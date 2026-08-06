Marvel總裁爆《蜘蛛俠5》計劃　透露MCU與《復仇者》系列未來發展

湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）上映後席捲全球票房，不僅以北美首週末3.6億美元的成績，超越《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的3.57億美元，刷新影史最高開片紀錄，全球票房更在上映短短三天內突破9.32億美元，距離10億美元大關僅剩一步之遙。



隨著《蜘蛛俠：英雄重生》創下驚人成績，外界自然開始關心湯賀蘭是否會繼續穿上蜘蛛裝，以及《蜘蛛俠5》目前是否已經進入規劃階段。

《蜘蛛俠：英雄重生》首週票房超越《復仇者4》，Marvel總裁透露《蜘蛛俠5》計劃。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

Marvel總裁Kevin Feige透露《蜘蛛俠5》、MCU與《復仇者聯盟》系列未來計劃：

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製片方希望卡頓回歸執導《蜘蛛俠5》

在接受訪問時，漫威（Marvel）影業總裁奇雲費治（Kevin Feige）被問到是否打算繼續推出由湯賀蘭主演的《蜘蛛俠》電影，他明確表示：「我們一直都有計劃。」

不過，費治也強調，現階段不會急著讓湯賀蘭投入下一部作品，完成漫長的全球宣傳行程後，他與Zendaya都需要先好好休息，享受這次成功所帶來的勝利時刻。

現在他準備在全球宣傳行程結束後休息一下。他和Zendaya都會好好享受這趟勝利巡禮，這是他們完全應得的。

除了湯賀蘭的去留，《蜘蛛俠：英雄重生》導演達斯廷丹尼卡頓（Destin Daniel Cretton）是否會繼續執導下一集，同樣成為影迷關注的焦點。

據報導，系列製片人艾米帕斯卡（Amy Pascal）已經表達希望卡頓回歸《蜘蛛俠5》的意願。當她被問到卡頓是否會再次掌鏡時，帕斯卡直接回答：

只要由我們說了算，他肯定會回來。

卡頓過去曾執導《尚氣與十環幫傳奇》，此次接手《蜘蛛俠：英雄重生》，成功延續《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）結局留下的故事，同時將彼得柏加帶往更加孤獨、成熟的全新階段。電影不僅獲得亮眼票房，也讓漫威與索尼對這個創作組合顯然充滿信心。

《蜘蛛俠：英雄重生》將直接影響MCU未來

奇雲費治也透露，《蜘蛛俠：英雄重生》並不是一部獨立結束的故事，電影中的劇情除了會延伸至更多《蜘蛛俠》續集，也將影響MCU接下來的發展。

費治表示，看過電影的觀眾應該已經能夠理解，故事將會通往另一個由史丹李（Stan Lee）與積克高比（Jack Kirby）共同創造的知名漫威系列，不過由於電影才剛上映，避免劇透他並未進一步透露具體細節。

請注意！以下內容包含劇透



奇雲所說的故事通向另一個由史丹李（Stan Lee）與積克高比（Jack Kirby）共同創造的知名漫威系列，指的就是《變種特攻》，此前他也已確認在《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）與《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars）之後，漫威電影宇宙（MCU）將進入以「X-Men」為核心的時代。

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