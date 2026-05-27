《給阿嬤的情書》點燃文藝復興之火

在中國電影票房榜上，2026年最引人注目的名字，不是某部耗資數億的科幻巨製，也不是哪位流量明星加持的商業大片，而是一部製作成本僅1400萬元（人民幣，下同）、全員素人出演、95%對白使用潮汕方言的小成本電影《給阿嬤的情書》。從首日排片率1.6%、票房377萬元的冷門開局，到上映23天突破10億元大關、貓眼預測總票房逼近18億元，這部講述潮汕阿嬤半生守望海外丈夫的溫情之作，完成了一場堪稱經典的逆襲。觀眾在豆瓣評分網站上打出9.2高分，使其成為今年口碑最高的國產電影。



許多人將這部電影的成功歸結為「真情實感」，但若止步於此，便錯過了真正的故事。《給阿嬤的情書》之所以能穿透地域與語言的壁壘，在全國乃至海外華人中引發共情，是因為它觸動了深埋在中國人文化基因中的傳統價值觀——那些被忽視、被誤讀、被遺忘，卻從未真正離開的儒家倫理，以及那些植根於楚辭、唐詩、宋詞中的中式審美。與其說這是一封寫給祖母的情書，不如說這是一次華夏古典文藝的大眾化甦醒。



《給阿嬤的情書》票房達11億。（微博@電影給阿嬤的情書）

《給阿嬤的情書》令人驚異之處，是儒家價值觀在其敘事中的全面在場。這種在場不是宣言和說教式的，而是嵌入飲食起居、書信往來、生活抉擇的每一個日常瞬間。

仁——孔子思想的核心概念——在影片中不是一個抽象概念，而是南枝允許租客遲交房租時的體諒，是她以一己之力托舉兩個家庭時的無私。義——合宜的行為準則——體現為南枝代替已故的木生，持續給素未謀面的淑柔寄錢養家。這不是契約責任，而是一種超出血緣與法律的道德擔當。影片中「做人要有情有義，無情無義的人不能交往」這句台詞，道盡了儒家「情義」的生活實感。

禮——人倫秩序的紋理與溫度——在南枝與木生之間克制而深沉的情感關係中得到了最含蓄的詮釋，也在淑柔與南枝遲暮相逢時，那一低頭的主動謙恭里，完成了最得體的註腳。智——海外華僑在異國他鄉秘密辦學、教授中文的執着，是對文明傳承的自覺。信——華人銀信局以信譽為本的運作邏輯，使「僑批」這一世界記憶遺產成為跨越山海的信任載體。

忠——木生對家庭的忠誠、華人對中華文明的忠誠，在離散中不曾泯滅。孝——南枝悉心照料年邁父親，在困頓中亦不曾懈怠，這份源自血脈的深情，成為她日後悲憫眾生的人格底色；淑柔的子女在得知母親半生守候的真相後，對她愈發恭順敬愛，以反哺之心守護她的晚年。勇——從先輩闖南洋的冒險，到木生火中營救南枝父親、幫助同胞反擊縱火犯、在船上勇斗歹徒，這些絕非廉價的打鬥橋段，而是儒家「見義不為，無勇也」的生動註腳。

毅——華人在異鄉忍耐苦難、勤勞致富的堅持，用一生扛起家與道的沉默踐行，是「士不可以不弘毅」的民間翻版。嚴——它既是老師對學生近乎苛責的雕琢，也是創業者以近乎苦行的自律立下的范則，這份刻入骨血中的律令，為華人的精神品格鋪就了一層自強不息的底色。

影片劇照。（微博@電影給阿嬤的情書）

這十種德性的呈現，沒有一處是刻意的教導。它們從故事的肌理中自然生長出來，如同米飯從鍋中升起蒸汽。這正是儒學最初的樣子——不是廟堂之上的典章制度，不是科舉考場中的八股文章，而是百姓日用而不知的生活倫理。自韓愈貶謫潮州以來，儒家思想便在潮汕地區落地生根，崇文重學蔚然成風。這部電影所做的，不過是將這些活著的傳統重新搬上銀幕。

這部電影可能引發的，遠不止一場觀影熱潮。它讓我們反思過去若干年對待儒學與傳統文化的態度。一個多世紀以來，儒學先是背負了「封建禮教」的罪名，被激進的反傳統運動連根拔起，後又在市場經濟浪潮中被視為不合時宜的陳舊遺產，而今又被激進女權主義者視為眼中釘。然而《給阿嬤的情書》證明，儒學倫理仍然活在普通中國人的行為方式和情感結構中。問題不在於儒學是否「過時」，而在於我們是否找到了讓它與現代社會對話的方式。儒學不等於孔子學，儒學是一個不斷發展的傳統。儒學不必是僵化的教條，它可以在與現代生活的互動中完成創造性的轉化。影片中木生和淑柔屬於不同階級，自由戀愛、私奔結婚，這本身就是儒家現代化蘊含的平等自由精神的體現。儒學從來不是一個僵化的、等級森嚴的壓迫系統，它的開放性能夠容納對人格自由獨立與個體尊嚴的尊重，只不過這種尊重以不同於西方個體主義的方式表達出來。這部電影可能成為一個文化節點，開啟一場真正意義上的儒學現代化潮流。

這部電影的最大貢獻，是喚醒了全球華人的文化與身份認同。它不動聲色地迫使觀眾——無論身處廣東還是黑龍江、無論定居國內還是漂泊海外——面對一個根本性的問題：我是誰？

《給阿嬤的情書》導演冀盡快｢出海｣：向全球觀眾展示中國人重情義

影片劇照。（微博@電影給阿嬤的情書）

影片中的曉偉，起初只是一個為五百萬債務遠赴泰國尋找「富豪阿公」的當代青年。他對阿嬤珍藏的僑批沒有太多感覺，對祖輩下南洋的歷史知之甚少。當他一步步揭開塵封半世紀的真相——真正的阿公早已離世，代他寄信匯款的竟是一個素昧平生的南洋女子——他也在無意中完成了一次身份的追問與確認。這不只是曉偉個人的旅程，而是幾代中國人尋求文化與身份認同的隱喻。

主創團完成第一階段路演，內地演員鄭潤奇（中）飾演曉偉。（微博@電影給阿嬤的情書）

影片中反覆出現的「僑批」——海外華僑寄回家鄉的信函與匯款合一的特殊文書——是理解這部電影文化價值的關鍵密碼。2013年，僑批檔案被列入聯合國教科文組織《世界記憶名錄》，但對於當代大多數中國人而言，它只是博物館玻璃櫃裏泛黃的展品。這部電影所做的，是讓這些文獻重新獲得了呼吸。

影片主創團隊參照真實僑批檔案，為電影創作了近三十封書信，最終呈現在成片中的有二十七封。這些書信的文字優美而雅致，充滿著一種幾乎已被遺忘的語言修養：「吾妻淑柔，展信安康」——八個字，寫了幾十年，像一種儀式。沒有「親愛的」，沒有華麗的修辭，但每一個字都承載著跨越山海的份量。思念不必喊出來，「行船入夜，恰江上升明月，江海萬里，心中念你，並不覺遙遠」——言有盡而意無窮，正是中式表達的精髓所在。

影片主創團隊參照真實僑批檔案，為電影創作了近三十封書信，最終呈現在成片中的有二十七封。（微博@電影給阿嬤的情書）

僑批不止是私人情感的載體。在更大的意義上，它是華人文明的「基礎設施」之一。據《潮州志》記載，潮汕近半數民眾曾經依靠僑批匯款度日。戰亂民生凋敝之際，一紙僑批便可支撐一戶家庭數月生計。影片結尾展示了一批飽含家國情懷的真實僑批：當國家陷入危難，寄給父母妻兒的家書便常常寫出更大的家國。這與抗戰時期南洋華僑傾囊支援祖國的歷史一脈相承——當時大量僑批實為抗戰捐款的憑證，海外僑胞通過民間渠道將款項與家書一併寄回，支撐起民族救亡的脊樑。

僑批不止是私人情感的載體。在更大的意義上，它是華人文明的「基礎設施」之一。（微博@電影給阿嬤的情書）

這讓人聯想到猶太人的《塔木德》。千百年來，分散全球的猶太人依靠這部典籍維繫著文化認同和精神凝聚力。中國儒學經典與古典詩詞和《塔木德》在功能上有著驚人的相似性：都是離散族群與故土之間的精神紐帶，都承載著道德訓誡和生活智慧，都在經濟互助與文化傳承之間架設了橋樑。電影將這些源於古典作品的書信的美感與力量呈現在大銀幕上，為全球華人營造了一座文字構築的精神原鄉。這無疑有助於推動全球華人的團結，強化共同的文化認同。中國如今已然富裕和強大，更不應忘記這些數百年守護華夏精神家園的海外同胞。

我們對傳統價值觀的態度，在過去百年中經歷了複雜的搖擺。先是激烈否定，後是功利性利用，再是消費性獵奇。真正嚴肅的文化身份認同，反而被擱置了。當影片中青年南枝的飾演者李思潼在片場走進1940年代的僑批樞紐場景中，她所體驗的不僅是表演，更是一次文化身份的認領。無數觀眾在影院裏落淚，歸根結底也是在完成同樣的事情。這部電影讓觀眾在不知不覺中完成了文化上的自我確認——不是通過說教，而是通過日常敘事中的情感共鳴。

謝南枝的扮演者李思潼。（微博@演員李思潼）

答案其實一直都在那裏：我們是華夏後裔，是孔孟子孫。這不是一個排他性的、狹隘的身份宣言，而是一個文明史的客觀陳述。儒學塑造了中國人的思維方式和價值偏好，無論我們是否意識到這一點。影片中一句「做人要有情有義」，就能讓全國觀眾為之動容，恰恰證明了這個價值系統的生命力。它從未離開，只是沉睡了。

當這種身份意識被喚醒，它就不再僅僅關乎情感懷舊，而成為一種文化精神的復興。東南亞華人在社交媒體上刷屏求放映，泰國潮汕人觀影后淚流滿面，法國發行商稱讚影片能讓海外觀眾理解華人為家庭遠渡重洋的犧牲——這些現象說明，這部電影觸動的不僅是中國大陸觀眾，而是全體離散華人的共同神經。它為全球華人提供了一個共同的精神錨點。

影片劇照。（微博@給阿嬤的情書）

《給阿嬤的情書》內地熱爆 潮籍港人北上觀影落淚：希望香港上映

一個容易被忽略卻極為重要的層面，是《給阿嬤的情書》所呈現的中式美學。電影的票房奇蹟，最終指向一個樸素而深刻的真相：中國觀眾的審美一直在線。市場近年來的低迷，不是觀眾的問題，而是電影質量的坍塌。當一部好作品出現時，觀眾會用電影票實實在在地支持，而不會拒絕任何高級的藝術。

影片劇照。（微博@給阿嬤的情書）

影片斷然拒絕了當下影視作品所沉迷的堆砌、冗繁、艷俗與誇張，摒棄了那種粗糙且高分貝的廉價戲劇衝突，轉而追尋意境之深遠、情感之中和、表達之沖淡含蓄，以及一種回歸自然、簡約且充滿餘韻的美學境界。整部作品從編劇到拍攝，從佈景服裝到背景音樂，從素人演員不著痕跡的演繹到克制如詩的後期剪輯，用心到極致，卻呈現出「雕琢出無痕」的質感——像楚辭般瑰麗深沉，像唐詩般渾成天然，像宋詞般婉約含蓄，但又通俗得如同每日陪伴的清淡潮州菜，入口無負擔，回味卻綿長。

這種美學立場，在影片對情感的處理上尤為突顯。木生去世的消息傳來時，畫面沒有升格慢鏡頭，沒有淚如雨下的配樂；淑柔得知丈夫早已不在人世，沒有宣洩式的號啕大哭，只是轉身去看橄欖菜涼了沒。南枝與淑柔跨越半世紀後相逢，沒有歇斯底里的擁抱，只有一句家常寒暄：「寄的鹹豬肉收到了嗎」。在情緒直給已成為商業視聽內容標配的時代，這種克制本身就是一種內外兼修的美。它信任觀眾能聽見沉默里的巨響，信任日常之中自有重量。中國古典美學講「樂而不哀，哀而不傷」，講「不著一字，盡得風流」，講「羚羊掛角，無跡可求」。這些原則在銀幕上被一群從未上過表演課的潮汕百姓自然演繹出來，被一群素人重新擦亮。

影片劇照。（微博@給阿嬤的情書）

更耐人尋味的是，這份美學並非來自精英層在書房的幻想，而是來自真實的歷史和生活。導演藍鴻春團隊耗時三年走訪東南亞上百位潮汕老人，從田野調查中打撈出活著的審美傳統。銀幕上的老厝、工夫茶、泛黃僑批，勾勒出的不僅是鄉土煙火，更是一整套被現代性衝擊得七零八落的生活美學。以紀實散文的方式拍電影，是雅致的中式美學，在當代電影中卻難覓蹤跡。

葉淑柔（左）與謝南枝（右）。（微博@演員李思潼）

中式美學的高妙之一，在於善於運用隱喻。在中文世界裏，隱喻不僅是一種修辭，更是一種系統性的思維與創作方法。這一傳統可追溯至《周易》。乾卦以「龍」為象，從「潛龍勿用」到「見龍在田」，從「飛龍在天」到「亢龍有悔」，以龍的行藏變化隱喻人事的進退消長；坤卦則以「牝馬」為象，以大地之厚德載物隱喻母性的柔順堅韌。《周易》正是通過「乾」象徵天、父，「坤」象徵地、母，將自然現象、社會倫理與哲學觀念熔鑄為高度抽象的符號體系，使文本成為一個能夠解釋萬物的動態宇宙圖式——這正是其成為「群經之首」的關鍵所在。這一隱喻傳統在《紅樓夢》中臻於極致。曹雪芹以「木石前盟」隱喻寶黛之間前世註定的情緣，以「金玉良緣」隱喻世俗力量對純真愛情的圍剿；「太虛幻境」中金陵十二釵的判詞與曲詞，以詩讖之法暗藏人物命運的天機；甄士隱（真事隱）、賈雨村（假語存）的人名本身便是敘事策略的宣言；而大觀園中每一次結社聯詩、每一場宴飲聽戲，無不是人物性格與家族氣運的隱微書寫。這些隱喻層層嵌套、環環相扣，使《紅樓夢》成為一座高級、雅致、醇厚的隱喻迷宮，令人反覆品味而愈見其深。《給阿嬤的情書》同樣深諳此道，在看似平淡的敘事中藏下了一個豐饒的隱喻世界。

影片劇照。（微博@給阿嬤的情書）

木生與淑柔相識於木棉花盛開的春天，熾烈如焰的花朵見證了年少時那份純粹而滾燙的愛情。木棉「花葉不相見」的宿性——花開時無葉，葉生時花已盡——又恰似他們此生天人永隔的讖語：葉（淑柔）與木棉花（木生）註定在時光中彼此錯失，唯有枝（南枝）以半生隱忍，見證並成全了這場未竟的深情。影片末尾，兩個女人暮年相逢，失憶的南枝將一朵木棉花遞到淑柔掌心。那一瞬，半個世紀的守望與恩義，盡數凝結於這一瓣永不凋零的英雄花里——勇敢的木生雖已不在，卻通過這朵花將兩個女人的命運緊緊相連，仿佛他以另一種方式，仍在冥冥之中守護著她們。

隱喻的匠心同樣藏匿於無數細節的褶皺之中。木生追求淑柔時許諾一輛自行車，結婚時因貧窮只能手搓一輛木頭單車；到南洋後仍無力兌現，最終是南枝替他將一輛真正的自行車寄回故土——在艱難的時代，是南方的華夏之「枝」，替那朵逝去的「英雄花」，完成了未竟的諾言。橄欖反覆出現，則是對生活滋味的無聲註解：先苦後甜，恰是潮汕人面對命運的姿態。教書先生名叫「馬桶」，暗喻讀書人在特定時代的卑微處境，是自嘲，亦是風骨。孫子奔赴泰國尋找「發財的爺爺」，最終領受的卻是中華精神的洗禮——這堪稱全片最核心的時代隱喻：當拜金浪潮席捲一切，我們是否還能辨認精神的原鄉？

影片劇照。（微博@給阿嬤的情書）

更耐人尋味的是情節走向中的「水中隱喻」。木生追求淑柔時掉入水中，那一刻的水花早已暗示他終將溺水而亡的命運。郵遞員送信時同樣落水，最終只剩下一張產生誤會的照片——指向中國與海外華僑之間曾經存在的隔閡：那些被淹沒、被遺失的信件，便是那些未曾被好好聽見的思念與付出。南枝的失憶與淑柔的感恩，又何嘗不是一對隱喻？南洋華僑或許已淡忘自己對故國的付出，但祖國始終記得。

影片劇照。（微博@給阿嬤的情書）

命字是這部電影最不易察覺也最深刻的隱喻。南枝家的客棧叫「耀華」；她收養的養子，取名「澤華」——「耀」是光耀，「澤」是恩澤，兩個字都是文明的囑託，是海外同胞刻在血脈里的身份符號。南枝與木生，兩個名字本身便是暗語：南枝，是南洋的一截青枝，散落海外卻依然連著根脈；木生，是故土的一樹木棉，多災多難卻以命相搏地開出血紅的花朵。枝上開花，花落歸根——他們本是一棵樹上的生命，隔著山海，從未真正分離。

整部電影，便是由這些隱喻編織而成的一匹素錦。它們不喧譁，不招搖，不解釋，只在靜默中等待被華夏子孫識別的目光。這正是中式美學最高級的那一面：營造意境而不說破，含蓄而不晦澀，自然而不粗率，簡約而不單薄。它相信觀眾有足夠的靈性去領悟，也相信自己有足夠的力量去承載。華文優美，文明深邃，我們談偉大復興，尋漢唐衣冠，豈能獨缺這一份文脈風骨與靈性精神？《給阿嬤的情書》提醒我們，真正的文化復興，從來不是敲鑼打鼓的宣言，而是一種審美的覺醒。如果這部電影能夠激發對中式美學的重新關注和自覺追求，它對中國文藝的影響將遠超票房數字所能衡量的範疇。

影片宣傳圖。（微博@給阿嬤的情書）

《給阿嬤的情書》對電影行業提出的挑戰，幾乎與它的文化意義同等重要。一部全員素人出演的電影，表演質量超過絕大多數專業演員的作品，這本身就是一記響亮的耳光。導演藍鴻春公開透露，演員幾乎都是從短視頻平台上「刷」到的：飾演青年南枝的李思潼是廣東財經大學金融系大二學生，毫無表演經歷；男主角王彥桐學的是播音專業，同樣沒有表演經驗；飾演青年淑柔的王曉慧甚至因為有本職工作而缺席了大部分路演活動。然而，正是這些「素人」，以近乎素顏的妝容和毫無修飾的表演，鑄就了中國電影史上的一座里程碑。

這絕非偶然。素人演員之所以動人，恰恰因為他們沒有被學院派的「方法」規訓過，不會「演」悲傷、「演」喜悅、「演」深情。他們只是「在」——在場景里，在關係中，在情感里。這種存在感與影片整體的中式美學追求高度一致：真實、含蓄、克制、不煽情。

影片劇照。（微博@電影給阿嬤的情書）

對電影行業而言，這部電影的成功很可能引發一場大地震。它證明了一條被長期忽視的路徑：去學院化、去精英化、走群眾路線。在短視頻和自媒體時代，觀眾對「表演感」的敏感度愈來愈高，那些經過精心設計的「演技」反而顯得虛假。正如導演所言，「方言從來不是電影傳播的壁壘」，越是有煙火氣的，也越是世界的。小製作不必模仿大片的套路，真誠的故事和高級的審美永遠能找到觀眾。一種新的商業模式正在浮現——不是依靠流量明星和天價宣發費來押注爆款，而是依靠作品本身的思想內涵和美學深度來驅動增長。這或許才是中國電影走出寒冬的真正出路。

主創團隊在深圳完成路演。（微博@給阿嬤的情書）

影片將宏大的歷史敘事錨定在具體、私密、充滿人情味的兩個家庭關係裏，這種敘事方式本身就是一種文化自信的表達。它標誌著中國內地電影走出了多重困境：走出了滿清奴才文化的陰影，走出了空洞說教的窠臼，走出了「討好西人」的套路，重新樹立了華夏文明的主體性，點燃了文藝復興的火種。

文藝復興從來不是靠口號喊出來的，而是通過具體的藝術作品、生活方式、價值選擇一點一滴地構建起來的。《給阿嬤的情書》以一封「慢信」的姿態，在這個信息過載、情緒泛濫的時代，展示了一種不同的可能性——慢下來，沉下去，往回看，從中華千年傳統中尋找通向未來的路。這封情書不僅寫給阿嬤，也寫給每一個在現代化浪潮中迷茫、焦慮、不知歸路的中國人。電影及時地提醒，我們從未真正失去自己的文化。它不過是在等著，等一封來自故鄉的信。

本文獲紫荊黨政策研究院院長伍俊飛博士授權刊載。

