《功夫女足》劉嘉玲專訪｜勸周星馳再出山　盼梁朝偉星爺世紀合演

聽劉嘉玲聊老友周星馳，也是這趟採訪的一件樂事。《聯合早報》8月8日在香港採訪《功夫女足》多場造勢活動，並在活動前訪問客串「師太」的劉嘉玲。記者給她出了一道作文題《有一種友情叫劉嘉玲和周星馳》，問她會怎麼寫。她用了一個又一個「就是這樣咯」，勾勒出她眼中那個數十年來始終沒變、冷幽默依舊的星爺。



劉嘉玲笑說：

周星馳每次跟我講的一句話就是「就是這樣咯」，我問他最近怎麼樣，有沒有交女朋友，日子過得如何，他都回「就是這樣咯」，回話的時候是沒有表情的。

在她看來，星爺從年輕至今，那份冷幽默和獨有的對答節奏始終沒變，「但我覺得很親切，我認識他的時候就是這個樣子，到現在還是這個樣子。」

《功夫女足》即將香港上映，劉嘉玲接受專訪，分享與周星馳、梁朝偉的趣事。（IG＠carinalau1208）

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兩人雖不是頻密聯絡的朋友，但多年的交情與默契早已放在心裏。因此，當周星馳邀她客串《功夫女足》時，她看過劇本，覺得角色適合現階段的自己，也相信星爺既然找上她，自有他的原因，於是欣然答應。

談到老友這些年的變化，她說：「他現在就是老了。頭髮白了，但是心沒有老。」

在她眼中，周星馳最難得的，是內心始終住着一個小孩，「你看他拍的電影，年紀大的人可能看不懂了，但小朋友看得很開心。」她認為，周星馳厲害之處，正是作品始終能吸引新一代的小觀眾，

他又「培養」了一批小朋友觀眾，在10年、20年之後，他們還會記得周星馳導演。

勸過星爺把頭髮染黑

星爺如今頂着一頭白髮，記者問劉嘉玲可曾勸他把頭髮染黑？她馬上答：「有啊！」深知老友性格的她也知道勸不動，「他不會的，他這種人很自我的。你看他，不是電影宣傳，基本上不出來。」

既然《功夫女足》講足球，記者也請劉嘉玲想象一場明星足球賽，由她排兵佈陣，會把星爺放在哪個位置？她想了想，笑說會把身手敏捷的周星馳安排在Messi（美斯）或「帥羅」Cristiano Ronaldo（C朗拿度）般的進攻位置，自己則選擇留在場邊，「我踢是不會踢了，就在旁邊走來走去，或者當教練，教他們怎麼佈陣，叫周星馳多踢一點！」

星爺不當她的「牌友」

《功夫女足》中，劉嘉玲有幾場打麻將的戲。記者好奇，戲外她可曾與星爺在牌桌上過招？她說，現實中的周星馳其實不打麻將，「我印象中他只打桌球。」

關於牌桌戲，她曾打趣向星爺開「接戲條件」，「我問他，你演不演？如果你演，我就來。」沒想到對方回她：「嘉玲姐，你不要跟我開玩笑啦。」

到了片場，她仍不死心，想讓星爺客串當自己的牌友，結果星爺始終沒有上場。「作為他的朋友和一個觀眾，我還是蠻希望他能夠再出山。」劉嘉玲說，哪怕只是像她一樣客串一個角色也好，

我真的很期待可以在60多歲，再來合作（演戲）一把。

等喝星爺收藏的好酒

劉嘉玲在訪問中形容周星馳是「世外高人」，笑說身邊的梁朝偉也是個「高人」，兩男都找到了最適合自己的生活方式，過得舒服、自在，不去幹擾別人，只會很認真地做自己喜歡的事，「我覺得很幸運，能夠遇到這樣的高人。」

劉嘉玲也在訪問中爆料，周星馳收藏了不少好酒，也懂得什麼酒配什麼菜，「所以對飲食這麼講究的人，拍出來的電影不會差。」她隔空向周星馳喊話：「電影票房這麼好，必須要讓他請我喝酒吃飯！」

星爺偉仔相處模式有「文武兩版本」

若把周星馳和梁朝偉放到同一個酒局，會是什麼光景？劉嘉玲回想兩男過去相處的情景，笑說有「文武兩種版本」。「文」的時候，兩人端正安靜地坐着，她夾在中間左看右看；「武」的時候，兩名李小龍迷則會聊起李小龍、詠春，興起時還會比劃一番，看誰先出招。

她還有一個「銀幕夢」——希望周星馳與梁朝偉合演一部電影。兩男當年同期進入無線電視藝員訓練班，後來各自在演藝圈走出截然不同的路。劉嘉玲說：

如果他們可以有一次世紀合作，我想到都很興奮。我想這也是所有觀眾非常期待的一件事情。

訪問的最後，她除了提醒星爺記得請她喝酒吃飯，也再呼籲星爺認真考慮復出，「這麼多觀眾喜歡你、愛你，到了瘋狂熱愛的地步，你也應該回饋大家一下，想一個適合現在年齡的角色，再演一次。」

《功夫女足》於8月13日在香港正式上映。

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