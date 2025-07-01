魷魚遊戲3結局｜120號朴成焄成觀眾最心疼角色　對一設定感遺憾

Netflix韓劇《魷魚遊戲3》終於在27日下午3點上架，本季為最後完結篇，許多重要角色犧牲，令人不捨。其中，朴成焄在第二季飾演最受歡迎的角色「跨性別者120號趙賢珠」雖然離世，但他接受台灣媒體訪問時，堅定地說出：「如果再來一次，我還是會做出一樣的選擇。」不後悔劇裡拯救姜愛心和曹柔理（曺柔理）。



以下內容含Netflix韓劇《魷魚遊戲3》劇透

朴成焄在劇裡飾演海軍陸戰隊退役軍人，他是位跨性別者，為了到泰國接受變性手術籌錢參賽，心地善良又熱心助人，成為第二季很受歡迎的角色。只可惜，他第三季一開場就慘死，為了幫助婆婆與孕婦，他先去尋找可以躲藏的房間，卻在返回時，遭到任時完從背後突襲刺死，第三季仍是觀眾最心疼的角色。

朴成焄日前接受台灣媒體訪問，對於「早死」的設定感到很遺憾。（《魷魚遊戲3》劇照）

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朴成焄日前接受台灣媒體訪問，對於「早死」的設定感到很遺憾：「像賢珠這樣帥氣又珍貴的角色，我也覺得比想像中還早死掉，我在看劇本的時候也覺得很不捨、很可惜。」他舉例，自己是《行屍》（The Walking Dead）的鐵粉，非常喜歡裡面由Steven Yeun詮釋的「Glenn」一角。

朴成焄非常喜歡由Steven Yeun詮釋的「Glenn」一角。（《行屍》劇照）

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然而在「Glenn」死掉以後，雖然後面的故事仍然很有趣，但朴成焄還是會有感觸認為「不想看了」，作為觀眾視角感同身受，他表示：

「我們的《魷魚遊戲》也一樣，後面的故事也很優秀很有趣，但希望觀眾會覺得『賢珠不在有點可惜』。」



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不過，賢珠是為了保護女生而死，朴成焄有感而發：「如果實際上遇到一樣的狀況：「我不會猶豫，我會做出一樣的選擇，那是珍貴的生命，我認為一定要救她們，我不會回頭一定會衝到她們的房間裡。」但他不忘幽默補充：「只是這次，我開門後會記得回頭看一下！」以防再次被刺死，有趣對話逗得媒體當場笑出來。

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