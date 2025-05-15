Marvel英雄團體一角色確定回歸 將於《夜魔俠：重生》第二季現身
撰文：COOL潮流生活網
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被譽為是Marvel神劇的《夜魔俠》系列，在今年迎來了全新的《夜魔俠：重生》（Daredevil: Born Again），但在首季的結局，故事留下滿滿的懸念與伏筆，彷彿當時的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War），所有的影迷都在等待英雄的崛起與反擊！
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捍衛者聯盟真的要重組了？
目前《夜魔俠：重生》第二季正在拍攝中，導演雙人組Aaron Moorhead & Justin Benson、製片組、全體卡士全數回歸，預計拍攝至今年7月。並會在2026年3月於 Disney+上架，共八集。
而如同首段提及，首季結尾夜魔俠提到自己「要奪回這座城市」，但目前勢力單薄的他肯定要召集一些夥伴，當時就是傳出「捍衛者聯盟」（Luke Cage、Jessica Jones及Iron Fist）可能要重組的消息。
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就在今日，官方正式確認「Jessica Jones」的飾演者——Krysten Ritter將回歸《夜魔俠：重生》第二季，令粉絲興奮不已。至於Luke Cage與Iron Fist是否也將現身，則仍有待官方進一步公布相關消息。
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