爸爸專訪｜劉青雲學做老豆　難想像兒子殺女：無法接受這麼多悲傷

撰文：聯合新聞網
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劉青雲主演新戲《爸爸》改編自震驚香港社會真實事件，描繪一位父親面對患有思覺失調兒子手刃摯親的複雜情感，劉青雲和導演翁子光接受台灣視訊訪問，劉青雲坦言自己沒有孩子，但也沒有人一出生就知道怎麼當爸爸：「我邊拍邊學怎麼當個爸爸。」

劉青雲在電影《爸爸》中十分疼愛熊諾頤飾演的女兒。

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電影《爸爸》是改編2010年真實發生的「荃灣享和街弒母殺妹案」，劉青雲飾演的就是倖存下來的父親，他在詮釋摯親離世的無盡傷痛，又要面對「兇手」是親兒子的重擊，難以想像的壓力，讓自己努力活得像一個「爸爸」。劉青雲坦言：

「最困難的部分是在開拍之前，確定接下這個角色，我就是這個爸爸，小孩就是我的，所有的事情就變成我的事情。我也常常覺得為什麼『他』要殺了我的女兒？我這個年紀你還要殺了我的寶貝，我很擔心自己無法接受這麼多悲傷，但劇本寫得太好了，我不能放過這個角色，所以演出的時候我告訴自己，我要開心一點去拍，希望能開心一點去處理這個角色。」

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導演翁子光則分享，當年他寫《踏血尋梅》的劇本，找了很多家電影公司投資但是找不到，找了兩年劇本還是出現在很多電影公司的垃圾桶。後來，有個導演看到覺得他很會寫這種真人真事改編的題材，於是聘他寫了《爸爸》的劇本，當時寫完是2010年，但是那幾年那位導演很忙，他又一直不讓給我，終於在8年後把劇本求回來，接著就去找劉青雲拍成了《爸爸》。

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《爸爸》中貓「三花」是女兒撿回來的流浪貓，所以透過貓，電影裡的爸爸就像是看到女兒一樣，是很關鍵的角色。劉青雲也坦言自己也是「貓奴」，他也有養貓，而且牠是導演的貓，真的很軟綿綿、很配合。翁子光表示：「我不忍心讓爸爸對著一個空房，空房子是他唯一的對手，兒子在監獄，女兒跟太太在天國，我不想讓這個爸爸只有一個人，想增加一點溫度，就加了貓。」翁子光更透露，貓咪是他的寵物，其實在《踏血尋梅》就出現過，牠也拍過廣告，導演開玩笑說：

「我對牠很有信心，還跟貓說：『這是發揮演技的時候，你要跟劉青雲演戲了。」

導演翁子光則分享，當年他寫《踏血尋梅》的劇本，找了很多家電影公司投資但是找不到，找了兩年劇本還是出現在很多電影公司的垃圾桶。（《踏血尋梅》劇照）

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