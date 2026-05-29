給阿嬤的情書｜豆瓣高分9.2媲美《無間道》　王晶警告：跟風必死

相信大家最近都在關注潮汕方言電影《給阿嬤的情書》（Dear You），這部憑藉1500萬人民幣的低成本電影，在上映後憑藉逆天口碑狂攬超過11億票房，豆瓣評分更是高歌猛進至9.2分，媲美香港電影的經典之作——《無間道》。這部幾乎沒有明星加持、全靠素人演員與地道潮汕話演繹的「土味」作品，以紀錄片般的真實質感成為年度最強黑馬。



《給阿嬤的情書》在內地電影評分網站豆瓣電影上評分為9.2分。（豆瓣）

《無間道》的豆瓣評分評分為9.3分，兩者僅僅相差0.1分。（豆瓣）

拒絕自我感動的晦澀 用「克制」催淚才是高級感

這股現象級大爆發也引來了商業大導王晶的關注，他特地發布影片精準解構該片的成功密碼，但在讚賞「導演很克制、一點也不俗套」之餘，他向蠢蠢欲動的影視同行潑下了一盆清醒的冷水。

著名導演王晶專門出片中對《給阿嬤的情書》進行解析。（小紅書＠王晶導演）

著名導演兼監製王晶在影片中對進行了《給阿嬤的情書》深度的剖析。他一針見血地指出，該片最難能可貴的地方，在於徹底摒棄了過去文藝片那種「自我滿足、故作晦澀」的敘事包袱，轉而將鏡頭聚焦於觀眾能真切感知的情感內核：「導演的手法非常克制，一點也不俗套……觀眾其實一直都在，只要你有能打動觀眾情感的東西……不需要一大堆演員，觀眾才會買賬。」

王晶犀利點評：「如今觀眾需要的是能打動觀眾情感的東西，而不是靠一堆流量明星。」（影片截圖）

容祖兒都推薦說一定要看！（IG@yungchoyee）

懸疑偵探式的解謎結構 拉滿「慢情感」的稀缺張力

除了細膩的情感，《給阿嬤的情書》在劇情結構上也充滿巧思。故事前半段巧妙埋下許多懸念，例如一張落水的照片引發的種種誤會；隨著孫子隻身前往泰國尋親，才驚覺這些年來一直默默代筆、寄錢回鄉的，竟然是一位名叫南枝的陌生女子，進而揭開了她為了報恩而冒名頂替的震撼真相。

《給阿嬤的情書》內地票房已經超過11億人民幣。（微博圖片）

這種「偵探片式」的敘事佈局，讓觀眾在體驗情感共鳴的同時，也獲得了層層解謎的觀影快感。當影片後半段，患上阿茲海默症的南枝依然口中碎碎念著「咸豬肉好吃嗎？」時，銀幕上流淌的是當今快時代極度稀缺的「慢情感」。這正如王晶所言：「能打到人心的永遠是細節的真實，並非流量的堆砌。」

《給阿嬤的情書》的評分從9.0一步一步上升到9.2。（微博圖片）

王晶冷眼示警市場：盲目跟風必死

面對《給阿嬤的情書》的史詩級大爆發，業內不免預測市場將迎來一波同類型悲情題材的瘋狂效仿。對此王晶以當年的經典黑馬《失戀33天》、《夏洛特煩惱》為例，告誡同行如果只是扎堆複製、流水線式地生產悲情片，只會加速導致大眾的審美疲勞。他分析道這種極度仰賴真情實感的題材，通常「好幾年才出來一部爆款，觀眾是不能吃太多這種哭戲的，一年兩部已經很多了……」 盲目跟風投資同類作品，最後只會落得慘淡收場。