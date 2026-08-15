迪士尼D23大曬冷《優獸大都會3》啟動　黃子華容祖兒有望回歸獻聲

迪士尼於年度盛會D23 2026上重磅宣佈，動畫電影《優獸大都會 3》（Zootopia 3）已正式啟動製作，前兩集核心角色確定全數回歸。這意味著香港觀眾有機會再次聽到黃子華與容祖兒合體，為「狐狸阿力」與「兔朱迪」獻聲！



迪士尼官方在年度粉絲盛會D23 2026宣佈《優獸大都會 3》的製作消息。（X@DisneyAnimation）

迪士尼官方在年度粉絲盛會D23 2026宣佈《優獸大都會 3》的製作消息。（X@DisneyAnimation）

Disney年度盛會D23 2026的Disney Entertainment Showcase盛大舉行，現場一口氣公布了漫威影業、彼思（Pixar）、迪士尼動畫、《星球大戰》及 Disney+ 等多項重量級新作情報。當中最受香港影迷矚目的，可能就是官方正式宣佈啟動人氣動畫電影《優獸大都會 3》（Zootopia 3）的製作計畫！

還有《魔雪奇緣3》將於2027年秋季上映！（X@DisneyAnimation）

黃子華與容祖兒有望回歸配音

《優獸大都會》系列以沒有人類存在的擬人化動物烏托邦世界為背景，透過詼諧有趣的故事探討種族熔爐與社會議題，自首集上映以來便在全球及香港廣受好評，前兩集憑藉黃子華與容祖兒活潑生動的配音亦大獲好評。

《優獸大都會》中黃子華與容祖兒的配音大獲觀眾好評。（葉志明 攝）

隨著《優獸大都會 3》確定製作，港版經典配音陣容亦成為關注焦點。《優獸大都會 3》（Zootopia 3）確認前兩集核心角色全數回歸，這意味著香港觀眾有機會再次聽到黃子華與容祖兒合體，為「狐狸阿力」與「兔朱迪」獻聲！

《優獸大都會２》由黃子華容祖兒配音。（葉志明 攝）

「羽毛」標誌曝光 故事焦點轉向全新角色

雖然官方目前尚未透露《優獸大都會 3》的具體劇情走向，但影迷從官方釋出的主視覺圖中發現了重要線索，官方釋出的「3」字 LOGO下方出現顯眼的羽毛細節，配合上一集片尾彩蛋，暗示新作的世界觀將進一步擴展。

《優獸大都會 3》LOGO（X@DisneyAnimation）

《優獸大都會 3》將延續無人類存在、動物和睦共處的擬人化設定，在爆笑的烏托邦都市冒險中，繼續帶出對現代社會議題的省思。另外外界普遍推測第三集的故事焦點，將會帶領觀眾深入過去較少提及的鳥類動物世界，揭開全新的冒險篇章。

《優獸大都會 3》將會帶領觀眾深入過去較少提及的鳥類動物世界。（X@DisneyAnimation）

D23 2026重磅懶人包

除了《優獸大都會 3》，大會亦公佈了海量新作情報：

漫威影業（MCU）

MCU《變種特攻》首波完整卡司陣容正式對外公開。

《復仇者聯盟：末日崛起》首曝新預告，哨兵機器人大軍強勢登場。

《幻視任務》：經典大反派「奧創」確定正式回歸。



遊戲改編與星戰宇宙

《王國之心》確定改編動畫，野村哲也親自監督！遊戲《王國之心 4》預計 2027 年底推出。

《星際大戰：星際戰機》雷恩·葛斯林（Ryan Gosling）參演角色身分揭曉。

《曼達洛人》的衍生作品《阿蘇嘉》第二季確定於2027年1月回歸上映。



真人電影與影集

《魔髮奇緣》真人版確定於 2028 年登上大銀幕。

真人版《扮嘢小魔星 2》經典粉紅實驗品「安琪」（Angel）正式登場。

《阿森一族》第二部電影首曝片段

《幸運兔奧斯華》推出三集手繪動畫迷你影集

《妙妙犬布麗》電影版公開新預告

《波西傑克森》第三季將加入希臘神話重要神明「雅典娜」與「希拉」。

《搖滾夏令營 3》正式回歸

《茶煲雙妹嘜》推出暌違多年的續集

《走佬俏公主 3》目前則持續開發中。



迪士尼與彼思動畫

《魔雪奇緣 3》艾莎（Elsa）將在故事中遇見另一位同具「冰能力」的角色。

《超人特工隊 3》主角舞台交棒給新一代，由孩子們站上主力舞台。

《玩轉極樂園 2》主角米高長大成人，昔日反派德拉古司回歸復仇。

《冰河世紀 6》釋出全新預告《沸常危機》，冒險規模再升級。

Disney 新動畫《歡迎光臨魔法秘境》公開

Disney 全新動畫《Clay》2028年推出

彼思《貓的急轉彎》公開新畫面

彼思《Ghost Market》首曝故事

