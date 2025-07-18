怪奇物語最終季預告Eleven決戰Vecna　分3階段播出　上架時間曝光

【怪奇物語／第五季／最終季】Netflix美劇《怪奇物語》（Stranger Things）公開正式前導預告，全球觀眾將一起回到霍金斯小鎮。受到全球觀眾期待的壓軸第5季將在Netflix上分三階段首播，前4集於香港時間11月27日上架，接下來的3集於12月26日上架，完結篇則在明年元旦早上9點隆重登場。



正式前導預告以Steve（Joe Keery 飾）開場，倒數五秒，為大家揭開最終季精彩序幕。那些遺憾，像是Dustin（Gaten Matarazzo 飾）弔唁著Eddie（Joseph Quinn 飾)、Max（Sadie Sink 飾）還始終躺在床上，而Will（Noah Schnapp 飾）的背脊還是隱隱感覺到什麼。所有人將齊心對抗Vecna（Jamie Bower 飾)，Eleven（Millie Bobby Brown 飾）將再次扛起對抗怪物們的重責大任。

Netflix美劇《怪奇物語》（Stranger Things）公開正式前導預告。（《怪奇物語5》劇照）

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不過，Vecna的力量始終強大，眾人仍然感到極度害怕，但Jim（David Harbour 飾）對著Eleven說：「無論血流到哪裡，我要你奮鬥最後一次。孩子，我們做個了斷吧！」我們仍不知道那群人最終將如何對決Vecna，但至少所有人皆齊心協力，勢必要與怪物們做最後一搏。

Sadie Sink憑《怪奇物語》中Max一角知名度大開。（《怪奇物語4》劇照）

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