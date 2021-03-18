【正義聯盟導演版】薩克薛達5部曲計畫曝光　終極反派現身留伏線

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-18 22:00

DCEU粉絲期待已久的《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）終於在今日正式上架，而導演薩克薛達除了馬不停蹄宣傳外，還公開了他當初的五部曲計畫。

DCEU粉絲期待已久的《薩克薛達之正義聯盟》終於重見天日。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

雖然導演薩克薛達表明在《薩克薛達之正義聯盟》後，華納兄弟不會再容許他製作後續故事，但他一於少理，繼續向粉絲介紹他原本的電影宇宙。至於《薩克薛達之正義聯盟》在「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的評價愈來愈愈高，由初時的75%新鮮度，升至78%，而IMDb的評分更高達8.9分，完全把2017年上映的《正義聯盟》擊潰。

無論是角色造型還是評價，《薩克薛達之正義聯盟》都在《正義聯盟》之上。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

DCEU由導演薩克薛達執導的《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）打開，並延伸至《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice），而在《正義聯盟》2017年上映前，還有《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）及《神奇女俠》（Wonder Woman）。原本《正義聯盟》是導演五部曲計畫的第三集，然而當導演在2017年3月時，因養女自殺導致他退出電影後製階段後，他的DCEU五部曲計畫正式瓦解，而他近日重提了他的五部曲計畫。

原本導演薩克薛達還有兩部DCEU作品，其中一部是《正義聯盟2》。（IMDb 圖片）

據導演薩克薛達跟《紐約時報》表示，《薩克薛達之正義聯盟》是讓蝙蝠俠組成正義聯盟，並與達克賽德及天啓星的軍隊展開戰鬥，而結局將充滿懸念，目的就是為其餘兩集埋下伏筆，甚至有指《正義聯盟2》或有機會成為DCEU的《復仇者聯盟4：終局之戰》。

導演薩克薛達稱《正義聯盟2》的故事將聚焦在世界末日的Knightmare。（IMDb 圖片）

導演薩克薛達稱《正義聯盟2》的故事將聚焦在世界末日的Knightmare，多支不同軍隊將展開激烈戰鬥：「這是地球的滅亡，超人屈服於反生命方程式。幸好及時把閃電俠送回去，改變引發事件的其中一個元素，從而避免這場災難。然而緊接是一場大戰，正義聯盟擊敗了荒狼，但荒狼的幕後首領達克賽德來到地球，但這一幕觀眾永遠看不到。之後水行俠的軍團及神奇女俠的戰友都會來到，與正義聯盟一起戰鬥。這就是我們的大結局。」而從今日播出的《薩克薛達之正義聯盟》可以見到，終極反派確實在遠方，準備出征地球。

《薩克薛達之正義聯盟》這一幕是否跟魁隆前期出現的畫面有相似的地方。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

除此之外，導演薩克薛達向另一外媒《The Hollywood Reporter》表示，原來他真的差點就找來賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）重新成為綠燈俠：「我原本對於綠燈俠有另一個想法，這不是賴恩（的綠燈俠），所以我認為，如果跟著綠燈俠的方向走，我就要把賴恩雷諾士的綠燈俠加入來。」這代表薩克薛達會安排兩個綠燈俠現身，創造出平行時空。當粉絲期待值爆燈之際，最後導演卻輕描淡寫帶過：「但這是另一個故事。」