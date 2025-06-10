不倫事件男女主角星途各異「她」獲Netflix救援　男方遭業界冷待

日本女星永野芽郁4月被爆不倫已婚田中圭，劈腿韓星金武俊，雖然3人都否認緋聞，星路仍大受影響。她退出2026年大河劇演出，廣告相繼遭撤，眼看要陷入全面停工，傳出Netflix伸出援手！



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據日媒《FLASH》報導，永野芽郁涉不倫負面報導，辭演2026年NHK大河劇《豐臣兄弟！》，緊接著手上廣告代言也逐一被撤下。眼看接下來全面停工，但一位製作公司相關人士爆料，有位實力派導演有意找她演出Netflix製作的作品，已經先進行內部會議討論選角，與電視劇容易受廣告贊助商影響不同，被「抗議」的可能性很低，加上本人否認不倫，目前企劃仍在進行中。

爆料人士分析，Netflix影視作品有充足的預算，拍攝計劃比日本電影和電視劇更為寬鬆，後期製作期也比較長。該作品的播出時間預計在2026年冬季至2027年春季之間。到時候永野芽郁「風波」應該已經平息。而作品會相中她並非清純偶像的形象，而是希望她挑戰「魔性女人」般的演技：

「如果順利的話，今年（2025）內應該可以開拍。這部Netflix的超豪華劇集，將成為她的『復出之作』。」



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永野芽郁擔任女主角的日劇《新聞主播》即將播出結局。而她與大泉洋主演的自傳型電影《如此這般》（かくかくしかじか），在不倫風波當中上映，至今第三週票房超過5億日幣，觀眾動員數突破44萬2000人，票房被看好上看10億日幣。這證明了支持的觀眾並不在意緋聞，以及她儘管身陷風波，以演員之姿仍有助威票房的實力。

同時陷入不倫風波的田中圭，舞台劇公演則持續。但傳出他因為負面報導，臨時提出辭演東映的懸疑電影拍攝，該片原本6月10日要開拍，他在片中飾演重要角色，臨時辭演導致現場大混亂，拍攝因此延期。後來找到復出演藝圈的成宮寬貴代為演出。

不過田中圭可能因為臨時辭演一事，得罪了製作方，被放話短期內不會被業界指名演出，對此經紀公司及東映則尚未做出回應。

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