給阿嬤的情書｜李思潼將高敏感化作演藝天賦　演活謝南枝的堅韌

電影《給阿嬤的情書》逆襲「出圈」，大陸上映一個月票房突破13億（人民幣），有人說是南枝留住了他們，那個在僑批局前站得筆直的姑娘，用最克制的表演藏住了最洶湧的深情。



人民日報微信【面孔】欄目，近日專訪南枝扮演者李思潼。

談角色：「把自己徹底活成謝南枝」

「演好她，就要成為謝南枝」，這是李思潼在採訪現場說得最多的一句話，「我會把南枝經歷的所有故事都代入到自己身上，想她所想、感她所感。」

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在李思潼心中謝南枝是風雨裏能獨自站起來的女性，這份堅韌也是她詮釋角色的核心參照。作為毫無專業表演經驗的新人，她沒有用技巧去「演」，而是選擇把自己的人生暫時和南枝的人生重疊。

進組前，主創團隊給她找來了上世紀華僑女性的大量影像資料，她從她們的衣着神態、言行舉止裏找最初的參照，而真正讓角色落地的是她身邊最熟悉的潮汕女性長輩。

導演說南枝身上最核心的品質是堅毅，這不用刻意演，我在我媽媽、外婆身上都能看到。

李思潼說。

監獄裏和木生對視那場戲，當木生看着照片突然落淚，南枝沒有說話，只是手指無意識地輕輕摩挲着信紙。這個幾乎不會被注意到的細節，正是李思潼偷偷觀察長輩們遇事時的反應學來的。

而她進組拍的第一場戲是情緒最重的寄訃告，沒有任何預熱和鋪墊，導演只對她說「把大腦清空，站在那裏去感受就夠了。」

周圍是籌錢救母的年輕小夥、是急着贖女兒的父親、還有說着「暹羅沒有春天，你就是我的春天」的同鄉，李思潼在那一刻突然懂了南枝的責任感。

「我知道淑柔在遠方翹首以盼，可我手裏拿的是一份訃告，我必須替木生守住這份情。」沒有刻意的落淚，只是站在人來人往的僑批局前，眼神從迷茫慢慢變得堅定。這份最本真的表演，成為電影裏最動人的瞬間之一。

但思潼也有自己的遺憾，「火災救爸爸那場戲，我覺得情緒還不夠飽滿」，在她看來，那個生死攸關的瞬間，南枝心裏一定是慌亂的，腦子裏只有「把爸爸揹出去」這一個念頭。「如果再讓我來一次，我會更拼一點。」

談共情：「『高敏感』是上天給的禮物」

導演藍鴻春評價李思潼有「頂級的共情能力」，這也是她能演活南枝的核心密碼。生活裏的李思潼本就是個容易被小事打動的人，看劇會跟着主角的情緒哭，刷到普通人分享的温暖日常也會哭得稀里嘩啦。

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她有寫日記的習慣，會隨手記錄下自己的情緒，看到長得像小動物的雲朵會拍下來發給朋友猜。這份對生活的細膩觀察，也成為她表演最珍貴的養分。

有人說這是「高敏感」會給自己帶來情緒負擔，但思潼卻覺得這是上天給她的禮物。

我會永遠記住我的第一個角色。

電影《給阿嬤的情書》裏思潼覺得自己與南枝是共情的，南枝寫給淑柔的那些字跡娟秀的僑批全都是思潼親手寫的，很多不是在片場趕出來的，而是收工後回到酒店在安靜的房間裏，她以南枝的身份一筆一畫寫下。

電影中南枝給淑柔寫僑批（微博@電影給阿嬤的情書）

「寫每一個字的時候心裏都帶着那份鄭重」哪怕沒有片場的佈景和燈光，只要拿起筆她就會瞬間變成那個在油燈下給淑柔寫信的謝南枝。

演完謝南枝，思潼說她對「義氣」有了全新的理解，「以前我覺得義氣是好兄弟之間那種浩浩蕩蕩的『我罩着你』，但南枝讓我知道有些義氣不用說出來，只是一輩子默默的守護」

南枝也成了思潼精神上的老師，還沒大學畢業的思潼回到校園遇到難題時會忍不住想「如果是南枝，她會怎麼做？」然後整個人就會瞬間沉穩下來，「這是南枝帶給我的禮物。」

當被問到最想對南枝說什麼時，思潼的聲音輕輕放低「我最想跟她說，你真的辛苦了，我替很多觀眾把這句話說給南枝聽。」

思潼心疼南枝，心疼她一輩子守着一個不能說的秘密，心疼她受了那麼多苦卻從來不覺得自己辛苦。

第一次在電影院看完整部電影時，思潼覺得不是在看自己的表演，而是在看南枝的一生，「我被拉回到那段拍戲的日子裏，真實地感受到了她的喜怒哀樂。」

談成長：「沉下心來提升自己」

誰也沒想到這個演活了南枝的姑娘，大學期間學的專業是金融。高考報志願時她循着大多數普通學生的路線，在家人建議下選擇了這個專業，「那時候從來沒想過自己這輩子會和演戲扯上關係。」

思潼說自己不是個喜歡做長遠規劃的人，

人生是說不準的，一切順其自然就好。

就像兩年前她怎麼也想不到自己會成為一部票房破10億電影的女主角。

思潼自己也覺得很好玩，「路演的時候我是以南枝的身份和大家見面，回到宿舍我就是個要趕畢業論文的大四學生。」

電影票房從破億到突破13億，思潼的心態也從最初的驚喜激動慢慢變得沉穩，「更多的是希望有更多觀眾認可我們的電影，也希望自己能做得更好。」

作為新人演員，有人稱讚她的原生態靈氣，也有人擔心她起點太高，未來會高開低走，面對這些評價，思潼格外坦然，「這是大家對我的提醒，不是每一次都能遇到南枝這麼好這麼有重量的角色，如果未來大家不認可我的表演我會坦然面對，然後沉下心來提升自己。」

很多網友羨慕她的「超絕事業運」，大學畢業前因為一部好電影找到了人生方向，「我會好好努力，也祝大家工作順利，我們一起加油。」

談家鄉：「讓更多人看見潮汕的光」

李思潼是土生土長的揭陽姑娘，從小在潮汕文化的浸潤中長大，但在接觸這部電影之前，她並不知道僑批的故事。

「我的爺爺奶奶一輩沒有下南洋的經歷，爸爸媽媽也沒跟我講過這些，我是通過這部電影才第一次了解到這段厚重又動人的歷史。」

當看到很多觀眾因為這部電影專門去查僑批的資料，想要了解潮汕文化和華僑歷史時，思潼心裏充滿了自豪感「感覺有一卷被塵封的歷史卷軸正在緩緩展開，越來越多的人開始關注這段時光。」

思潼說她最喜歡的潮汕習俗是中秋節拜月娘，這個充滿温情的場景，也被放進了電影裏，「每次中秋節，家家戶戶都會把貢品擺到門口，整條街都是紅彤彤的，特別有節日氛圍。」

在思潼看來，這些習俗裏藏着潮汕人對故土的眷戀，對傳統文化的堅守，而這份堅守不僅塑造了她的性格，也融進了南枝的骨血裏。

採訪的最後，思潼說起自己對未來的期待，她沒有說什麼宏大的目標，先把當下的事情做好。

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