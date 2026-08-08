《九門》「佛狗組合」亮眼！陳偉霆、曾舜晞爆肌浴池肉搏成名場面

十年前播出的內地劇《老九門》，由陳偉霆（William）飾演的「張啟山」（佛爺）與趙麗穎飾演的「尹新月」組成「啟月夫婦」，當年掀起追劇熱潮；十年後，續作《九門》於7月下旬開播，縱使趙麗穎無緣參演，原版愛侶拆夥一度讓觀眾擔心看點減少，但劇方將主線轉向張啟山與曾舜晞（本名曾威航）飾演的吳老狗聯手探秘，這對「佛狗組合」登時火花四射，其中在浴池近身纏鬥的場面，更讓人看得目不轉睛，令全網觀眾把他們視作劇中最亮眼的一對CP。



陳偉霆曾舜晞私下亦有交情，劇中互動更加自然。（微博＠曾舜晞Joseph）

「啟月夫婦」拆夥 「佛狗組合」接棒

趙麗穎因轉戰電影圈而未有回歸《九門》劇組，舊情侶不再，一度讓不少觀眾大感可惜，但另一對CP亦從此誕生！《九門》將主線轉向雙雄探案，故事聚焦抗日背景下，張啟山為調查消失的部隊，與九門「狗五爺」吳老狗及陳瑤（Sebrina）飾演的霍仙姑深入古墓探險。陳偉霆與曾舜晞組成的「佛狗組合」互動時火花十足，從劇中的眼神對峙到戲外的直播互動均獲網民熱捧，成功贏得極高評價。

陳偉霆飾演的張啟山同曾舜晞飾演的吳老狗各有氣場，這對「佛狗組合」成為續集最大亮點。（微博＠九门官微）

「0.3秒眨眼」劇照登上熱搜 浴池肉搏成經典場面

劇中討論度最高的經典場面，莫過於張啟山遭受「餓鬼上身」的戲份，陳偉霆抬眼凝視曾舜晞的瞬間，瞳孔先散焦再聚焦，嘴角微不可察地上揚，精準演繹出「飢餓而非微笑」的悚然感。曾舜晞飾演的吳老狗則被這股凌厲壓迫感嚇得當場顫抖，被網友盛讚「0.3秒的睫毛顫動全是戲」，該片段迅速登上熱搜榜。

劇中張啟山遭餓鬼上身經典一幕，陳偉霆眼神凌厲瞳孔變化，對望的一瞬間就將曾舜晞震懾。（微博＠William威廉陈伟霆）

陳偉霆隨後在社交平台發文笑稱「敢跟我對視嗎」，進一步推高話題，引發大量二次創作。此外，他與曾舜晞在劇中一場浴池近身纏鬥場面，被觀眾封為全劇最吸睛的經典場面。

全劇封神的浴池纏鬥戲，張啟山與吳老狗於熱霧瀰漫的浴池之中近身纏鬥。（《九門》劇照）

戲外互動頻頻 直播雙關笑話引爆笑聲

陳偉霆與曾舜晞除了劇中精彩交手，兩人在戲外的互動亦備受關注，其中在宣傳直播中，當被問及「佛爺與九爺打架誰會贏」時，陳偉霆隨口調侃，曾舜晞立刻慌張提醒：「哥，我們在直播，收斂一點！」

《九門》宣傳直播經典場面，主持人叫二人概括彼此關係，陳偉霆望見曾舜晞領帶沾到雪糕，即場玩雙關笑話，說出「就是幫他擦的關係」。（《九門》宣傳直播截圖）

陳偉霆曾舜晞爆肌浴池照，視覺衝擊感十足，成為不少網民熱議的名畫面。（微博@新浪娱乐）

當主持人要求用一句話形容兩人關係時，陳偉霆注意到對方領帶沾到雪糕，即場玩雙關笑話，說出「就係幫他擦的關係」。曾舜晞隨即笑答：「哥你要毀了我嗎？」充滿笑點的互動展現出極佳私交。