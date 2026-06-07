青春情殺案｜美少女車禍害死兩男再扮受害者　父母縱容餵養出怪物

父母對孩子過錯的每一次視而不見，都是在為他們日後的脫軌親手推波助瀾。近日Netflix紀錄片《致命撞擊：青春情殺案》上線，案件圍繞一宗高速撞擊的車禍調查而展開，17歲少女麥坎琪(Mackenzie Shirilla)開車高速撞向建築物，導致男友唐姆(Dominic Russo)與朋友戴維恩(Davion Flanagan)死亡，而她自己卻存活下來，原本被視為重大車禍，但警方後來開始懷疑，這可能不是意外，而是一場帶有「故意性」的致命撞擊。

當警察趕到時，車輛幾乎被毀。（Netflix截圖）

汽車黑盒曝光恐怖真相

商業大樓前的撞擊現場，竟然完全沒有任何煞車痕跡。外界隨即將矛頭指向被告麥坎琪是否有「藥駕」嫌疑。警方證實，麥坎琪體內最關鍵的「裸蓋菇」成分呈陰性，代表她開車當下並未受到迷幻蘑菇的嚴重毒性影響。 然而，這並不代表她當時神智清醒。報告顯示其血液中含有大麻成分，警方亦明言這無法完全排除她開車時正處於大麻藥效發作的亢奮或恍惚狀態。

雖然父母極力主張麥坎琪患有POTS（姿勢性心搏過速症候群）、可能因突然暈厥而導致車禍。但如果駕駛途中發病，雙腳是會鬆開油門減速的，顯然麥坎琪並沒有發病。

麥坎琪母親在法庭上以「有可能發病了」辯護。（Netflix截圖）

除了藥駕疑雲，車禍現場另一個極具爭議的「物證」，便是麥坎琪當天所穿的「毛毛拖鞋」。案發後，警方發現這隻毛毛拖鞋離奇地卡在油門踏板的位置。一時間，這到底是純粹的意外、車輛機械故障，還是人為操作，成了控辯雙方攻防的焦點。

然而，精密的法醫鑑識結果，卻狠狠打臉了意外的說法。鑑識專家指出，這隻毛毛拖鞋並不是造成油門卡死的「原因」，而是「結果」。報告證實，拖鞋是在車輛以極高時速迎面猛烈撞擊牆壁的瞬間，受到巨大的物理衝擊力才被硬生生卡進油門踏板裡的。

這個發現，直接排除了車輛本身有問題或鞋子滑落導致的意外，案情漸漸鎖定為「麥坎琪百分之百人為操作」。（Netflix截圖）

真正將麥坎琪送入監獄一輩子的鐵證，來自車上行車記錄儀（汽車黑盒/EDR）的關鍵數據。鑑識小組在復原數據後，還原了車禍發生前最恐怖的最後5秒鐘。行車紀錄儀數據清晰顯示，在車輛撞牆前的最後5秒內，麥坎琪的油門踏板保持全踩狀態。她以高達160公里的時速將油門踩死直衝大樓，全程完全沒有一絲一毫踩煞車的跡象。

這項毫無反駁餘地的科學證據，徹底戳破了麥坎琪所謂的謊言，直接證實了這是一場有預謀、有意識且極度故意的謀殺。

整整五秒，油門踏板始終保持在百分之百。（Netflix截圖）

「表演型人格」：完美的受害者演繹

麥坎琪自己接受紀錄片的訪問，她並沒有為當時的事件做任何的近一步解釋跟回想，除了表達自己和男朋友恩愛之外，她所帶來的內容永遠是「我不記得了」、「我不是無辜的，我是一場悲劇的駕駛，我不是兇手」。在問到事故是如何發生時，她直言：「根據現有的調查結果，是一場醫療突發狀況。」意在將責任全部推向自己POTS發作。她流露出的不是失去摯愛的悲傷，而是自己被誤解的委屈。整個過程被形容為「一場演出」。

麥坎西直言「我不記得了」，意在將責任全部推向自己POTS發作。（Netflix截圖）

當父母的縱容缺乏制衡

紀錄片中提到，麥坎西在校園和網絡上霸凌同學、脫口叫人去死，但父母每次被叫到學校都為她開脫，總覺得「她其實是個好女孩」。這種長期缺乏糾正的環境，養成了她「全世界都要順我意」的霸道性格，最終釀成兩條人命的謀殺案。

麥坎琪母親在法官面前一直維護女兒，聲稱「她對這場事故毫無記憶」。（Netflix截圖）

在法庭上，麥坎琪收到了許多人的求情信，信中描寫她是一名好學生，有愛心的人。但他真實的樣子與信件中描繪的完全相反，在事故發生後被起訴之前的萬聖節，她甚至沒有發表任何悼念或悔恨視頻，在社交平台看到的只有她把自己打扮得花枝招展的樣子。母親甚至在法庭上說：「我請求法庭寬大處理，因為她對這場悲劇毫無記憶，至於戴維恩（受害者）我們也是剛認識他。」甚至麥坎琪在最後一刻還在說自己「是無意的」。

在被判刑後，麥坎琪父母更表示：「我會為我的女兒戰鬥到底！我們手上掌握著確切的證據，足以推翻庭審中的一切指控。」甚至爆出是受害者要威脅撞車。甚至聲稱如果有必要，「將會一路告到白宮，到最高法院」。同時他們也公開感謝所有至今仍在網絡上支持麥坎琪的網民。