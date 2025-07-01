魷魚遊戲3｜憑神劇鹹魚翻生　一演員罕露面感謝黃東赫助重返娛圈

紅遍全球的《魷魚遊戲3》（魷魚遊戲第3季）日前在Netflix上架，不少國家都展開盛大的宣傳活動。李政宰、李炳憲和導演黃東赫等人上周末一起現身街頭，所有演員們一起遊行造勢，包括久未公開露臉的T.O.P，也開心地和粉絲互動。



T.O.P憑劇集終於找到重生的機會，重新站到鎂光燈下。（IG@netflixkr）

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雖然劇迷對《魷魚遊戲3》的結局不一定滿意，但這無損這部作品的影響力，遊行造勢成功吸引9千粉絲參與，隊伍從光化門一路綿延至首爾廣場。現場還有巨型「英熙」與大批粉紅面具衛兵，行進間抬著「魷魚」同款粉紅緞帶棺木。

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特別的是，現場出席的演員橫跨第1季到第3季，已經8年沒有在南韓公開活動露臉的T.O.P，終於找到重生的機會，重新站到鎂光燈下。他特別感謝導演黃東赫獨排眾議選中他：

「很感謝能參與這麼偉大的作品，我學到了很多，我想再次感謝黃東赫導演，真的辛苦您了。」



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Netflix表示，為了要讓《魷魚遊戲》真實地走上首爾街頭，背後投入了近1年的精密籌備、龐大的團隊合作，以及與這部全球現象級影集相稱的製作規模。從高聳壯觀的遊行花車到成千上萬名粉絲報名參與，光是線上收看遊行的人數就高達3.8萬人。

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