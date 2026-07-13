功夫女足｜周星馳小鳥依人攬劉嘉玲　38年深厚情誼仍直呼「星仔」

由「星爺」周星馳執導的新作《功夫女足》已於7月11日上映。劇中影后劉嘉玲飾演靈魂人物「師太」，率領一眾女將把傳統武術與足球完美結合。近日網上流出一段劇組的拍攝花絮，曝光了劉嘉玲與周星馳私底下的溫馨互動。



影后劉嘉玲是娥眉隊的領隊叫師太，戲份最多，但多是遙距教授。（《功夫女足》預告截圖）

星爺激罕撒嬌化身小鳥依人

而近日流出的電影花絮短片，影片中劉嘉玲主動要求工作人員：「幫我和星仔拍張照片」，星爺戴著Cap帽和口罩，整個人依偎在劉嘉玲身旁並雙手緊緊摟著對方，罕見展現出「小鳥依人」的一面。當隨行人員拍好後，她看著手機滿意大讚：「這張好」。此時身旁的星爺似乎感到害羞，刻意壓低聲音叮囑：「這照片別往外傳」，怎料自帶大姐大氣場的劉嘉玲完全當作耳邊風，反問：「啊？你說什麼」，接著一邊秒速按發送，一邊笑言：「我才不怕被別人看到」。

嘉玲姐似乎好滿意。（抖音@電影功夫女足）

兩人好老友。（抖音@電影功夫女足）

周星馳小鳥依人攬實劉嘉玲。（微博@劉嘉玲）

相識38年至今依舊親暱叫星仔

劇組日前再度加碼，公開了一年前劉嘉玲拍畢所有戲份時的催淚片段。雖然星爺近年予人感覺低調內斂，但在老友嘉玲姐面前，彷彿重回當初那個精靈調皮的「星仔」。兩人當日在片場「密密傾」，聊到興起時，星爺更興奮得手舞足蹈，令嘉玲姐忍不住當場大笑，瞬間炒熱全場氣氛。直至真正收工一刻，這對摯友更流露出難捨難離的深厚感情；嘉玲姐大方送上道別擁抱，並豪爽相約：「有時間再一齊飲酒！」而星爺則罕有地流露感性，全程緊緊拉著對方的雙手不肯放。

劉嘉玲依然親切地稱呼周星馳為「星仔」。（抖音@電影功夫女足）

兩人相識38年。（抖音@電影功夫女足）

難離難捨又拖又攬。（抖音@電影功夫女足）

兩人自1988年相識至今，已見證了38年的深厚友誼。現時全行都尊稱周星馳為「星爺」，唯獨劉嘉玲依然能親暱地直呼他為「星仔」，足見兩人的感情深厚。