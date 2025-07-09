吸金力最高演員竟是她！36套戲累積票房148億美金　力壓羅拔唐尼

Marvel超級英雄「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），最新大作《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）再創巔峰，該片全球累計票房高達3.183億美元，台灣上映5天便衝破1億元台幣大關，使她擊敗森姆積遜（Samuel L. Jackson）及「Iron Man」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），榮登「全球票房最高演員」榜首。



施嘉莉祖安遜榮登「全球票房最高演員」榜首。（FB@JurassicWorld）

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根據電影票房數據網站「The Numbers」統計，施嘉莉祖安遜共列入統計的有36部電影，包含《鐵甲奇俠2》、《復仇者聯盟》等4部Marvel作品，累積總票房達148.5億美元。被擠到亞軍的森姆積遜共有71部作品，累積票房為146億美元；第3名的羅拔唐尼則有45部作品，累積票房為143億美元。當中施嘉莉祖安遜僅以36部作品勝出，《侏羅紀世界：重生》亦功不可沒。

《侏羅紀世界：重生》由施嘉莉祖安遜與新晉男神祖拿芬拜利（Jonathan Bailey）擔正。（《侏羅紀世界：重生》劇照）

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施嘉莉祖安遜日前受訪表示，自己人生中的第一部電影回憶就是《侏羅紀公園》（Jurassic Park），從小就夢想能參與演出。她透露，兒時房間裡還有一個《侏羅紀公園》的帳篷：「當我躺在那個帳篷裡時，心裡就在幻想有朝一日能參與演出，與大家分享這個奇妙的恐龍世界。」這一次她毛遂自薦演出：

「就算只是演一個在前5分鐘就死掉的角色我也願意！我一定會拼盡全力。」



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施嘉莉祖安遜後來如願以償，在《侏羅紀世界：重生》中飾演臥底行動專家佐拉（Zola），受命帶領一支精英團隊展開最高機密任務，目標是從世界上體型最大的三隻恐龍身上提取珍貴的遺傳物質。她將20年來演出動作英雄所受的訓練與經驗注入角色，表現可圈可點，還為戲學習索降技巧，大秀精湛攀岩身手。加上恐龍氣勢爆棚，票房果然開出紅盤，更助施嘉莉祖安遜榮登世界影壇票房之冠。

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