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