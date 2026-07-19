奧德賽｜全球首周票房20億創路蘭生涯開片紀錄　爛番茄97%極高分

金獎導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩鉅作《奧德賽》（The Odyssey）開片勢如破竹。



根據環球影業官方初步預估，電影全球首周票房預計達2.57億美元（約20億港元），將超越2012年《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）首周2.48億美元（約19億港元）的全球成績，寫下路蘭導演生涯最佳開片紀錄。

路蘭執導的《奧德賽》票房與口碑雙贏。（《奧德賽》電影劇照）

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《奧德賽》製作成本高達2.5億美元（約20億港元）。電影上周五在北美開出5100萬美元（約4億港元）的亮眼票房。原先市場預估首週末票房約落在9000萬至1億美元（約7億港元至7.8億港元），不過在首日票房超乎預期後，最新預估已上修至1.2億美元（約9.4億港元）。

若順利達標，《奧德賽》將成為繼《反斗奇兵5》（Toy Story 5）首周末1.59億美元（約12億港元）、以及《超級瑪利歐銀河大電影》（The Super Mario Galaxy Movie）1.31億美元（約10億港元）後，2026年第三部首周末票房突破1億美元的電影。

改編自荷馬史詩的《奧德賽》，描述奧德修斯在特洛伊戰爭結束後，踏上返回故鄉伊薩卡的漫長旅程。電影由麥迪文飾演奧德修斯，集結湯賀蘭、安妮夏菲維、羅拔柏迪臣、雷碧達尼安高、千蒂亞、查理絲花朗等共同演出。

除了票房表現亮眼，《奧德賽》口碑同樣出色，不僅獲得CinemaScore觀眾評分A級，爛番茄觀眾爆米花指數也高達97%，成功締造票房與口碑雙贏局面。在好評持續發酵下，後續票房走勢備受市場看好。

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