鄭伊健蔡思韵Ian陳卓賢《久別重逢》攻台　盤點台北電影節片單

2025台北電影節昨（20）日公布8部精彩亞洲片單，以及「超越真實」單元5部風格亮眼的紀錄之作。其中亞洲片單卡士陣容堅強，星光雲集，成為今年影展矚目焦點。從鄭伊健、蔡思韵、MIRROR成員Ian陳卓賢，到廣瀨鈴、仲野太賀、神木隆之介、吉岡里帆、草彅剛，以及北村匠海、河合優實、窪田正孝與中川雅也。



《久別重逢》（Last Song for You）由男神鄭伊健主演。（《久別重逢》劇照）

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一、《久別重逢》

港產片《久別重逢》（Last Song for You）由《古惑仔》男神鄭伊健攜手《幻愛》蔡思韵共譜穿越時空的深情戀曲，MIRROR成員Ian陳卓賢更驚喜獻上大銀幕首秀，彈唱自創曲溫柔破表，影壇新星許恩怡也憑該片角逐電影金像獎最佳女主角。

二、《長椅小情歌》

《長椅小情歌》（At the Bench）則集結廣瀨鈴、仲野太賀、神木隆之介、吉岡里帆、草彅剛等日本當代最強卡士，以一張河畔長椅串起都市中一幕幕情感片刻，散發柔美而古怪的魅力。

三、《惡夏》

在社會寫實與邊緣視角作品中，《惡夏》（A Bad Summer）卡士陣容同樣精彩，北村匠海、河合優實、窪田正孝等人氣與實力兼具的演員在炎夏街頭上演一場關於弱勢、黑道與制度錯綜的黑暗寓言。

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四、《孤獨大叔出走中》

而《孤獨大叔出走中》（Diamonds in the Sand）則由時尚藝術家中川雅也擔綱主演，與菲律賓金獎影后瑪利亞．伊莎貝爾．羅培茲（Maria Isabel Lopez）共演跨文化療癒旅程，詮釋人生後段的重新連結與溫柔覺醒。

五、《風流一代》

亞洲導演的自我書寫亦同樣耀眼。賈樟柯入選第77屆康城影展正式競賽單元，角逐金棕櫚獎的《風流一代》（Caught by the Tides）重現影后趙濤20年間的成長軌跡，以膠片記憶編織出一代人的情感史詩。

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六、《一匹白馬的熱夢》

《一匹白馬的熱夢》（To Kill a Mongolian Horse）則刻畫內蒙古青年在草原與現代文明間的漂泊與掙扎，將詩意攝影與社會解構融合為一，為民族身份與男性氣質書寫出沉痛而優雅的輓歌。

七、《眾生相》

描寫男同志交友生活的《眾生相》（Queerpanorama），以黑白影像與冷靜視角描寫同志男子在性接觸中扮演他人，從虛構中尋求真實，私密而大膽的身體演出，直指香港的失語與孤寂。

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八、《29號公路》

《29號公路》（Route 29）則由《呼叫愛美子》童星大澤一菜與實力派女星綾瀨遙共演，不同人生階段的兩人在旅途中碰撞出暖心火花，令人動容。

2025台北電影節將於6月20日至7月5日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，影展選片指南將於6月8日登場。

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