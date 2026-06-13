揭密日｜隱藏信息公開羅茲威爾事件　揭全球13億人是外星人？

電影《揭密日》正式上畫，如果有一日，有人拿出鐵證證明「人類在宇宙之中並不孤單」，你會選擇期待還是恐懼？當你發現自己賴以生存的身體可能隨時被「借用」、朝夕相對的鄰居可能就是外星人，而人類幾千年來的宗教信仰在無垠宇宙中根本不值一體，你還有沒有勇氣去面對自己被徹底顛覆的世界觀？



（《揭密日》海報）

史提芬史匹堡（Steven Allan Spielberg）執導的全新外星題材神作《揭密日》（Disclosure Day）現已上映，早前預告片一出已引起大量UFO迷興趣，又到底有什麼隱藏信息？網民紛紛猜測，這部電影極有可能是高層對現實世界的一場「軟性披露（Soft Disclosure）」。利用電影藝術將巨大的宇宙真相慢慢滲透給大眾，好讓人類大腦逐步適應。

預告片中又到底有什麼隱藏信息（YouTube@環球電影香港）

隱藏79年的羅斯威爾真相

電影預告中隱藏的數字密碼，「真相被隱藏了79年」。歷史上最著名的外星人事件「羅茲威爾事件」（Roswell Incident）發生於1947年，而對應電影上映的2026年，剛好就是79年。網上有不少聲音瘋狂熱議，博客Dan Cleary則在X上質疑預告片中的某些外星片段是不是由「真實歷史影像」修改而成的。

Dan Cleary上質疑預告片中的某些外星片段是不是由「真實歷史影像」修改而成的。（YouTube@環球電影香港）

不過，知名YouTuber Jay Andersin則提出了另一個更具深度的陰謀論觀點：「電影真正暗示的謊言，或許並不是『外星人是否存在』。羅茲威爾事件的本質，可能只是美國軍方為了掩蓋人類自身某項極度機密的頂尖軍事工程，而故意放出的外星人煙幕彈。」當然，這也極有可能是史匹堡為了拉高電影討論度，而刻意為影迷設置的流行文化彩蛋。

Emily Blunt電視直播集體撞邪

取材1976年墨西哥真實「奪舍」案預告片的另一個高潮，是由演技派女神Emily Blunt飾演的氣象主播。她在進行電視新聞直播途中，突然神情恍惚、雙眼無神，隨後口中竟傳出一段完全不屬於人類文明的未知語言，場面極度驚悚。

Emily Blunt在報天氣時講了外星話，令在場人事震驚。（YouTube@環球影片香港）

Emily Blunt講外星話與1976年墨西哥飛行員失蹤吻合

這幕震撼心靈的「集體撞邪」畫面，在現實歷史中竟然有毛骨悚然的原型！1976年，墨西哥飛行員Rafael Pacheco Perez在一次常規飛機訓練中離奇失蹤，在雷達螢幕上憑空消失了一個小時，最後卻在距離原地三百公裡外的地方重新出現。最詭異的是，當年塔台與他的通話錄音顯示，失蹤期間他的聲音突然變得極度低沉，甚至自稱是「居住在宇宙深處的某種古老存在」正借用飛行員的肉身發聲。而該名飛行員平安著陸後，對那一個小時的經歷完全失去了記憶，與片中Emily Blunt的遭遇不謀而合。

Rafeal Pacheco Perez（圖源CULTURA COLECTIVA）

動物的神秘隱喻

預告片中充斥著大量高深的符號與隱喻。例如「鹿」在西方神話中一向代表著靈性的指引，而當鹿和紅雀同時出現在小女孩面前時，則象徵著她是被未知力量「選中的人」，代表著即將到來的宇宙真相。因為成年人的思維與世界觀早就被現實社會固化，面對超自然現象只會抗拒，相反，心靈純潔的孩子反而更容易接受來自宇宙的未知訊息。

紅雀（Cardinal）的字面玄機紅雀的英文「Cardinal」作形容詞用時，正有「根本、最核心、至關重要」的意思。片中紅雀一直緊緊跟隨著Emily Blunt，暗示著某種宇宙核心真理正在步步逼近她。電影更將矛盾直指人類的信仰根基。

心靈純潔的孩子反而更容易接受來自宇宙的未知訊息。（YouTube@環球影片香港）

預告片台詞細思極恐的數字漏洞

預告片中Daniel說：「這個真相，屬於地球上的70億人。」目前地球實際人口已高達 83億人。足足少了13億人！荷里活頂級大導的預告片台詞向來字字珠璣，絕對不可能出現如此低級的統計錯誤。因此，全網目前最瘋狂的推測指出：這消失的13億人口根本沒有憑空消失，而是因為他們本質上「根本不是人類」！ 他們就是那些擁有「瞬間變成人形」超能力、早已偽裝在人類外表之下、滲透在我們日常生活中的外星潛伏者。