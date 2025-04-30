49歲舒淇凍齡膚況似少女　6招日常護膚瘦身秘訣　面膜選「這2種」

今年49歲舒淇身高168公分三圍身材突出，及憑藉精湛演技與獨特氣質，在影壇占有一席之地，她的電影作品備受矚目，與丈夫馮德倫的婚姻生活更是話題不斷。



近日，舒淇驚喜宣布成為Estée Lauder全球護膚代言人，再度證明國際時尚影響力。而舒淇現身巴黎時裝周，一襲透視黑色連身裙完美展現纖細螞蟻腰，年輕凍齡的狀態引發熱議，讓粉絲大讚：「完全看不出已經49歲！」

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49歲舒淇6招私藏護膚瘦身技巧（IG@sqwhat；01製圖）

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舒淇出席巴黎時裝周，凍齡狀態備受討論！

49歲的舒淇近日亮相巴黎時裝周，身高168公分的她身穿黑色透視連身裙，展現窈窕曲線與完美三圍，搭配一頭慵懶長捲髮，若隱若現的螞蟻腰更是吸睛，這組時裝周美照曝光後，立刻掀起網友熱議，

「這纖腰太迷人」

「到底怎麼維持這樣的身材」

「完全不科學」

「這張臉根本不像49歲」



究竟舒淇如何保持凍齡美貌？一起往下看她的保養秘訣吧！

舒淇凍齡美貌及身材管理技巧

1. 餐前先吃一盤蔬菜

舒淇能維持完美身材與凍齡美貌，飲食習慣絕對是關鍵之一。她曾分享，自己餐前一定會先吃一大盤蔬菜，不僅增加飽足感，也有助於控制食量，此外，她還特別注重「細嚼慢嚥」，透過放慢進食速度，幫助腸胃消化，減少暴飲暴食的可能，這樣的飲食習慣不僅維持了她纖細的螞蟻腰，也讓肌膚保持緊緻透亮，狀態依舊像少女般令人驚艷！

2. 早晚來一杯小麥草汁

舒淇維持年輕與健康的秘密之一，就是每天早晚來一杯小麥草汁，這款天然飲品富含豐富的維生素、礦物質和抗氧化物質，能夠幫助排毒、增強免疫力，並促進消化系統的健康，小麥草汁有助於改善血液循環，提供充沛的能量，讓肌膚保持光滑亮麗，並延緩衰老過程，舒淇長期堅持這樣的健康習慣，讓她無論是身材還是膚質都維持得如此完美，成為不少人效法的健康榜樣。

3. 飯後站20分鐘養成日常運動

舒淇的健康秘訣之一就是飯後站立20分鐘，這個簡單的習慣有助於促進消化，減少胃部不適並幫助維持好身材，除了站立，她也會利用這段時間進行日常的運動，例如抬腿、仰臥起坐或是簡單的跑步，這些運動不僅能夠提升代謝率，還能加強腹部及下半身的肌肉力量，讓身體保持線條感和柔軟度。

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4. 能不化妝就不畫

舒淇保持凍齡臉蛋的秘訣之一，就是盡量保持素顏，儘可能不化妝，她認為，讓肌膚自然呼吸是保養的關鍵，經常讓肌膚休息，不被厚重的化妝品覆蓋，可以有效減少皮膚的負擔，舒淇強調，適當的休息與自然的保養才是保持美麗的最佳方法，雖然她平時盡量不化妝，但不論是否外出，舒淇每天都會擦上防曬霜，以保護肌膚免受紫外線和環境因素的侵害。

5. 每天敷一片保濕面膜

舒淇每天都會敷一片保濕面膜，以維持肌膚的水潤和光滑。如果當天有工作或需要參加活動，她則會敷兩片面膜，分別選擇清潔型和保濕型面膜。她會先使用清潔型面膜，幫助深層清潔肌膚，去除日常積累的污垢和角質，讓肌膚恢復光澤，隨後，再敷上保濕型面膜，補充肌膚所需的水分和營養，保持肌膚的柔嫩與彈性，這樣的雙重保養方式，讓她的肌膚時刻保持最佳狀態，無論是面對鏡頭還是日常生活，都散發出自然、健康的光采。

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6. 眼睛周圍保養很重要

舒淇非常注重眼部周圍的滋養，並透露她平時的眼部保養秘訣，就是保持初心並定期擦眼霜，她特別推薦Estée Lauder的「Ultimate Diamond Age Reversal EyeCream」，這款眼霜擁有革新專利「SIRTIVITY-LPTM長壽肌因逆齡科技」，能有效賦活長壽肌因SIRT 1、3、6，精準鎖定眼周老化的關鍵問題。

這款眼霜更從淚溝凹痕、長度、膚色、細紋及暗沉等多方面進行改善，臉部輪廓的改善效果也相當明顯，它不僅能減緩眼部肌膚彈性流失、肌膚變薄、鬆垮及皺紋等初老現象，還能啟動肌膚的自我修復機能，延緩老化跡象的浮現。使用這款眼霜後，舒淇的眼部肌膚不僅呈現出年輕緊實的狀態，還能重塑立體飽滿的眼周輪廓。

舒淇的凍齡美貌和完美身材，離不開她對於日常保養和生活方式的精心管理，從保持素顏讓肌膚自然呼吸，到嚴格的飲食與運動習慣，再到選擇高效護膚品，每一個細節都顯示出她對自我照顧的堅持與用心，這些技巧不僅讓她看起來年輕，還維持了她自信的姿態，成為許多人追求美麗與健康的榜樣。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】