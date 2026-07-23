奧德賽｜馬斯克不滿選角怒轟諾蘭「為獎失原則」　宣佈用AI拍新版

SpaceX創辦人馬斯克表示，他旗下AI平台Grok Imagine將製作「忠於歷史」的荷馬史詩《奧德賽》改編作品。



英國名導基斯杜化路蘭執導的《奧德賽》電影大獲成功，但馬斯克曾多次批評該片的選角。英國「衛報」（The Guardian）報導，馬斯克（ElonMusk）在社群平台X發文表示：

今年結束前，GrokImagine將製作一部完整長度的《奧德賽》（The Odyssey）電影，不僅忠於歷史，也完美還原荷馬的藝術精髓。

馬斯克Elon Musk（Reuters）

馬斯克還分享一則貼文連結，其中包含一段3分鐘影片。貼文發布者稱，這段畫面由Grok Imagine生成，呈現奧德修斯（Odysseus）與海之女神卡呂普索（Calypso）之間的對手戲。

+ 5

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的新片雖由麥迪文（Matt Damon）與安妮夏菲維（Anne Hathaway）參與演出，上映後票房口碑雙收，馬斯克卻頻頻針對該片挑起文化戰爭。電影上映前，他就曾轉發抨擊該片選角的攻擊性言論，不滿諾蘭啟用黑人女星雷碧達尼安高（LupitaNyong'o）飾演引發特洛伊戰爭的世上最美麗女人海倫，以及跨性別演員艾略特佩吉（Elliot Page）飾演西農，甚至還說：

（路蘭）只是想拿獎，他已經失去了原則。

雷碧達尼安高（LupitaNyong'o）飾演引發特洛伊戰爭的世上最美麗女人海倫（《奧德賽》劇照）

儘管馬斯克強力開砲，卻顯然沒能掀起太大波瀾。《奧德賽》在首映週末全球票房便一舉衝上2.64億美元（約20億港元），且在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）獲得高達97%的觀眾好評。

雷碧達尼安高早在5月就曾回應右翼批評者，她表示：「我們的演員陣容展現世界多樣性。我不會花時間去思考如何辯解，因為無論我是否回應，批評依然會存在。」

近期路蘭談到這股反彈聲浪時也坦言「這是隨之而來的必然代價」，還說：「在觀眾看電影之前出現的這些討論，總是無關緊要的，因為參與討論的人根本還不知道電影真正的樣子。」

延伸閱讀：奧德賽｜路蘭堅持實景拍攝 羅拔柏迪臣拍到崩潰：片場要走45分鐘

+ 10

延伸閱讀：

恭喜！台灣男神彭于晏進軍好萊塢 合體傑森史塔森飆戲

布萊德彼特再受打擊！18歲愛女提告改姓「第4名小孩刪父」斬斷連結

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】