邱澤許瑋甯台北大婚楊丞琳缺席　疑因閨蜜嫁初戀揭三人複雜情史

台灣明星邱澤、許瑋甯兩人於2025年11月28日舉辦婚禮，而作為許瑋甯二十年閨蜜的楊丞琳竟然缺席，網民爆出她正陪同丈夫李榮浩在澳洲巡演，因故未能出席。據悉邱澤曾是楊丞琳前男友，2024年許瑋甯與邱澤公開戀情後，楊丞琳在社交媒體取關了許瑋甯，兩人徹底斷聯。



楊丞琳缺席邱澤許瑋甯婚禮

許瑋甯與邱澤於本月28日在台北舉辦婚禮，現場匯聚超過400位嘉賓，包括影后謝盈萱、歌手蕭敬騰、主持人陶晶瑩及林心如霍建華夫妻等。楊丞琳與許瑋甯曾是要好的閨蜜，但是並未出席婚禮，有網民拍到當天她在丈夫李榮浩的澳洲演唱會現場。

楊丞琳與許瑋甯是相識20年的「華岡五人幫」閨蜜，在訪談中曾公開承諾對方「如果你未來遇到很大的挑戰，我會在身後陪伴你。」但2024年許瑋甯與邱澤（楊丞琳前男友）公開戀情後，楊丞琳在社交媒體取關了許瑋甯，兩人徹底斷聯。

楊丞琳、邱澤、許瑋甯複製情史

據悉，楊丞琳的初戀是邱澤，但是兩人之間的戀情以「冷暴力」告終，楊丞琳曾坦言「難過了很久」，而楊丞琳與許瑋甯是二十年的閨蜜，此次邱澤與許瑋甯舉行婚禮，因此三者之間的關係非常複雜。

另外，有網民爆料表示：「邱澤曾追過張鈞甯，前任女友是楊丞琳，娶了許瑋甯；阮經天是張鈞甯的好友，前任是許瑋甯；楊丞琳的閨蜜許瑋甯和楊丞琳的初戀邱澤結婚了；許瑋甯的老公邱澤追過她前男友的好友張鈞甯，然後許瑋甯和楊丞琳是好閨蜜，然後跟好閨蜜的初戀在一起了。」部分網民猜測這樣一段複雜關係也是楊丞琳不願意出席婚禮的原因之一。