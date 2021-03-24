正義聯盟導演版｜薩克薛達補拍逾2000鏡頭　呢三套戲原來係三部曲

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-24 12:45

相隔四年《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）終於問世，主導該部長達四小時電影版，精心後製超過兩千多個鏡頭，薩克薛達為DC電影宇宙再度帶來高討論度，然則薩克先前已離開華納及DC影業，是否有望回歸，繼續開創他的薩克薛達版DC宇宙？華納媒體工作室的執行者Ann Sarnoff最近接受美媒《Variety》採訪，也提出他的想法。

「我很感謝許多人，他們都很讚賞薩克帶來的成果，我們真心感謝薩克為DC做的許多貢獻，也很高興他能實現他的《正義聯盟》計畫，因為那大概是一年前才開始計畫的，而這也是他的三部曲終結」。Ann Sarnoff意味著薩克薛達執導《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）以及《正義聯盟》，是一個連貫的概念故事，也在《正義聯盟》完成其樣貌。

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不過對於外界希望能看到更多薩克薛達風格的電影，Ann Sarnoff雖肯定薩克的貢獻，但並未給出明確答案：「我們很高興能夠完成這部分，而我們現在也很興奮，對於我們現在所開發的DC多元電影宇宙計畫」。至於外界盛傳的大衛艾耶（David Ayer）版《自殺突擊隊》導演版，Ann Sarnoff則說沒有此計畫。

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