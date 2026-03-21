蜘蛛俠4｜異變後徹底覺醒戰鬥力超強　擁夜視能力蜘蛛感應大進化

漫威超級英雄鉅作《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）定檔今年7月31日全球上映，前日公開首段正式預告，資訊量大得讓人窒息，立即引起全球影迷熱烈討論。預告含有不少彩蛋及重要提示，揭開蜘蛛俠面對身體變異後的能力提升，現在就為讀者重點解析蜘蛛俠肉體與心靈的雙重蛻變。

《蜘蛛俠：英雄重生》日前公開首段正式預告，1日破7億點擊刷新紀錄。（預告畫面）

打鬥畫面全面升級。（預告畫面）

蜘蛛俠DNA產生異變

《蜘蛛俠：英雄重生》的背景設定在《蜘蛛俠：不戰無歸》的四年後，當時蜘蛛俠為拯救多元宇宙危機，而讓奇異博士施法抹去全世界對他的記憶。在被好友Ned及女友MJ遺忘後，已成年的Peter Parker過著隱姓埋名的生活，回歸初心全天候守護市民。不過Peter的DNA正產生恐怖異變，其中一幕他蜷縮在蜘蛛繭中，似乎暗示了「繭化變身」。根據漫畫設定，今集Peter將經歷異變，而異變通常分為三個階段：能力不穩、生理重組、最終蛻變。

其中一幕Peter蜷縮在蜘蛛繭中，似乎暗示了「繭化變身」。（預告畫面）

蜘蛛基因徹底覺醒

今集揭示了Peter在失去一切後，體內蜘蛛基因徹底覺醒，更提及到蜘蛛擁有三個聲明週期，預告能看到蛛絲直接從Peter手腕噴出有機蛛絲（Organic Webbing），並無限量供應，徹底告別發射器。

蛛絲直接從Peter手腕噴出有機蛛絲，徹底告別發射器。（預告畫面）

「蜘蛛感應」大進化

異變後Peter的感應與敏捷大躍進，不僅是預判危險，「蜘蛛感應」進化為全方位空間感知，配合敏捷度大幅提升，預告中他能在狹窄巷弄中近乎「瞬移」殘影。除了手腕直接噴出有機蛛絲，蛛絲更擁有多變形態，無論密度、黏力、彈性都大大提升。

手腕直接噴出有機蛛絲。（預告畫面）

「蜘蛛感應」進化為全方位空間感知，配合敏捷度大幅提升。（預告畫面）

Peter在今集經歷異變。（預告畫面）

「變形俠醫」Dr. Banner驚喜現身。（預告畫面）

除了擁有夜視能力，受傷後傷口能秒速癒合。此外，異變更開啟了化學氣味追蹤與毒抗體，Peter覺醒了對特定化學信號的嗅覺監測，能精準獵捕罪犯，同時強化的毒抗體更讓他能無視生化武器。

異變後擁有夜視能力。（預告畫面）

蛛絲更擁有多變形態，無論密度、黏力、彈性都大大提升。（預告畫面）

新反派亮相

預告揭露了這集將回歸寫實街頭風格，而三個關鍵角色掀起了熱議。由Jon Bernthal飾演的「制裁者」（Punisher）終於亮相，預告中他與蜘蛛俠因制裁手段產生衝突，兩人拳拳到肉的對刀場面令人血脈沸騰。

「制裁者」終於亮相！（預告畫面）

「制裁者」由Jon Bernthal飾演。（預告畫面）

兩人因制裁手段產生衝突。（預告畫面）

「制裁者」被蜘蛛俠以蛛絲封口，場面搞笑。（預告畫面）

Scorpion現身！

等了將近十年，由Michael Mando飾演的「蠍子人」（Scorpion，Mac Gargan）終於穿上強化外骨骼裝甲，以致命的蠍子人生化尾巴與蜘蛛俠進行激烈對決，這一幕令大批影迷引頸以待。

「蠍子人」由Michael Mando飾演。（預告畫面）

這一幕令大批影迷引頸以待。（預告畫面）