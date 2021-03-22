【正義聯盟導演版．影評】薩克薛達揮低戲院版　片長四小時零悶場

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-03-22 23:30

2017年，DC宇宙首次集結超人、蝙蝠俠、神奇女俠、鋼骨、水行俠和閃電俠的《正義聯盟》（Justice League），卻迎來評價票房的雙雙失利，其中很大的原因歸咎於背後的坎坷與迷途過程，當時既是換了導演，又是砍了片長。接著幾年，在影迷和演員們多次於社群掀起#RestoreTheSnyderVerse、#SnyderCut宣言後，終於在2020年5月由原導演薩克薛達（Zack Snyder）宣布將推出《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League），這次不僅長達四小時，還補拍了全新內容，且導演不拿任何片酬，只要求能完整地呈現創作。

電影開場， 4:3的影像結構裡，籠罩著強烈的末日氛圍，因為超人死後世界並沒有變得和平，且一片哀悼中，反派荒原狼正尋找著三個「母盒」，準備統治世界。為了不讓超人白白犧牲，蝙蝠俠賓艾佛力（Ben Affleck）想將能力者們集結成隊，保護地球。這的確是個簡單的故事，也是能預料的發展，剪成四小時可能感覺太過，但實際上可看性十足。一來，它近乎不帶系列前作的門檻，導演選以兩小時去堆疊厚度，除主線外還安排支線描繪英雄、族群和反派的歷史與能力，於是在釋懷之中，他們對未來備戰；二來，後兩小時的角色曲線明顯轉變，所以在有力的動作場景，逐漸現身的彩蛋裡頭，流露出英雄之外的人性情感，才讓人激動。

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以篇章的組成方式，使各段能見明確要點，乍看是英雄集結，實際卻各有難關。不論是對家人、對自己、對部落或者對往事，電影的黑暗都不止於表面風格，其內涵正在於，他們心中都有著一塊擔心、害怕、自卑、不被承認和想遮蓋的黑洞，且他們將它寄託於實踐正義，所以每次的放手一博，賭命的逆轉關鍵，都涵蓋著壯烈精神。

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故事交代得完整，節奏掌握得恰當，角色們鋪陳得有血有肉，《薩克薛達之正義聯盟》遠比預期還好消化，是部有通俗有娛樂的電影。但幾個段落的台詞生硬，動作戲的放慢也稍多，是較弱的部分，而四小時的片長不代表它能成為史詩，不讓人感到過長已經很值得誇讚。主要演員表現中規中矩，最教人期待的「小丑」傑瑞德雷托戲份不多，發揮空間小，即使魅力強大，依舊感到可惜。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：躲在電影裡的詩人，原文：【影評】《查克史奈德之正義聯盟》：英雄的黑洞。】