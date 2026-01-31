Netflix盤點2026台劇名單　梁詠琪演伊藤潤二劇集《聰明鎮》亮相

Netflix近年大力推動台灣的華語市場，日前就公布了多部於2026年上架的華語視集，並視為「華語新視界」，當中除了早前已公布，由鄭伊健主演的《百萬人推理》，黃精甫執導，阮經天、王淨主演的《沈默的審判》，更為矚目的是改編自伊藤潤二，由梁詠琪、陳姸霏主演的《聰明鎮》，拍竣多時終於有劇照亮相。

由梁詠琪、陳姸霏主演的《聰明鎮》，拍竣多時終於有劇照亮相。（《聰明鎮》劇照）

梁詠琪在劇中飾演一位單親母親，帶著因大學落榜的女兒（陳姸霏 飾）去到一處升學率較高的神秘小鎮「聰明鎮」尋求機會。（《聰明鎮》預告截圖）

今次台灣Netflix公布的影視名單，包括︰《百萬人推理》、《沈默的審判》、《黑白清道夫》、《聰明鎮》、《乩身》、電影《左撇子女孩》、《欠妳的那場婚禮》、《急診室的奇蹟》等。其中於2022年開拍，萬眾期待，改編自伊藤潤二作品《聰明鎮》，終於亮相。

鄭伊健主演的《百萬人推理》，亦成為香港觀眾期待作品。（《百萬人推理》劇集劇照）

據知《聰明鎮》是一共有10集的作品，每一集長達45分鐘，將多個出現在伊藤潤二筆下的經典人物與劇情呈現其中。包含了《富江》、《蛞蝓少女》、《血玉樹》、《人頭氣球》等等，屬於伊藤潤二 30 年來的恐怖精華。而劇集更獲伊藤潤二本尊親自參與角色與概念的設計及監製。

劇集於2022年10月開拍。（《聰明鎮》花絮相）

而梁詠琪在劇中飾演一位單親母親，帶著因大學落榜的女兒（陳姸霏 飾）去到一處升學率較高的神秘小鎮「聰明鎮」尋求機會，然而這座小鎮卻擁有著催化慾望的魔力，隨著不明的事件逐漸發生，「聰明」的秘密也隨之浮現……