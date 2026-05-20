監獄來的媽媽丨國際影后竟是殺人犯　魔改家暴案更抹黑死者惹眾怒

2025年，一部名為《監獄來的媽媽》的華語電影在第73屆聖賽巴斯提安國際影展上大放異彩，女主角趙簫泓（原名趙曉紅）憑藉「本色出演」一戰封神，奪下最佳主角銀貝殼獎。然而，這頂閃耀的國際影后桂冠，卻在內地引發了一場史無前例的輿論海嘯。大眾猛然發現，這部看似探討女性困境的勵志巨作，實則是對司法公正與死者尊嚴的嚴重踐踏。



趙簫泓（原名趙曉紅）憑《監獄來的媽媽》在第73屆聖塞巴斯蒂安國際電影節奪得最佳主角銀貝殼獎。（網上圖片）

《監獄來的媽媽》公然篡改法院判決書

整起爭議的最大引爆點，在於電影敘事與法院判決呈現了徹底對立的兩個版本。外界痛批這部電影打著藝術的旗號，實則在為殺人犯「洗白」並消費死者。

《監獄來的媽媽》海報，引發爭議後電影面臨撤檔。（《監獄來的媽媽》微博）

根據陝西省西安市中級人民法院的刑事裁定書，身為幼兒園教師的趙簫泓，是在2009年因「支床」等生活瑣事與丈夫張勃爆發爭吵，隨後主動持水果刀猛刺丈夫胸部，導致其主動脈破裂身亡。當年親友與室友的證詞均指出夫妻倆平時關係尚可，法院也明確駁回了趙簫泓關於「長期家暴」與「過失殺人」的辯護，認定其具備明顯傷害意圖，重判有期徒刑15年並剝奪政治權利5年。

陝西省西安市中級人民法院的刑事裁定書。（網上圖片）

而電影《監獄來的媽媽》卻無視鐵證，強行將女主角塑造成一名長年飽受丈夫折磨的受害者，兇殘的行徑被美化為「防衛過當」和「情緒徹底崩潰下的意外失手」。這種做法刻意放大了「弱勢女性被迫害而入獄」的敘事，藉此博取觀眾的同情。

除此之外，當事人之所以能提前重獲自由，純粹是因為在獄中服刑期間獲得了兩次常規的減刑，但電影卻刻意誤導觀眾，暗示她是因為「勇敢反抗家暴」的弱勢處境，才獲得了法律的法外開恩、輕判甚至特赦。最令人詬病的是，這部作品竟由殺人犯本人親自擔任主演，電影試圖將她過往的罪行包裝在「母愛救贖」與「靈魂重生」的華麗糖衣之下，試圖將其推上「女性勵志楷模」的神壇。

《監獄來的媽媽》將女主角故事改編成因反抗家暴而誤殺丈夫。（《監獄來的媽媽》微博）

瞞天過海的影壇黑幕！

除了對案情本質的扭曲，這部電影的誕生過程更是充滿了遊走於法律灰色地帶的違規行徑，讓法律界人士感到匪夷所思。

假借「紀錄片」之名進行商業牟利

這部電影於2019年便在監獄內秘密開機，當時導演打著拍攝「監獄教育改造紀錄片」的幌子欺瞞獄方，實則暗中拍攝商業故事片，嚴重違反了《監獄法》中「監獄活動不得用於商業盈利」的明確規定。此外《監獄來的媽媽》2019年開機，卻拖到2021年才進行備案，屬於典型的「先拍後備」，違反了中國《電影產業促進法》的法定前置程序。

據悉在電影拍攝期間，趙簫泓仍然在監獄中服刑。依照中國法律，她根本不具備參與影視演出的資格。（《監獄來的媽媽》微博）

褫奪公權竟能粉墨登上熒幕

更為荒謬的是演員的身份資格。在2019年拍攝期間，趙簫泓仍在服刑（其實際刑期至2020年6月），且其被附加剝奪政治權利至2023年。依照中國法律，被剝奪政治權利者根本不具備參與影視演出的資格。此外，電影為了戲劇張力，強行將真實案件中的死者張勃描繪成家暴者，也已嚴重觸犯《民法典》中對死者名譽權的保護，電影更將死者的母親與兒子安排一同出演，並要求他們出演和解戲份，無形之中對死者家庭造成了二次傷害。

《監獄來的媽媽》將死者張勃的母親與兒子拉來一同出演，並要求他們出演和解戲份。（《監獄來的媽媽》微博）

電影中受害者的兒子還問趙簫泓：「你為什麼要殺我爸。」（《監獄來的媽媽》微博）

女星姚晨刪文道歉 主演趙簫泓遭全網封殺

隨著真實案情與違規黑幕的曝光，原本試圖藉助影展光環在內地大肆行銷的算盤徹底落空，並迎來了猛烈的輿論反噬。

內地知名演員姚晨曾發文為《監獄來的媽媽》宣傳。（微博截圖）

在遭網友炎上後姚晨緊急刪除貼文，並由工作室出面致歉。（微博截圖）

曾發文為該片站台宣傳的知名演員姚晨，在網友的強烈抵制下緊急刪除貼文，其工作室隨後狼狽發聲明致歉，坦承對真實背景缺乏了解；而該片的出品人汪涵則深陷爭議，後續發文稱並未投資電影，現已解除和該影片的一切關聯，不再保留出品人署名。至於引發這一切風暴的核心人物趙簫泓，其在各大社交平台的帳號已因「違反法律法規」遭到全面封禁。

汪涵聲稱已取消和該影片的一切關聯。（微博截圖）

《監獄來的媽媽》出品方關於不再保留汪涵出品人署名的確認函。（微博圖片）