Netflix《愛情怎麼翻譯》全劇情分析：茄喱啡死過翻生變國際巨星

【愛情怎麼翻譯？/高允禎/金宣虎】Netflix開年又迎來一部爆劇。不僅在全球多個國家收視登頂，口碑也不斷上升，豆瓣更是從開分的7.8，一路漲到了8.4分。在愛情題材越來越難以打動觀眾的現在，它卻在一眾新穎劇集中突出重圍。 到底有什麼過人之處？



首先從陣容上就挺吸引人的。女主角由韓國當紅小花高允禎（고윤정）飾演，出演男主的則是「大器晚成」的人氣演員金宣虎（김선호）。 俊男美女組合已經十分亮眼，再加上金牌編劇洪氏姊妹（홍자매），喜歡看韓劇的朋友應該對她們很熟悉。

先婚後愛鼻祖《豪傑春香》（쾌걸춘향），契約假兄妹卻愛上對方的《我的女孩》（마이걸），還有靈異愛情題材的《主君的太陽》（주군의태양）《德魯納酒店》（호텔델루나），這些讓人反覆觀看的經典都出自兩姐妹之手。她們擅長用天馬行空的設定，讓傳統愛情題材變得耳目一新。

《我的女孩》（마이걸）劇照（DSP Media）

（以下內容含劇透。）



《愛情怎麼翻譯？》（이사랑통역되나요?），這一次，片名直接拋出了這個問題，並試圖用整部劇帶着觀眾去探尋答案。車茂熙，一個寂寂無名的小演員，在各種戲裏充當邊角料。好不容易有人找她演女主，還是在一個不被看好的三無小劇組中飾演喪屍殺人狂。即便如此，她依舊全力以赴，各種危險戲份都親自上陣，雖然都要拍完了還沒搞懂這戲到底是恐怖片還是喜劇。

《愛情怎麼翻譯？》劇情+亮點介紹：

+ 15

殺人狂女主在最後一幕面帶微笑，一躍而下，順利殺青。可茂熙就慘了。這差點也成了她人生的最後一幕。拍攝結束被工作人員拉上來的時候，吊着的鋼絲突然斷了，她就這麼直直摔了下去……在她閉上眼睛，以為人生來到盡頭時，遙遠的空中煙火綻放。璀璨，奪目，是她荒誕潦草的人生中從未有過的時刻。

殊不知，屬於她的人生慶典即將到來。半年後，病牀上的茂熙突然驚醒。醫生護士都圍了上來，記者媒體爭相採訪，全球新聞都在報道，世界各地寄來的禮物堆滿房間……她火了。

在沉睡期間，那部讓她昏迷半年的影片成了大爆款，她扮演的女主也火遍國內外，不過比起本名車茂熙，更多人只記得她叫「都拉美」（喪屍女的名字）。隨着都拉美的全球熱，各種國際邀約接踵而至，雜誌採訪也貼心地為她配了翻譯。

真高興見到你，車茂熙小姐，你身體好點了嗎？

身後的聲音，意外的有些熟悉。那句問候，本是翻譯採訪者的話，但同時也是身為口譯員的男主自己想說出口的關心。不得不說，這重逢場景設計得合理、巧妙，自然而然讓人心動。男主角周浩鎮，書香世家出身，是精通多國語言的翻譯專家。

別誤會，男女主並非昔日戀人，只是恰好曾在異國他鄉萍水相逢過。在車茂熙還是小透明時，為了手撕劈腿前任，不懂外語的她隻身來到日本。以為旁邊是中國人，便肆無忌憚地用手機翻譯罵渣男的髒話，結果男人手機彈出了韓國軟件的專屬鈴聲。剛剛酣暢淋漓的國罵全被對方聽到了，空氣有些凝固……

在得知周浩鎮精通多國語言後，車茂熙便死纏爛打，請求對方幫她和小三對峙。原本是來自己的暗戀聖地「巡禮」的周浩鎮，就這麼誤打誤撞捲入別人的感情糾紛。在茂熙感受到了第三者的惡意，控制不住要哭出來，又覺得丟臉時，周浩鎮再次出於善意幫她解了圍。讓她在第三者面前拿回了一些主動權。

兩個情場失意的人，聊天間順勢袒露了自己的情感秘密：一個剛被渣男劈腿斷聯，一個苦戀別人多年但無法告白。異國他鄉，孤男寡女，好像應該擦出一些火花，但編劇沒這麼做。

本來說好和女主一起吃頓飯，但意外得知暗戀對象恰好也來到這裏。茂熙鼓勵他抓住機會去見對方，一輛剛好經過的火車讓兩人甚至沒來得及留個電話。狗血的相遇，匆忙的分別，這開場完全不是傳統韓劇裏那種浪漫的一見鍾情。可偏偏在車茂熙人生遭遇重大轉折時，兩人又再次相逢。

她從助理那裏得知，躺在病牀上，被劇組、保險公司、親戚互相踢皮球，只有萍水相逢的周浩鎮來探望過她。周浩鎮釋放出的善意温柔讓車茂熙忍不住想要靠近。知道他的暗戀對象已經訂婚後，她主動接近、試探、表達，但卻沒有得到肯定的回覆。

對方心裏堅守着自己的秩序，築起了情感高牆，將她拒之門外。本以為扯清關係，一檔戀綜，又把兩人綁定。車茂熙受邀和日本人氣演員出演一檔跨國旅行戀愛綜藝，因為要去的國家比較多，語言天才周浩鎮成了隨行翻譯的最佳人選。劇集也開始向片名主線靠近。

車茂熙嘴上說着不會打擾，但常常製造機會和對方相處，周浩鎮也在進退中，不知不覺被車茂熙吸引。很特別的一點是，這部劇中並沒有明確的戀愛發展節點，「你表白，我回應」這種，但從兩人的相處情節中，可以明顯感受到他們之間自然流露的情感。

比如茂熙一直許願但節目組沒有等到的極光，兩人一起看到了。

從現在開始，你只要看到極光就會想到車茂熙。

看着對方有些驚訝的表情，又習慣性地用調侃遮掩失落：「不用怕，韓國又沒有極光。」而剛剛被撬動心絃的周浩鎮，心裏想的是：「怎麼辦，這樣下去怕是也要有了。」

這種不動聲色的情感變化，便是melo劇的魅力所在。如周浩鎮所說，車茂熙主動、積極、進取的那一面瘋狂敲擊着他的世界，他試圖推開，卻從縫隙中看到了陽光。然而當他決定勇敢跨出一步，很快又被車茂熙擊退。

在得知周浩鎮的暗戀對象取消婚禮後，不等對方說明，車茂熙先主動要結束這份愛的試探。這種反覆招惹，逃跑又靠近的情感拉扯貫穿整部劇，堪稱迴避型依戀的典範。她的反覆讓周浩鎮感到委屈，向作家朋友吐苦水：

我好像聽不懂那個人說的話。我以為得到示好而靠近她，卻因為會錯意而被推開。我以為遭到拒絕而選擇迴避，反倒讓那個人找上門來了。

朋友的回答道出了核心：

你一個翻譯老師，不懂就去學習啊，無論是詞彙還是順序，研究一下是感嘆句還是疑問句。既然她的語言和你不同，那就再仔細推敲，再仔細分析嘛。

就像劇中的名台詞：「世界上有多少人，就有多少種語言，每個人都有自己的語言，所以才會有誤會、曲解和冒犯。」所謂「愛的翻譯」就在於你是否願意為了另一個人，去聽，去思考，去破譯她的語言。看起來樂觀主動的車茂熙，其實內心傷痕累累。

黑暗的成長經歷讓她學會言不由衷，選擇性去忘記那段回憶，壓抑內心想法，在經歷意外墜樓後分裂出第二人格都拉美來保護自己。她無法坦然接受成名，總覺得轉瞬即逝；也無法面對周浩鎮的愛，因為害怕會結束。

因此，當她感受到愛的瞬間，第一反應不是迎接，而是害怕。就像劇中她看到的那首詩：

如果有人對我温柔，我就會想死。温柔會使我死去，一想到會終止，就覺得温柔比什麼都可怕。

車茂熙心裏深深印下烙痕：幸福是危險的幻象，她不配得到幸福。她的每一次言不由衷，後悔又靠近，其實是渴望對方能讀懂自己的擰巴，糾結和敏感。

在這部劇中，男女主之間沒有所謂的反派第三者，外界力量的介入，兩人感情的磨合拉扯全部來自於向內的自我逃避和糾結。每一次試探、誤解，退縮與靠近，都是內心對愛的恐懼與渴望的外化，也推動着兩人學會面對自我，學會「彼此的語言」，最終達到共鳴。

那些親密的肢體接觸從來不是愛的證明 ，讀懂彼此的語言，心意相通時，才是愛情真正降臨的時刻 。「透過你的眼睛，我看到真正的我。」有些遺憾的是，劇集後半段的節奏變得有些緩慢拖沓，第二人格和童年創傷的加入也稀釋了melo氛圍。但整體還是值得一看的，演員顏值抗打，而且輾轉多國實景拍攝，風景十分養眼。

而且在Netflix韓劇被越來越多復仇、血腥、鬼怪、奇幻等等大尺度、重口味劇情覆蓋時，這樣一部單純講述愛情的melo劇倒顯得有些獨特了。它的火也證明，打動人的情感永遠不會過時。

【本文獲「電影舖子」授權轉載，微信公眾號：movpuzi】