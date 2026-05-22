是枝裕和欽點裴斗娜演全裸成人娃娃　私藏等身複製品：每日都看著

由康城金棕櫚名導是枝裕和執導的經典電影《援膠女郎》，該片改編自業田良家同名短篇漫畫，透過一個突然有了「心」的充氣娃娃「小望」，以純真無邪的視角，巧妙地刻畫當代人在看似和諧的社會下，內心卻被空虛與疏離感吞噬的現代寓言。



是枝裕和欽點謬思！裴斗娜以「外來者氣質」完美詮釋充氣娃娃

是枝裕和導演對於「小望」一角的選角極為講究，他最終欽點韓國實力派女星裴斗娜擔綱演出。

是枝裕和欽點裴斗娜飾演成人娃娃。（《援膠女郎》劇照）

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導演坦言，裴斗娜不僅擁有如洋娃娃般精緻的五官與完美身材，更難得的是她身上帶有獨特的「外來者」氣質，讓他認定這就是他心中的最佳人選。最終，是枝裕和透過名導奉俊昊牽線，促成了這次台日韓合作的經典紀錄。

裴斗娜在片中為了真實呈現充氣娃娃的狀態，不惜大膽全裸上陣。她精湛的演技賦予了角色靈魂，一舉橫掃多項最佳女主角獎項，更成功問鼎當屆日本奧斯卡影后寶座。裴斗娜受訪時表示，初讀劇本便深受觸動：

我的內心被這個可愛、溫柔，卻又感到寂寞的充氣娃娃所打動，這是個美麗而悲傷的故事。

為了深入探索充氣娃娃與「主人」之間微妙且複雜的情感，是枝裕和在開拍前實地走訪充氣娃娃製造公司，並訪問了3名真實的娃娃用戶。他將用戶幫娃娃慶生、一起洗澡、甚至帶到公園散步等真實互動細節，悉數融入劇本，為電影增添了令人窒息的真實感。

此外，劇組更以裴斗娜為範本，量身打造了一尊等身大的充氣娃娃。導演是枝裕和受訪時笑言，殺青後這尊娃娃就一直擺在他的辦公室裡，

每天看著她，感覺很幸福。

此番真摯的發言，也展現了導演對於角色與演員深厚的情感連結。

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