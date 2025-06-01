畢贛《狂野時代》奪康城評審團特別獎　海外媒體為何一致好評？

日前36歲的中國年輕導演畢贛，憑藉《狂野時代》拿下康城電影節評審團特別獎。距離上一次華語電影人在康城主競賽單元有斬獲，已經過去了十年，那是侯孝賢憑藉《刺客聶隱娘》，拿下康城最佳導演大獎。評委會主席茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）說，這是為畢贛特別創造的獎項。



「因為這部電影是關於夢，非常特別，有創意，視覺上真的讓人大為讚歎，我提出了這個想法，然後得到了所有評委的統一。」《狂野時代》是在最後一刻破進入第78屆康城電影節主競賽單元，也是唯一的華語片。

24歲的易烊千璽成為入圍康城主競賽單元最年輕的華語男演員；而舒淇則是繼《刺客聶隱娘》十年後，再度以主演身份重返康城。

【圖輯】點圖放大看更多《狂野時代》劇照👇👇👇

+ 7

這部時長160分鐘的影片首映當晚，導演畢贛、主演易烊千璽、舒淇、趙又廷、李庚希、黃覺、陳永忠等悉數走上紅毯，映後獲得了超過7分鐘的掌聲。電影資深人士劉敏就表示：

「但從視覺、美學上的想像力和影像呈現來說，《狂野時代》令人震撼。」



但真想要看懂畢贛的電影，確實是困難、且有門檻，包括茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）本人。

在給出獲獎理由時，她說：

「雖然這部電影很難完全看懂，有些是夢境，有一些是潛臺詞，不一定說出來，但是我們能感受到，需要試著猜一猜，很有詩意。它可以讓人發覺自己內心的東西，很打動我。」



畢贛身上先鋒性，展現了新一代中國電影創作者的優秀，新作無疑抵達了整個康城電影視聽語言表現力的天花板。

【相關圖輯】舒淇｜Netflix公佈2025華語劇片單：王星越《五福臨門》李心潔《回魂計》…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

01 故事，是一個迷宮

《狂野時代》是一部結構複雜，野心勃勃的「六段式夢境」。即視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺以及心靈，與佛教六根六塵六識不謀而合。易烊千璽成為當之無愧的男一號，一人分飾五角，統一身份只是高概念的「迷魂者」；而女主角舒淇則是講述者，更多以聲音旁白的形式演出，真人出鏡的戲份有限。



李庚希出演有歌唱部份，魅惑的「吸血鬼」，而趙又廷、黃覺、陳永忠等人則是匆匆登場在不同的篇章。這六個篇章，從中國清朝末年，講述到新世紀初的黎明，通過不同歷史節點的斷片，致敬了百年電影史的不同經典視聽創作手法和藝術風格。你能找到盧米埃兄弟（frères Lumière）、佐治梅里愛（Georges Méliès）的默片，又比如黑澤明、溝口健二等大師的日本年代電影，還能看出吳宇森的暴力美學作品等。

在康城發佈會上，畢贛承認自己深受華語大導演侯孝賢、楊德昌的影響，並且最近幾年最打動自己的電影是《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）。

【圖輯】點圖放大看更多《飛越瘋人院》劇照👇👇👇

+ 15

當然，他在片中並沒有放棄長鏡頭的炫技，這段36分鐘的展現，長度上並沒有超過前作《地球上的最後夜晚》的60分鐘，但在大銀幕上足夠精彩、足夠震撼所有觀眾。首映之後，海外資深媒體人幾乎都給出了好評——比如《Playlist》給出A級好評：

「畢贛的科幻史詩，是一場奇妙而廣闊的純粹電影夢」。



《衛報》記者稱，它是一部充斥謎團，但令人著迷的「藝術傑作」。《Deadline》記者的評價耐人尋味，認為影片本身難免晦澀難懂，但已經當之無愧的成為了最佳導演獎的種子選手。

【相關圖輯】7部一生必看的侯孝賢電影 梁朝偉《悲情城市》涉228事件惹爭議（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

IndierWire影評人說這部電影難懂，也都是輕描淡寫：

「它就是要刻意排斥觀眾於腦外，迫使我們在粘稠的無聊與困惑中跋涉，而最終陷入自我懷疑，我們是否根本不懂電影……」



但總而言之，導演強烈、灼熱的存在感才是絕對、唯一大家都看懂的「故事」是，畢贛這一次拍得很狂野！

02 魔幻凱裡，精神故鄉

畢贛經常會出現在黃覺的朋友圈裡，有種特別的細膩、情懷以及「潛伏」在日常生活細節裡的幽默感。在拍完《地球最後的夜晚》之後，比如他會送黃覺、麥子夫婦一副舊到斑駁的乒乓球拍，上面是一隻鳥的簡筆劃，它扇動著翅膀，躍然平面之上。這是電影裡的道具，畢贛還在上面寫了一句話：

「祝黃覺麥子飛到下個世紀。」



演員本人不得不感歎：

「太拿人了！」



畢贛會寫詩送給朋友，會在喝到微醺時，突然cue到同為貴州籍的說唱歌手孫八一在視頻裡freestyle。而且確實熱衷於這種「古典」的溝通方式，他為黃覺在三裡屯開的「凱珍餐廳」手寫了菜單。

【圖輯】點圖放大看更多《地球最後的夜晚》劇照👇👇👇

+ 14

畢贛會寫詩送給朋友，會在喝到微醺時，突然cue到同為貴州籍的說唱歌手孫八一在視頻裡freestyle。而且確實熱衷於這種「古典」的溝通方式，他為黃覺在三裡屯開的「凱珍餐廳」手寫了菜單。

畢贛認為，無論文學還是音樂，和他都建立了一種私密的關係。這種關係與時間、空間保持著若即若離的關係，如果不小心被窺見了一點點，很容易就被他所擁有的天賦所折服。

對於文本變幻之妙的敏感，對於時間流逝的悲憫，對於物我之間比擬的精通，所有這些最終都彙聚到他的電影裡，成為華語電影特有的「畢贛現象」。2016年，26歲的畢贛拍出第一部劇情長片《路邊野餐》。入圍30多個國際電影節，法國《電影手冊》認為，他「給中國電影注入了一劑強心劑」。

畢贛曾在2018年以第二部劇情長片《地球最後的夜晚》入圍康城影展「一種注目」單元。（視覺中國）

畢贛的出道宣言是：

「我要與一切電影為敵。」



2018年，第二部作品《地球最後的夜晚》入圍康城。首映之後，李安導演難掩激動，用五個「非常」形容：

「這是今年世界上非常非常非常優秀的一部電影，我看著它茁壯成長發光發亮，這是部非常非常特殊的電影，有它獨特的電影魅力和語言。」



荷李活專業影評網站Metacritic將它評選為2019年上半年20最佳電影之一，它的英文名是《Long day’s journey into night》，似乎對於這一漫長軌跡早有提示。「凱裡」是苗語音譯，意思是「木佬人的田地」，它是畢贛出發的夢田，墨綠色的夜幕下一種本能的詩意彌散開來，填滿了凱裡時空的肌理。

導演陳凱歌曾經形容畢贛的電影像元稹的詩：曾經滄海難為水，只是當時已惘然。意思是說他在混沌中堅持著自我，提示著人們遙遠的記憶尚有呼吸、脈搏，舊時的人與曲只要施以「魔法」，重現於大銀幕之上就是真實的夢境。

隨著畢贛電影的流行，故鄉凱裡也成為很多影迷心中的魔幻之地。他們只要穿越一個隧洞，就能步入時空的亂流裡，成年人能像少年一樣晃蕩、輾轉，找尋心中的期許與答案，這就是畢贛所說的「自我精神世界」。

03 重慶，完成新的開始

影迷們還在凱裡世界裡，但是畢贛，已經醞釀著新的開始。他曾經帶著許知遠，在凱裡走了一圈，然後說：「我的前兩部電影淋漓盡致了，我想要講的全部講完了。」《狂野時代》是在去年夏天，山城重慶完成了主要拍攝。這座城市的構造，天然具有數碼龐克（cyberpunk）的氣質，在影片中也被淋灕盡致體現出來。



邁出這一步，距離他選擇電影作為與世界溝通的方式，籌拍《路邊野餐》，整整過去了十年。

當下，本來就是瘋狂的年代，業內討論著電影語言的消亡、裂變；人工智慧影響著思維、表達；工業成為標準，也成為藩籬。從貴州的凱裡到重慶，導演畢贛的「魔幻藍調」在流轉，移景換位，創作者的想像力和衝動也發生了悄然的變化。

和王家衛一樣，關於畢贛的拍攝風格，也有眾多傳說。

【相關圖輯】王家衛《繁花》8大隱藏美女逐個數 鄭希怡扮記者戲份少卻好搶fo（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

演員易烊千璽就透露，他剛進劇組的時候，並沒有拿到劇本。導演告訴他，這一段只有大概路線：「具體的劇本和具體發生的情節，需要和演員一起到現場，一點點走出來。」這樣的工作方法，基本一個晚上只能拍一條，花大半個月才能拍完這一段。

畢贛很坦然地承認，拍長鏡頭對他而言反而是相對輕鬆的，但對於其他段落則毫無經驗，只能一直摩挲。他介紹：

「自己的工作習慣通常會找一些實景做依託，然後在場景中寫作，和主創花很多時間去討論和感受。」



至於外界如何憑藉這種工作習慣和風格，畢贛有一顆大心臟，情緒相當穩定：「有些故事符合傳播學的條件，就會流傳開來，我都接受。」畢贛曾用一個很勾人遐想的比喻來形容電影創作：就像往山谷裡扔一塊石頭。

作為電影真正的「迷魂者」，畢贛意識到電影本質上就是一個幻覺載體，不夠智慧，它所提供的體驗才最接近人類的夢境。

對於電影的未來是否有信心，畢贛說：

「電影不過是一個載體，無論觀看的載體怎麼改變，觀看的方式怎麼改變，人需要敘事這件事情是不會被改變的。與其討論對於電影這個載體的信心，不如說我對人們之後提供的、著迷的、流通的關於這個世界的敘事沒有信心。」



在康城期間，畢贛也發了狠心，說下次一定要做很簡單的故事。據說，這個故事很可能是以一部劇集的形式呈現。

第78屆康城電影節主競賽單元獲獎名單

金棕櫚獎：Jafar Panahi《普通事故》（Un Simple Accident）

評審團大獎：Joachim Trier《情感價值》（Sentimental Value）

最佳導演：Kleber Mendonça Filho《秘密特工》（The Secret Agent）

最佳男演員：Ｗagner Moura《秘密特工》

最佳女演員：Nadia Melliti《La Petite Dernière》

最佳劇本：Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne《年輕母親之家 Jeunes Mères》

評審團獎：《審判之橋 Sirât》 – Oliver Laxe

《Sound of Falling》 – Mascha Schilinski

評審團特別獎：畢贛《狂野時代》

