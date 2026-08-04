Netflix台劇《聰明鎮》重塑藤潤二角色！富江、蛞蝓少女被魔改？

在香港Viu及串流平台Netflix播出的台劇《聰明鎮》，自上架後成為網民熱門話題，這部台劇改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二（Junji Ito）的經典作品《聰明鎮》，自籌備以來便獲得極高關注度。劇集將《富江》、《血玉樹》、《蛞蝓少女》、《至死不渝的愛》等多部經典漫畫單元融入原創劇情中，由梁詠琪、陳姸霏、許曦文（又譯：Elly / Elly Hsu）等人主演。



隨着劇集宣傳片與劇照陸續曝光，世界各地的伊藤潤二迷紛紛開啟「放大鏡模式」，對劇中的經典角色進行鉅細無遺的檢視，口碑隨即兩極分化，部分角色與特效場面被封「天花板級神還原」，被指高度還原漫畫版的恐怖精髓；另有一些經典角色則被狠批「完全唔對版、靈魂盡失」。究竟哪些角色被譽為「神還原」，哪些又被網民狠批「慘遭魔改、面目全非」？



《聰明鎮》的宣傳海報中，見到許曦文（第三排左二）神還原蛞蝓少女，病態驚悚感十足。（《聰明鎮》劇集海報）

《聰明鎮》角色還原度比拼！3大角色獲網民讚神還原

1.蛞蝓少女（許曦文飾）：怪異美感與驚悚兼具

作為藝人小S（徐熙娣）的大女兒，許曦文（Elly）首度進軍演藝圈便挑戰難度極高的「蛞蝓少女」（夕子）。漫畫中的夕子因舌頭變成蛞蝓而無法正常說話，最後整個人與蛞蝓融為一體，是伊藤潤二筆下最具視覺衝擊力的角色之一。

從釋出的特寫劇照與特效鏡頭來看，許曦文厭世感十足的高級臉，搭配特殊化妝與黏稠特效，將那股「詭異卻又帶有些許病態美」的氣質表現到位。許多網民大讚：「本來以為會很尷尬，結果眼神完全對了」、「特殊化妝的細節處理得比想像中好」。

《聰明鎮》中，許曦文（Elly）飾演的蛞蝓少女因舌頭變成蛞蝓而無法正常說話。（《聰明鎮》劇照）

2.雙頭女與雙胞胎：實體化特殊化妝震撼視覺

《血玉樹》與《富江》等篇章中經常出現的肉體畸變元素，在《聰明鎮》中被大量的實體特殊化妝（SFX）還原，其中雙頭畸形與身體連結的怪物造型，獲得了大量漫畫粉絲的肯定。劇組特別邀請國際級特化團隊打造肉塊與肢體拼接感，視覺上擺脫了廉價CG動畫的質感，不少網民稱嚇到睡不了，直呼「看到特化劇照時真的有被嚇到」、「肉體恐怖（Body Horror）的精髓有抓到」。

《聰明鎮》中被大量的實體特殊化妝（SFX）還原。其中雙頭畸形與身體連結的怪物造型，獲得了大量漫畫粉絲的肯定。（IG@bloodysmart_official）

3.雙一：釘子與陰暗邪氣氣場滿分

作為伊藤潤二作品中的搞笑與恐怖擔當，雙一嘴裏含着鐵釘、詛咒他人的經典形象早已深入人心。劇中演員在咬釘子的動作細節、眼眶黑圈以及眼神的邪氣上，都展現了極高的還原度，獲封為「最具漫畫感」的演出之一。

雙一雖然經常做出陰暗又怪異的行為，卻也會因親人離世而痛哭，或因收到生日蛋糕而感動，展現出孤獨孩童複雜又脆弱的一面。伊藤潤二更曾透露，雙一其實就是他童年時期的自我投射。

雙一劇中演員在咬釘子的動作細節、眼眶黑圈以及眼神的邪氣上，都展現了極高的還原度，獲封為「最具漫畫感」的演出之一。（IG@bloodysmart_official）

《聰明鎮》負評角色惹爭議！ 富江氣場被質疑過於善良？

1.富江（鄭煒齡飾）：美麗與魔性是否達標？

富江（Tomie）被喻為是伊藤潤二筆下最難演繹的角色，她不僅要有極高的顏值，更需要具備讓男人為她瘋狂、想要將她砍碎撕裂的神秘魔性。在《聰明鎮》中飾演富江的新人演員鄭煒齡，造型上雖然還原了經典的黑長直髮與眼角淚痣，但部分網民認為其氣場偏向「清新學生妹」，缺乏富江骨子裏那股傲慢、崩壞且致命的吸引力。網民認為「富江不是只要漂亮就行，那種瘋狂的魔性很難演出來」、「看起來太善良了，少了一股狠勁」，令富江被喻為選錯演員的角色。

新人演員鄭煒齡在《聰明鎮》中飾演富江，造型上雖然還原了經典的黑長直髮與眼角淚痣，但部分網民認為其氣場與漫畫感覺大相徑庭。（IG@bloodysmart_official）

2.彈簧人與本土化改編：劇情台味融合還是失焦？

台灣劇組為了將幾十部短篇故事融合進同一個「聰明鎮」的世界觀中，對部分角色的背景進行了大幅度本土化修改，例如將部分單元怪物的背景設定為在地鄉野傳說或小鎮事件，這種改編引來兩極評價。部分死忠漫畫迷認為：「為了硬串在一起，把原本純粹的日式心理恐怖改得有點像台式懸疑劇」、「某些怪物的出場方式失去了原著那種莫名其妙、毫無理由的絕望感」。

網民意見兩極化：本土化改編是合理vs讓經典角色丟失靈魂

對於《聰明鎮》的角色還原與改編，網民意見兩極，支持派觀點認為「動漫改編真人版本來就很難，能做到這個份上已經很有誠意」、「本土化改編是合理的，不然幾個獨立故事根本串不起來」。網民認為純日式怪談過於小眾、難以引發華人共鳴，本次本土化改編貼地，跳出單純翻拍抄襲的框架。

《聰明鎮》劇集對部分角色的背景進行了大幅度本土化修改，引發網民兩極爭議。（《聰明鎮》預告截圖）

反對派觀點則指「伊藤潤二的靈魂在於線條和那種無法解釋的荒謬感，真人化之後很容易變成普通的喪屍或怪物片」、「富江的氣場真的太難複製，目前看來還是有點落差」。給予負評的網民認為過度本土化縫合，讓經典角色丟失靈魂、經典元素徹底失焦，既是對經典IP的消耗，也辜負了全球漫迷的期待。

《聰明鎮》劇集對部分角色的背景進行了大幅度本土化修改，引發兩極爭議。（《聰明鎮》預告截圖）

對於香港、台灣及海外華人觀眾而言，這部劇的爭議價值遠超對劇集的口碑，令《聰明鎮》變成一場IP改編的實驗，而且是一次橫跨三地的審美碰撞。