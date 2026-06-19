給阿嬤的情書影評｜6.18香港上映　速食時代下最「有情感」的故事

電影《給阿嬤的情書》在內地已突破17億票房，電影以僑批為敘事線索，講述了一位潮汕阿嬤的孫子遠赴泰國尋找阿公的故事，深得大眾歡迎！日前（6月12日）《給阿嬤的情書》已在香港舉行首映，並於6月18日正式公映。

《給阿嬤的情書》（Dear You），6月18日同步登陸香港澳門地區。（微博圖片）

電影《給阿嬤的情書》在內地已突破17億票房。（微博圖片）

以下內容包含強烈劇透，請斟酌觀看！

《給阿嬤的情書》講述1940年代潮州人下南洋打拼的故事，因此劇中人物都說著潮州話。雖然香港觀眾可能聽不明白潮语（當然電影還是有字幕的），但這亦讓大家能更加專注於故事本身，體會劇中的鄉土情懷。

《給阿嬤的情書》在敘事上極具新意，採用了懸疑片慣用的手法，透過阿公鄭木生孫子的視角一步步揭開謎底。電影中的主演全是素人，沒有學院派的演員模版，但反而能把電影的情感處理得十分細膩，這種不完美但真誠的故事，恰恰是這部電影最打動人的地方。

緣起：尋找「富豪阿公」還債

孫子鄭曉偉因欠下500萬人民幣債務，想起傳聞中在國外「娶妻生子」且與老家阿嬤葉淑柔幾十年不往來的億萬富豪阿公鄭木生。他偷偷跑到泰國尋親企圖還債，卻震驚地發現阿公早在1960年就已經過世了。但詭異的是，在阿公過世後的18年裏，老家依然能源源不斷收到「鄭木生」寄來的信件和生活費（僑批）。

孫子鄭曉偉因巨款，無奈之下前往泰國尋找阿公鄭木生，由此拉開了《給阿嬤的情書》的序幕。（《給阿嬤的情書》劇照）

回首：令人羨慕的愛情

時間回到1945年，阿公鄭木生與17歲的葉淑柔私奔結婚並育有三個孩子。1948年，鄭木生因躲避抓壯丁遠赴馬來西亞，後輾轉至暹羅（泰國）靠拉三輪車維生，期間他一直找人代筆寫信寄錢回家。在泰國，他結識了旅館老闆的女兒謝南枝並成為好友。

鄭木生因躲避抓壯丁遠赴馬來西亞，後輾轉至暹羅（泰國）靠拉三輪車維生。（《給阿嬤的情書》劇照）

1960年鄭木生意外過世，謝南枝為了回報鄭木生生前的恩惠，決定隱瞞死訊，在長達18年的時間裏，獨自一邊在泰國擺攤，一邊以鄭木生的名義繼續給潮汕的阿嬤寄信、寄錢，默默撐起男方的老家。而老家的葉淑柔，也靠著這些「僑批」獨自撫養三個孩子長大。

鄭木生意外過世後，謝南枝以鄭木生的名義繼續給潮汕的阿嬤寄信、寄錢。（《給阿嬤的情書》劇照）

真相：跨越千里的女性互助

到了1978年，因為一場意外誤會（郵差送信途中落水遺失信件，只撿回一張鄭木生與謝南枝的合照），葉淑柔誤以為丈夫已在國外另娶謝南枝，這才心碎斷了往來。

葉淑柔誤以為丈夫已在國外另娶謝南枝，便碎斷了往來。（《給阿嬤的情書》劇照）

時間回到現代，孫子鄭曉偉向家人透露了阿公鄭木生已死的笑死，並且找到謝南枝的兒子，由他親自向阿嬤葉淑柔解釋了當年的誤會。最終葉淑柔選擇飛到泰國尋找著18年一直代寫書信的謝南枝，兩位素未相識的堅強女性最終相見。

最終葉淑柔飛到泰國與謝南枝相見。（《給阿嬤的情書》劇照）

總結：AI速食時代最需要的純粹情感

《給阿嬤的情書》沒有刻意去展現宏大的時代背景，也沒有流於表面地去深刻剖析海外僑胞的生存血淚，而是將幾十年的時代滄桑與悲歡離合，精準地濃縮在兩個相隔千里、素未謀面的女性身上。

兩位素未見面的女性撐起了一段能跨越時間與地域的偉大情感。（微博圖片）

但即使相隔千里和幾十年的分離，一個丈夫卻依然履行自己的職責——寄錢回家，寫信寄託相思；妻子是一個帶著三名孩子在老家苦苦守候、翹首盼望丈夫歸來的堅韌女性；另一個則是因為一份男女之間的純粹友誼，甘願用自己18年的青春，主動承擔起照顧朋友家庭責任的偉大女性。

一個丈夫履行了職責，一個妻子守住了期盼，而一個素昧平生的年輕女孩，用一生尊崇了何謂「友誼」。影片的驚人高口碑與票房奇蹟恰恰證明了：在這個AI盛行與情感速食的時代，人們的內心深處，依然無比嚮往著那份至真至純、能跨越時間與地域的偉大情感。比起「有感情的故事」，「有故事的情感」更能擊中人心。

《給阿嬤的情書》的內地評分已經升至於9.3，可見觀眾對電影的喜愛。（微博圖片）