21世紀大君夫人線上看分集劇情｜Disney+更新時間+演員關係圖

《21世紀大君夫人》韓劇集數有12集，有劉雅仁作為編劇，朴峻華為執導，由IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍領銜主演的一套以浪漫愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《21世紀大君夫人》韓劇。（MBC圖片）

《21世紀大君夫人》電視劇情大綱

故事設定在架空21世紀君主立憲制的韓國，出身排名第一財閥家族的成熙周（IU 飾）坐擁過人美貌、智慧與不服輸的性格，卻因平民血統在階級森嚴的環境中飽受冷眼。為了補齊身份上的短板，她果斷與除了皇室名分外一無所有的王室次子李莞（邊佑錫 飾）締結契約婚姻，試圖藉此將商業版圖擴張至王宮深處。一位是被權貴輕視的豪門繼承人，一位是處境落魄的王子，他們在彼此身上看見了相似的孤寂，卻選擇了迥異的生存方式。成熙周的介入打破了李莞一貫的隱忍與寧靜，讓他開始展露真實的自我。兩人在利益博弈的冷酷對抗與共生之中，逐漸放下防備，由一場純粹的互利交易，演變成一段深刻的真愛。

《21世紀大君夫人》每集劇情

《21世紀大君夫人》第1-5集

《21世紀大君夫人》第一集：

執掌 Castle Beauty 的成熙周（IU 飾）職場戰無不勝，卻因庶出身份飽受社會白眼。這些歧視宛如重擔，令傲骨天成的她亦感消沉。另一邊廂，王室次子李菀（邊佑錫 飾）隱忍地輔佐幼王，卻因守護姪兒的舉動被誣指圖謀篡位，才華受限且處境孤立。

兩位同樣深陷婚約僵局：成熙周拒絕父親安排的婚約，李菀則遭大妃尹苡廊（孔升妍 飾）強逼聯姻。成熙周不願認命，決定主動爭取集權勢與財富於一身的李菀，視其為階級躍遷的跳板。即使多次被拒，她仍以「王立學校後輩」之名再次叩門。面對執著的後輩，李菀終於同意會面。成熙周在對坐時開門見山，呈上求婚書。面對這份大膽邀約，李菀臉上掠過一抹饒有深意的微笑。

《21世紀大君夫人》第二集：

成熙周憑藉美貌與財力優勢向李菀大君迫婚，卻被對方以「追求自由戀愛」的浪漫理想為由斷然拒絕。不甘示弱的她開始全天候「貼身追隨」李菀，這份韌勁令他冰封的態度逐漸軟化。成熙周更在機緣巧合下，安撫了受嚴重失眠煎熬的李菀，並藉此洞悉到王室成員連病痛都要被議論的無奈，心中泛起複雜情緒。

然而，正當兩人在酒店共處之際，大妃尹苡廊突擊巡視，正巧撞見衣衫不整的李菀與成熙周同處一室，眼神瞬間變得冷若冰霜，場面尷尬萬分。隨之而來的酒店偷拍照更令緋聞傳遍全國，成熙周瞬間淪為輿論中心。愧疚的李菀承諾會達成她的一個心願。成熙周藉此重提昔日王立學校射箭賽的回憶，她坦言自己一直因身份局限而被迫錯失無數良機，更直指李菀大君因為身處「既不能發光、也不能發聲」的尷尬位置，才不得不放棄幾乎必勝的比賽。這番話最終擊中李菀心坎，他正式接納婚約，並示意她準備好成為大君夫人。

《21世紀大君夫人》第三集：

李菀接納了成熙周的契約結婚提議，緋聞爆發後雙方大方牽手入宮。面對大妃尹苡廊以損害名譽為由的阻撓，兩人堅持履行婚約，並在公眾面前扮演戀人以應對輿論。成熙周因婚事淪為網民攻擊目標，更在街頭遭投擲雞蛋，加上父親成賢國的責備，令她意志消沉。李菀因在電話中察覺她狀態不佳，隨即推遲工作趕往安撫，並將她接入私宅保護。

針對尹苡廊企圖將誕日宴火災嫁禍予成熙周的計謀，李菀亦正面回擊並成功化解。宮內流言四起之際，二人的關懷與日俱增。成熙周深夜體恤李菀公務辛勞，特意送上安神茶與營養品；李菀亦報以親暱安撫，兩人的關係在頻繁互動中更進一步。

《21世紀大君夫人》第四集：

成熙周與李菀因察覺狗仔隊跟拍而順水推舟繼續假扮戀人，在熱吻照流出後，李菀於王室會議中公開認愛並表態有意結婚，獲閔鄭祐支持，兩人正式成為正式承認交往的王室情侶。面對大妃尹苡廊與外戚勢力的威脅，成熙周決定主動出擊，與李菀在棒球場「親吻螢幕」的甜蜜互動引發全場轟動，成功穩固了婚約形象。

隨著兩人感情升溫，成熙周的陪伴化解了李菀面對大妃施壓的怒氣。與此同時，成熙周在安華堂接受崔珍淑尚宮的嚴格禮儀特訓，期間與國王李允建立深厚友誼。然而，她在載同李允出遊時驚覺剎車失靈，隨行在後的閔鄭祐亦救援未果。危急關頭，一輛車突然橫擋在前截停失控車輛，在成熙周驚魂未定的視線中，現身營救的正是李菀。

《21世紀大君夫人》第五集：

閔鄭祐在成熙周車禍後展開調查，證實有人蓄意破壞車輛。曾受喪母陰影折磨的李菀，為了保護成熙周而提議解除契約婚姻，卻令成熙周深感被背棄。成熙周起初將內進宴的邀請視為王室的政治表演，直到李菀吐露真言，坦白解除婚姻是為了保她性命，兩人的矛盾才真正爆發。

成熙周以弓箭作比喻，斥責李菀的退縮並非守護，唯有主動反擊才能贏得尊重。這番話點燃了李菀的鬥志，兩人終達成理解。在內進宴當天，成熙周捨棄傳統唐衣，改以西裝破格登場；李菀則堅定地牽起她的手，兩人並肩迎向眾人目光。

《21世紀大君夫人》第6-10集

《21世紀大君夫人》第六集：

李菀先前以退為進，答應尹苡廊放棄與成熙周的婚事，僅換取她出席內進宴的機會。豈料他在席間反客為主，拿出義炫王后的遺戒當眾求婚，並迅速獲得國王李允御准，令尹苡廊措手不及。在閔鄭祐與輿論的支持下，兩人正式簽署契約並啟動大婚籌備。

隨後的飯局中，尹苡廊對李菀百般刁難，成熙周不忍見其受辱，毅然牽起李菀的手憤而離席。為了讓李菀擺脫王室枷鎖，成熙周安排了一場遊艇之旅。兩人在碧海藍天間忘卻煩憂，並在情動之際深情擁吻，於自由的海風中確認了彼此的心意。

《21世紀大君夫人》第七集：

繼遊艇上的一吻後，成熙周與李菀之間縈繞着一份微妙的尷尬。隨着婚期落定，兩人在籌備訂製禮服與體檢期間，成熙周全程流露出熱戀少女般的雀躍。她本想將那一吻歸咎於「環境氣氛」，李菀卻深情直言那是因為對象是她這位後輩，這番表白令她心跳加速。然而，那份寫明「三年後離婚」的婚姻契約，始終讓這對準新人心懷忐忑。

隨後，成熙周在與婆家會面時，因不堪父親虛偽且傷人的言辭而憤然離場。李菀隨即追上並霸氣承諾，這份安全感才讓她重拾笑顏。婚禮當天，成熙周終於如願以王室成員身分堂堂正正踏入宮廷，為孤守冷清宮殿的李菀帶來了依靠。正當兩人在祝福聲中深情對望時，成熙周卻突然體力不支暈倒。李菀驚恐萬分地抱住失去意識的妻子，喜慶的會場瞬間陷入一片混亂。

《21世紀大君夫人》第八集：

李菀證實成熙周中毒是由藥物引起後，隨即委託閔鄭祐徹查王室內外。熙周甦醒時，李菀激動地擁抱她並流下如釋重負的淚水。熙周敏銳察覺犯人目標實為李菀，李菀遂聽從建議，為她構築了一座守護堡壘。

中毒風波暫告一段落，這對新婚夫婦首度同床共枕，在深情熱吻中確認了彼此的心意。其後，兩人聯袂出席母校王室學校的校慶，豈料媒體竟在活動期間揭發了「婚姻契約書」的秘密。當大妃尹苡廊等人均已獲悉報導，唯獨身在舞台中央的熙周仍被蒙在鼓裡。面對大批記者與學生的尖銳質問及閃光燈，李菀立刻護住熙周，緊牽著她的手迅速逃離混亂現場。

《21世紀大君夫人》第九集：

結婚契約書的外泄令成熙周與李菀遭受嚴厲的社會抨擊。這場風波實為總理閔鄭祐與大妃尹苡廊的政治勾結：前者欲強奪成熙周，後者則企圖抹殺先王傳位予李菀的真相；甚至婚禮上的毒殺未遂案，亦是府院君尹成源為除掉李菀所策劃。

面對Castle集團受困及李菀攝政地位被動搖，成熙周不顧自身安危，先向閔鄭祐坦露對丈夫的真心以求對策，卻遭冷漠拒絕。走投無路的她轉而向父親成亨國下跪乞求，泣訴寧可犧牲自己也要優先守護李菀。另一邊廂，李菀在閔、尹二人的權力排擠下雖舉步維艱，卻始終默默承受，更在妻子投懷時以幽默掩飾苦意。豈料成熙周為了終結一切威脅，竟在丈夫懷中忍痛提出離婚。這番突如其來的宣言令笑意瞬間凝結，兩人之間僅餘令人哽咽的沉默。

《21世紀大君夫人》第十集：

李菀在承受離婚打擊後決定振作，他向侄子李允提出收回王位，以此貫徹兄長遺願，朝野為之震驚。成熙周因編造謊言而深感自責並主動致歉，李菀卻痛心於她寧願獨自背負痛苦也不願信任自己，因而冷淡應對。然而，成熙周以深情之吻大膽告白，終於融化了李菀的防線。

兩人隨後坦誠相對，李菀坦露了長年默許尹苡廊違願立嗣的罪疚感，熙周深受觸動並決定與他共渡難關。此時，閔鄭祐為阻止成熙周因李菀登基而永留宮中，竟脅迫尹苡廊並聯手尹成源策劃殺局。就在成熙周準備聯絡家人之際，便殿驚傳爆炸巨響。火海迅速吞噬宮殿，得知李菀受困火場的成熙周瞬間陷入極度恐慌。

《21世紀大君夫人》播出時間

《21世紀大君夫人》電視劇幾時播?《21世紀大君夫人》於4月10日21:40起播放，每週五、週六各更一集。一共有12集，由Disney+播放。

《21世紀大君夫人》演員人物關係圖

《21世紀大君夫人》演員人物關係圖（MBC圖片）

《21世紀大君夫人》演員

IU 飾 成熙周

美妝集團CASTLE Beauty的CEO，排名第一的財閥家族次女。

IU 飾 成熙周（MBC圖片）

邊佑錫 飾 李莞

大韓民國王室的驕傲與危險，封號「理安大君」。

邊佑錫 飾 李莞（MBC圖片）

魯常泫 飾演 閔鄭祐

理安大君的摯友，政治世家出身的總理。

魯常泫 飾 閔鄭祐（MBC圖片）

孔升妍 飾 尹苡廊

天生背負着王妃命運的女子。