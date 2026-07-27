《復仇者聯盟5：末日降臨》預告震撼公開！末日博士終於正式現身

漫威電影宇宙（MCU）下一場史詩級大戰終於正式揭開序幕！眾所期待的《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）繼先前陸續公開多支角色前導預告後，漫威影業在7月20日無預警釋出首支正式預告。



這次不只小羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的「末日博士」終於正式現身，包括復仇者聯盟、X戰警、神奇4俠與新復仇者聯盟等英雄，也即將迎來前所未有的大碰撞。

《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）香港版海報。（官方圖片）

《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片：

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《復仇者聯盟5：末日降臨》正式預告公開！

預告一開始便將鏡頭帶到「X教授資優青少年學校」，隨著未知危機逐漸逼近，不同世界與時間線似乎也開始相互碰撞。預告中可以看到X戰警、瓦干達、神奇4俠等多方勢力陸續登場，更出現「牌王」與「尚氣」正面交鋒等令人意想不到的組合。

本次最大焦點，毫無疑問就是RDJ回歸MCU後，首度在正式預告中以「末日博士」之姿大舉登場。標誌性的綠色斗篷、面具全數曝光，末日博士更直接與「雷神」正面對決，並徒手接住飛來的「暴風戰斧」。

根據官方劇情描述，《復仇者聯盟5：末日降臨》將讓來自「三個不同宇宙」的英雄走上致命的碰撞軌道，共同面對前所未見的生存危機，而這也意味著MCU主宇宙、《神奇4俠》所在的世界，以及經典《X戰警》角色所處的宇宙，將成為這場多元宇宙大戰的核心。

《復仇者聯盟5：末日降臨》由曾執導《復仇者聯盟3：無限之戰》、《復仇者聯盟4：終局之戰》的羅素兄弟（Russo brothers）再次掌鏡，香港預計於2026年12月16日搶先登上大熒幕，續集《復仇者聯盟：秘密戰爭》則將於明年接續上映。

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