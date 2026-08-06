奧德賽丨當「文化工作者有文化」　中國女學霸17分鐘訪問路蘭爆紅

電影的宣傳期採訪，往往流於公式化：「拍攝最困難的地方是什麼？」、「和某某演員合作感覺如何？」。然而，近日一段只有短短17分鐘的訪問影片，卻在YouTube、X和Reddit等社交平台上掀起狂潮，觀看次數迅速突破幾千萬，引發全球網民熱烈討論。這場訪問的主角，不是哪位荷里活知名主持，而是來自中國的Podcast節目「獨樹不成林」主持人「仲樹」。更讓人驚訝的是她15歲便開始閱讀《奧德賽》並學習古希臘文，目前是Boston College的政治哲學博士候選人及講師。這場堪稱教科書級訪問，獲網民大讚完美詮釋了什麼叫作「文化工作者需要有文化」。

這場17分鐘的訪問，沒有八卦炒作，沒有粉絲狂歡，卻能引發全球性的文化共鳴。（bilibili@仲樹）

「不需要提前看片」直接訪問的底氣

據悉，環球影業宣傳人員偶然聽到了仲樹在Podcast中對荷馬原著《奧德賽》的獨特見解，破天荒地邀請她前往北京首映禮採訪導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）。面對公關詢問是否需要提前看片準備，仲樹淡淡地回絕了。她在深夜看完首映後，隔天便直接上陣。原本30分鐘的專訪，臨場被砍剩15分鐘。但由於兩人聊得太過投契，路蘭甚至主動讓訪問超時了2分鐘。這17分鐘的對話，沒有八卦，沒有寒暄，只有文學、歷史與哲學的深度碰撞。

這段原本只在B站和小紅書上傳的影片，被外國YouTuber搬運到西方平台後，瞬間引爆。不僅擁有數百萬粉絲的知名遊戲實況主Asmongold盛讚訪問極具水準，更有網民感歎：「這麼高質量的對話，應該給她兩個小時！」甚至有印度網民自嘲留言：「為什麼路蘭來印度宣傳，我們只會問他喜不喜歡吃咖哩？」據宣傳人員透露，路蘭本人對仲樹的提問印象極深，並在晚宴上特別點名讚賞：「那位中國女士的訪問非常有意思！」這場訪問不僅讓仲樹在全球爆紅，更意外引發了西方世界對於「中西教育差異」、「西方媒體衰退」甚至「荷里活被覺醒文化摧毀」的廣泛辯論。

截至目前，仲樹已上載360條broadcast音頻。（Spotify）

文明崩塌時路蘭的「末日情結」

在訪問中，仲樹一針見血地指出荷馬時代是文明崛起的時代，語調是慶賀的。而路蘭的版本卻充滿毀滅感，問他是否自認為是「黃昏文明的吟遊詩人」。路蘭對這個視角深表認同，並坦言《奧德賽》的故事背景正處於「青銅時代崩潰」的災難過渡期。而他剛拍完探討世界末日與文明崩塌的《奧本海默》（Oppenheimer），自然將這種對於文明毀滅的恐懼與敏銳，延續到了這部古希臘神話的改編中。路蘭彷彿在借古喻今，將現代人對核威脅、氣候變遷的集體焦慮，巧妙地融入了史詩之中。

仲樹提問他是否認為自己是「西方文明黃昏時代的吟遊詩人」。（bilibili@仲樹）

「己所不欲，勿施於人」的消亡與當代社會的撕裂

最精彩的交鋒，莫過於兩人探討古希臘概念「Xenia」（好客之道/相互尊重，即戲中所提及的「宙斯法則」）與基督教「贖罪（Atonement）」的關係。仲樹指原著中並無「贖罪」概念，質疑路蘭是否將《奧德賽》「基督教化」了。路蘭回應，他並非刻意在哲學上基督教化，而是聚焦於「Xenia」，現代意義上的「黃金法則（己所不欲，勿施於人）」。他認為，史詩中的災難正是源於求婚者打破了這條相互尊重的底線。這番解讀，直接擊中了當代社會的痛點。在這個充滿網絡暴力、取消文化（Cancel Culture）與極端對立的時代，「相互尊重」正受到前所未有的挑戰。路蘭藉由這部幾千年前的文本，向現代社會發出了深刻的警世之語。

路蘭認為，史詩中的災難正是源於求婚者打破了這條相互尊重的底線。（bilibili@仲樹）

創作者必須讓英雄展現脆弱、甚至道歉

探討到主角奧德修斯的傲慢時，仲樹提出了一個犀利的問題：「我們生活在一個要求『偉大』必須道歉的時代。作為當代最偉大的說故事人，你如何處理角色身上的『偉大』？」路蘭坦言，說故事永遠是在與觀眾的期望對話。在當今追求平等的民主化語境下，如果塑造一個完美無瑕的傳統英雄，觀眾是會排斥的。因此，創作者必須讓英雄展現脆弱、甚至道歉，這是一種與現代觀眾建立連結的情感機制。

有趣的是，路蘭也藉此罕見地正面回擊了現代影評文化。他指出，許多影評人喜歡拆解電影的「機制」，並以此來貶低作品。但他強調：「能夠識別機制，並不代表機制失效。」這句話無疑給了那些只會挑刺「套路」的影評人一記響亮的耳光。

在當今追求平等的民主化語境下，如果塑造一個完美無瑕的傳統英雄，觀眾是會排斥的。（bilibili@仲樹）

沒有神的世界，為何我們依然需要神話？

面對《奧德賽》原著譯本作者Emily Wilson批評電影「缺乏情感深度、只是一部動作英雄為自己感到難過的電影」的爭議，這場訪問提供了一個絕佳的對照視角。有西方評論指出，比起陷入無休止的文化戰爭，仲樹的提問引導路蘭正面闡述了改編的核心理念。當被問及「神」在電影中是否只是想像的產物時，路蘭給出了充滿哲學意味的回答：「在前科學時代，大自然的力量無法解釋，因此神的存在對角色來說就是絕對的現實。神是真實的，但它們是從人類內心投射出來的。」