《老九門2》為何改名叫《九門》？揭秘南派三叔3.6億重奪版權內幕

苦等十年的熱門內地劇《老九門》續作《九門》（英文名《The Mystic Nine II》）已於7月30日正式開播，劇集上架後，官方將劇名中的「老」與「2」字刪去，隨即在各大社交平台引發熱議，網民猜度是否觸及審查紅線或有所避諱而改名。然而，經多方娛樂產業與版權資訊查證發現，改名背後原來是一盤牽涉高達3.6億元人民幣資本、版權轉移與平台重新洗牌的商業大局。



《九門》延續前作《老九門》神祕懸疑風格，由主演陳偉霆、曾舜晞和陳瑤來開啟九門新篇章。（微博＠九门官微）

平台大戰換名切割 避潛在侵權風險

2016年現象級劇集《老九門》當時由愛奇藝主導出品並獨家播放，當年播放量刷新紀錄。隨着原作者南派三叔（本名徐磊）與舊合作方的影視版權期滿，該IP（知識產權）的續作權利最終由競爭對手優酷奪得。

經典陸劇《老九門》由陳偉霆、張藝興和趙麗穎領銜主演，重現民國時期九門家族的風雲傳奇。（微博＠老九门那些事）

由於前作《老九門》的品牌資產與部分衍生權益仍留在原出品平台愛奇藝，優酷與製作方為了徹底進行商業與法律層面的切割，決定直接啟用全新劇名《九門》，此舉不僅能避免潛在的品牌侵權風險，也確立了新平台對劇集的主導權。

曾舜晞在陸劇《九門》中飾演吳老狗，與陳偉霆飾演的張啟山同台飆戲。（微博＠九门官微）

南派三叔收回IP 豪擲3.6億解「最後心結」

過去十年，《盜墓筆記》及其衍生IP的影視改編權長期在多家公司之間遊走，導致演員陣容每部都在變換，觀眾的新鮮感與信任度被過度消耗。據內地傳媒報道，南派三叔近年耗費大量精力與資金，終於陸續收回旗下核心IP的改編主導權，並由其創辦的「南派泛娛樂」親自操刀《九門》的開發。

在熱播陸劇《九門》中，陳偉霆與曾舜晞共同探尋古墓祕密，雙雄聯手，引爆觀眾期待。（微博＠九门官微）

南派三叔曾在公開場合直言，「《九門》是他劇本創作上的最後心結」，若要建立一套完整且邏輯統一的「九門宇宙」，就必須製作這部正統續集。據騰訊新聞了解，該劇總投資額高達3.6億元人民幣，足見平台與資本對項目的押注力度。

陳偉霆在陸劇《九門》中再度飾演「佛爺」張啟山，身穿軍裝，網民：「還是那個味道！」。（微博＠九门官微）

故事擴展至1940年代 全套陣容大換血避爭議

除了資本與版權因素，劇組在故事定位與演員陣容上也進行了大幅重組。官方將《九門》定義為獨立且龐大的「正統續作」，故事時間線由先前的長沙保衛戰，大幅擴展至1930年代至1941年間；劇情引入「401部隊百人失蹤案」、古墓「隔世樓」以及「九門大清洗」等龐大世界觀。

前作《老九門》主演如張藝興、趙麗穎等原班人馬因檔期與商業考量，未能全數回歸。（微博＠老九门那些事）

曾舜晞加盟《九門》演青年吳老狗，自帶「吳邪祖輩感」獲原著粉力挺。（微博＠九门官微）

此外，前作《老九門》的主演如張藝興（Lay Zhang）、趙麗穎（Zhao Liying）等原班人馬因檔期與商業考量未能全數回歸。如今改名為《九門》，正好能淡化與第一部的直接對比，避免粉絲之間因為缺少原班人馬或演員排名引發不必要的網民罵戰。