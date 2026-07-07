周星馳執導《功夫女足》定檔7.11　迪麗熱巴增重8公斤閉關特訓

「喜劇天王」周星馳（星爺）自2019年《新喜劇之王》後，足足令全球影迷苦等了7年！7月6日星爺再度打破常規，在前期幾乎「零預告、零海報」的狀態下，直接官宣自編自導自監的全新力作《功夫女足》將於7月11日在內地上映！首支預告片與定檔海報同步曝光，雖然預告中主要演員全都沒有露正臉，但熱血無厘頭的「星爺密碼」已讓全網影迷集體瘋狂！

《功夫女足》被視為《少林足球》的精神續作。（IG@stephenchow）

《功夫女足》將於7月11日在內地上映。（微博圖片）

周星馳退居幕後 星星班底「地獄特訓」

周星馳本次全心專注於幕後，同時主理導演、編劇及總製片人三職，本人並未在片中客串。不過，為了完美呈現片中由草根女子足球隊「峨眉隊」一路逆風翻盤奪冠的熱血故事，他對演員的嚴苛要求依然是「大師級」。

周星馳本次同時主理導演、編劇及總製片人三職。（IG@stephenchow）

金雞影后張小斐飾演峨眉隊隊長兼太極守門員「雙雙」，為了符合太極大師的風骨的她，毅然剪掉留了5年的標誌性長髮，並進行了長達半年的魔鬼體能特訓。

金雞影后張小斐將任《功夫女足》女主角。（微博圖片）

頂流女神迪麗熱巴則飾演了球隊主力前鋒「鈺瓏」。向來身材纖細的她，為了塑造具爆發力的運動員體格，主動配合角色增重高達8公斤，並閉關苦練球技3個月。雖然預告中僅以C位背影示人，但粉絲已憑一句「哇噻，是這個嗎？」就瞬間認出女神！

頂流女星迪麗熱巴為拍《功夫女足》增重8公斤，更閉關練球3個月。（微博圖片）

粉絲憑一句「哇噻，是這個嗎？」就認出迪麗熱巴。（《功夫女足》預告截圖）

人氣男星張藝興飾演前少林足球隊大師兄兼武術教練「徐風」，他提前3個月進駐女足基地苦學戰術，片中約七成高難度動作戲均由他親自上陣完成。

前EXO男團成員張藝興將任功夫女足隊教練，相當於當年《少林足球》中周星馳飾演的「大力金剛腿」的核心位置。（微博圖片）

劉嘉玲、佐藤健、韓國影帝宋康昊秘密加盟

除了三位超強大流量的主角，星爺的「面子工程」這次更是直接擴展到國際級別。配角與客串名單同樣震撼眼球。

劉嘉玲在片中特別出演飾演氣場強大的「師太」，與一眾女足隊員有精彩對手戲；日本頂流男神佐藤健驚喜加盟，飾演峨眉隊一宿勁敵「大河隊」的冷酷教練；另外過去星爺曾在社交平台Instagram上高調曬出與韓國國民影帝宋康昊的合照，有消息指宋康昊將在片中客串飾演掌握生死大權的「關鍵裁判」！

劉嘉玲特別出演「師太」一角。（IG@carinalau1208）

日本頂流男星佐藤健驚喜加盟。（IG@takeruxxsato）

有傳周星馳拉來韓國影帝宋康昊參演《功夫女足》。（IG@stephenchow）

《功夫女足》預售輕鬆破千萬

此前官方微博曾調侃「彈性定檔」是因為周星馳正瘋狂趕後期製作，甚至透露「趕不上10號就17號，總有一天趕得上」的無厘頭風格。如今確定7月11日正式空降，預售票房在短短時間內已輕鬆突破千萬人民幣。老搭檔張柏芝更在第一時間出手，火速包下18場電影以行動力撐星爺！這部作為《少林足球》25 周年的精神續作，且讓我們拭目以待！

周星馳曾以「趕不上10號就17號，總有一天趕得上」的無厘頭風格，預告《功夫女足》。（IG@stephenchow）