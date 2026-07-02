浪花男女｜魏浚笙楊偲泳譜夏日衝浪戀曲　香港首部Wakesurf電影

陽光燦爛，浪花翻湧，一個充滿盛夏氣息的故事將於8月在大銀幕展開！由觀客映畫有限公司、香港電影發展基金及文創產業發展處、一劇之本有限公司出品，天下一電影發行，翁子光監製，馮志強原創故事、編劇及執導，魏浚笙（Jeffrey）、楊偲泳（Renci）領銜主演，朱鑑然、周漢寧主演的盛夏衝浪輕喜劇《浪花男女》將於8月上映，先導海報及先導預告已正式公開。

《浪花男女》先導海報（官方提供圖片）

電影以Wakesurf尾波衝浪為故事背景，結合輕喜劇、青春成長和網絡公審議題，透過一場由網絡嘲諷引發的衝浪風波，帶出在跟風批評盛行的網絡世代中，如何面對錯誤，並在風浪之中找回破浪前行的勇氣。

《浪花男女》是首部以Wakesurf為主題的華語電影，故事講述衝浪教練孫漫因網絡謠言被公審，而一名原本對衝浪一竅不通的青年阿川，竟以網名「太平洋白鮓王」製作嘲諷短片並意外爆紅。當他發現自己跟風嘲弄的對象其實被抹黑，阿川決定以真實身份向孫漫學習衝浪，由一個鍵盤黑粉，逐漸成為最努力為她平反的人。

魏浚笙楊偲泳朱鑑然乘風破浪

今次公開的先導海報以藍天、海岸與木橋為背景，魏浚笙與楊偲泳手持衝浪板並肩而行，畫面充滿盛夏氣息。海報上鮮黃色手寫英文片名「Wakesurf Lovers」橫跨天空，筆觸自由奔放，既呼應尾波衝浪的速度感與浪花線條，亦為電影注入青春、熱血與浪漫氣息。二人一個望向前方，一個側望遠方，似是各懷心事，亦暗示角色之間由誤會、靠近到互相理解的情感旅程。整張海報陽光明亮、色彩鮮明，將電影「盛夏衝浪輕喜劇」的定位清晰呈現。

魏浚笙飾演阿川（官方提供圖片）

同步曝光的先導預告亦率先展現電影的Wakesurf場面。片中快艇在海面疾馳，浪花翻湧，魏浚笙、楊偲泳及朱鑑然先後踏上浪尖，在藍天碧海與風雲變色的海面之間展現尾波衝浪的速度感與刺激感。畫面既有盛夏的清爽氣息，亦暗示角色將在風浪之中面對誤解、挑戰與成長。

朱鑑然飾演Joe（官方提供圖片）

一場由網絡風浪開始的盛夏故事

電影中，魏浚笙飾演的阿川，是一名活在網絡風向之中的年輕人；楊偲泳飾演的孫漫，則是因網絡公審跌入低谷的Wakesurf尾波衝浪教練。兩個本來不應有交集的人，因一場網絡風波而相遇，亦在一次次乘浪練習中，逐漸看見對方真正的一面。

楊偲泳飾演孫漫（官方提供圖片）

魏浚笙近年影視及音樂發展備受注目，楊偲泳則憑《夜王》及《毒舌大狀》等電影為觀眾熟悉，並憑《毒舌大狀》獲提名香港電影金像獎最佳女配角。今次二人在浪花之上展開對手戲，為電影注入青春、浪漫與輕喜劇火花。《浪花男女》亦邀得朱鑑然及周漢寧主演，分別飾演衝浪明星Joe及阿川好友瀟灑，為故事增添競技感與喜劇節奏。

《浪花男女》以輕鬆幽默的輕喜劇形式，將盛夏、Wakesurf尾波衝浪與網絡公審議題結合。當風浪來襲，兩個曾經站在對立面的人，能否放下成見，並肩逆風前航？

陳楨怡飾演甜品小姐（官方提供圖片）

周漢寧飾演瀟灑（官方提供圖片）

馮志強繼《大樂師．為愛配樂》後再創盛夏大海新篇章

《浪花男女》由馮志強原創故事、編劇及執導。馮志強多年來創作類型多元，編劇作品包括周星馳執導的《少林足球》、《長江七號》、《西遊．降魔篇》、《美人魚》，以及杜琪峰監製的《每當變幻時》、《文雀》、《報應》等，亦曾寫下無綫劇集《創世紀》內許文彪的經典對白，並憑《美人魚》獲提名香港電影金像獎最佳編劇。

他首部導演電影《懸紅》獲提名香港電影金像獎最佳新導演，其後執導音樂奇幻愛情電影《大樂師．為愛配樂》，獲四項香港電影金像獎提名，並在日本福岡國際電影節獲得最高榮譽觀眾大賞。2019年，他執導由爾冬陞監製、古天樂主演的犯罪動作電影《犯罪現場》，入圍荷蘭鹿特丹國際電影節等多個海外影展，並獲香港電影金像獎六項提名，以及《HKMOVIE6全民票選電影大獎》最佳電影、最佳導演。

《浪花男女》是由馮志強原創故事、編劇及執導。（官方提供圖片）

《浪花男女》是馮志強繼《大樂師．為愛配樂》後回到大海，再次編寫一段逆風中互相扶持的關係，並將Wakesurf尾波衝浪的刺激感在大銀幕首度呈現，以衝浪風向與網絡的風向文化互相呼應，結合輕喜劇的節奏，為香港電影題材帶來更多可能性，全程在香港美麗的海岸實景拍攝，靚人靚景陪同觀眾在真實的浪花之上重新感受「相信」的勇氣。